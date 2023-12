Tom Brady demuestra que es humano y Tiger Woods se retracta en el partido de golf "Champions for Charity

El domingo, en el Medalist Golf Club de Florida, Tiger Woods y Peyton Manning se enfrentaron a Phil Mickelson y Tom Brady en "The Match: Champions for Charity". El objetivo era recaudar más de 10 millones de dólares para causas relacionadas con el Covid-19, que proporciona ayuda a los trabajadores de primera línea, a las pequeñas empresas y a quienes necesitan desesperadamente alimentos como consecuencia de la pandemia.

La madre naturaleza no siguió las reglas desde el principio. Las lluvias torrenciales que cayeron al principio del evento empañaron el entusiasmo y limitaron los intercambios de golpes, pero, para honra de los jugadores, el tiempo no les impidió realizar su trabajo. Prueba de que los grandes no lo son sin aprender a superar las adversidades.

En los primeros 30 minutos de la retransmisión ya se habían recaudado más de 1,5 millones de dólares en donaciones benéficas.

Millones de personas sintonizaron el canal con la esperanza de entrar en la mente de los ilustres cuatro jugadores. Woods y Mickelson son enemigos conocidos, ya que Woods ha superado a su compatriota durante la mayor parte de sus respectivas carreras. Manning fue 6-11 contra Brady durante su etapa en la NFL.

Los quarterbacks se mostraron nerviosos en la salida y encontraron dificultades en uno de los campos más duros del país.

Woods estrenó su característico rojo de los domingos en su campo de golf de casa. Llegó a "The Match" con cientos de rondas en el club privado en su haber, y su experiencia se notó.

La soltura de Woods se vio deliciosamente yuxtapuesta por el juego del mejor quarterback de la historia del fútbol americano, Tom Brady, que rápidamente se convirtió en el centro de atención durante los nueve primeros hoyos.

El Medalist, ultraexclusivo e increíblemente desafiante, hizo que el quarterback de otro mundo pareciera refrescantemente humano, mientras luchaba por encontrar la calle. Brady fue el blanco de las bromas (literalmente, cuando sus pantalones se rompieron por detrás) hasta que el seis veces ganador de la Super Bowl embocó desde la calle en el hoyo 7, par 5, en el mejor momento de la prueba.

Para ser justos, Brady ha tenido menos tiempo para practicar su swing que Manning, que es buen amigo de Woods y ha jugado varias rondas en este campo en el pasado.

Conocido por su maníaca preparación, Woods bromeó a principios de semana diciendo que Manning afrontaba la competición como si estuviera jugando contra Brady y el resto de los Patriots de Nueva Inglaterra, enviando incesantemente a Woods diferentes vídeos de su juego, pidiéndole cosas en las que trabajar y solicitando ejercicios al mejor jugador de golf para asegurarse de que estaba preparado.

Los deberes parecieron dar sus frutos, ya que Manning estuvo magistral en los pares 3 con sus hierros y se mantuvo consistente durante la mayor parte del día.

Para los entusiastas del golf que buscan información de calidad, Mickelson se comprometió a narrar la jornada con todo detalle.

Utilizó a su favor las cámaras instaladas en los carritos de golf personalizados de los jugadores, proporcionando información constante y fomentando un diálogo muy necesario entre los competidores.

Más tarde, Mickelson también demostró ser un valioso entrenador para su compañero de equipo, guiándole en cada putt e intentando mantener su confianza mientras la estrella de la NFL luchaba.

Como era de esperar, Charles Barkley fue una gran baza en la retransmisión, sobre todo a la hora de fomentar el intercambio de insultos entre los cuatro jugadores. Su curiosidad natural y su personalidad afable sacaron lo mejor de los atletas de alto nivel.

"He aprendido algo a través de esta pandemia: necesitamos el deporte", declaró Barkley a la CNN la semana pasada. "¿Son lo más importante del mundo? Ni de lejos. Pero lo único que hacen es distraerte de todas las demás cosas que pasan en el mundo".

En la segunda vuelta se alternaron los golpes y, tras un bonito drive de Mickelson desde el tee en el par 4 del hoyo 11, Brady terminó el hoyo con un putt para eagle que devolvió al dúo al partido.

La pareja culminó su celebración con un "air high-five", un breve pero contundente recordatorio de por qué estaban allí en primer lugar: para ayudar a los más afectados por el coronavirus.

"Hay tanta gente luchando en todo el mundo. Nací en Sudáfrica y siempre estoy atento a los acontecimientos que suceden en el mundo, especialmente en Sudáfrica, de donde soy", declaró Trevor Immelman, campeón del Masters de 2008 y coanalista de Barkley.

"Esta pandemia ha sido tan brutal para tanta gente en todo el mundo. Siempre me ha sorprendido cómo los estadounidenses están dispuestos a apoyar una organización benéfica. Están dispuestos a ayudar y recaudar fondos para gente que lo está pasando mal. Nunca deja de sorprenderme lo buenos que son los estadounidenses haciendo eso. Al final, en una sola tarde se recaudaron más de 10 millones de dólares".

Mientras seguían llegando millones de dólares procedentes de donaciones de famosos y contribuciones de empresas, la lluvia volvió a hacer acto de presencia a mitad de los últimos nueve hoyos. En un giro interesante, pareció aumentar el dramatismo, y el fuego competitivo entre las cuatro superestrellas brilló con más intensidad en los últimos hoyos.

La intensidad aumentó en el par 3 del hoyo 16, con un gran putt de Mickelson que redujo a uno la ventaja de Woods y Peyton. Al final, la prueba terminó como muchos pensaron que podría terminar: con el putter en la mano de Woods en el 18, que selló la victoria para él y Manning.

A pesar de que las condiciones de juego no fueron las ideales, la retransmisión encontró la forma de mostrar un gran intercambio de insultos, poner de relieve un fuerte trasfondo competitivo y recaudar un total de 20 millones de dólares para fines benéficos. En resumidas cuentas, el evento fue un éxito bajo la lluvia.

"Saber que se han recaudado 20 millones de dólares es increíble", declaró Manning a TNT tras el evento. "Fue un honor que me invitaran a esto, y es algo que siempre recordaré y apreciaré".

