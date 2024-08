- ¡Todos necesitan estos aparatos de viaje!

Unas vacaciones exitosas dependen no solo del destino y alojamiento, sino también del equipo adecuado. Estar preparado es la mitad de la batalla cuando se viaja. Estos accesorios de estilo de vida pueden ser útiles compañeros de viaje.

Kit de costura

Un pequeño kit de costura no debe faltar en ningún viaje. Porque un botón puede desprenderse o un dobladillo puede abrirse rápidamente. Un kit de costura permite reparaciones sencillas en el acto. Los kits de costura de viaje modernos son compactos y contienen todo lo necesario: agujas, hilos de varios colores, botones, alfileres de seguridad y pequeñas tijeras. Ocupan muy poco espacio en la maleta y son de gran ayuda en caso de emergencias.

Toalla de microfibra

Las toallas de microfibra son ligeras, se secan rápidamente y ocupan poco espacio en tu bolso de viaje. A pesar de su ligereza, son muy absorbentes y versátiles, ya sea en la playa, después del ejercicio o simplemente para secarse después de ducharse. Las toallas de microfibra también están disponibles en various sizes and often come with practical transport bags.

Travel Pillow

A travel pillow is an indispensable gadget for long journeys. It supports the neck and prevents tension. Especially on flights or long bus rides, a travel pillow provides the necessary comfort to arrive at your destination well-rested. Inflatable versions save space in your luggage, while models with memory foam offer additional comfort.

Mascarilla para dormir

Una mascarilla para dormir asegura un sueño sin interrupciones, independientemente de las condiciones de luz. Ya sea en un avión, tren o en una habitación de hotel, una buena mascarilla para dormir bloquea efectivamente la luz y promueve un sueño reparador. Los modelos con acolchado adicional y correas ajustables ofrecen una mayor comodidad y son fáciles de llevar.

Copa menstrual y ropa interior para el período

En caso de que las mujeres estén equipadas para su período, definitivamente deben llevar una copa menstrual o ropa interior para el período. Además de los tampones y las compresas, la copa menstrual o la ropa interior para el período suelen ser más prácticas y, al mismo tiempo, respetuosas con el medio ambiente. Ambos ocupan muy poco espacio, pueden usarse durante varias horas y reducen los residuos de los productos desechables. La ventaja de una copa menstrual es que es fácil de limpiar y perfecta para viajes más largos y actividades al aire libre.

Secador de pelo plegable

Un secador de pelo plegable ofrece la posibilidad de secar el cabello rápidamente y fácilmente, independientemente de donde te encuentres. Estos dispositivos compactos caben fácilmente en tu bolso de viaje y suelen ser lo suficientemente potentes como para competir con los secadores de pelo de los hoteles.

Bolso belts y bandolera

Los bolso belts y bandolera son no solo un accesorio de moda, sino también una forma práctica de almacenar y tener a mano objetos de valor. Ofrecen espacio para dinero, pases, smartphones y otros objetos pequeños importantes. Los modernos bolso belts son elegantes y funcionales, con múltiples compartimentos y a menudo equipados con protección RFID para prevenir el robo de datos.

Diversos

Aquellos que no quieran dejar su smartphone sin vigilancia o incluso tomar instantáneas geniales en el mar o la piscina no deben prescindir de un estuche de smartphone a prueba de agua cuando viajen. Estos suelen estar disponibles en línea a un precio asequible y se pueden reutilizar varias veces.

También práctico para todos aquellos que son fans del orden: organizadores para tu maleta. Estos están disponibles en diversos tamaños, también a un precio bajo. Las mujeres también deben empacar un vestido maxi ancho y largo, ya que es perfecto para cambiarse, por ejemplo, a ropa de baño debajo.

Los viajeros preocupados por la moda pueden encontrar un secador de pelo plegable un valioso añadido a su equipaje, ya que les permite mantener su estilo mientras viajan. Además, un bolso belts o bandolera puede servir tanto para fines funcionales como de moda, proporcionando un lugar seguro para almacenar objetos esenciales y añadiendo un toque de estilo a cualquier outfit.

Lea también: