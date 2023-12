'Todos hemos cometido errores', dice el gran golfista Greg Norman sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi

"Todo este asunto de Arabia Saudí y Khashoggi y los derechos humanos, hablemos de ello, pero también hablemos del bien que está haciendo el país al cambiar su cultura", dijo Norman en un evento de LIV Golf en el Centurion Club de St. Albans, Inglaterra. Norman es presidente de LIV Golf.

"Mira, todos hemos cometido errores y lo único que quieres es aprender de esos errores y de cómo puedes corregirlos en el futuro", dijo Norman, según las organizaciones de noticias del Reino Unido.

Un informe de inteligencia estadounidense señaló a Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, como responsable de aprobar la operación que llevó al asesinato de Khashoggi en 2018, algo que bin Salman niega.

El historial de derechos humanos del país también es ampliamente criticado: disidentes políticos, activistas de derechos humanos y de las mujeres, periodistas y críticos en línea han sido históricamente acosados, detenidos, procesados y encarcelados por denunciar al gobierno saudí, según Amnistía Internacional y otros grupos internacionales de derechos humanos.

"No he tenido una conversación personal con MBS, nunca lo he conocido, pero al mismo tiempo he leído que el gobierno saudí ha hecho sus declaraciones y comentarios al respecto y que quieren seguir adelante", declaró Norman el miércoles.

Norman ya ha dicho anteriormente que la lucrativa liga de golf respaldada por Arabia Saudí es una "nueva oportunidad" para los jugadores y el deporte.

A principios de esta semana, LIV Golf, que debuta este mes de junio, reveló el martes una nueva inversión de 2.000 millones de dólares y la ampliación de su calendario de eventos.

La lucrativa serie de golf respaldada por Arabia Saudí afirma que el último compromiso financiero "se utilizará para financiar la expansión en curso y las bolsas de premios de la nueva LIV Golf".

Norman, ex número 1 del mundo, anunció a principios de año la creación de la nueva liga de golf profesional por equipos.

La empresa, respaldada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), se compromete a conceder 250 millones de dólares en premios y a organizar ocho torneos entre junio y octubre.

LIV "respaldará a los jugadores"

El PGA Tour, en un memorándum fechado el martes, ha denegado el permiso a los jugadores que querían disputar el primer evento del LIV Golf, alegando conflictos de calendario.

El memorándum, que CNN ha obtenido del PGA Tour, cita que el evento inaugural de la serie de golf respaldada por Arabia Saudí en Londres es la misma semana que el RBC Canadian Open, un evento del PGA Tour.

"Hemos notificado a aquellos que lo han solicitado que su petición ha sido rechazada de acuerdo con el Reglamento de Torneos del PGA TOUR", dice la nota. "Como tal, los miembros del TOUR no están autorizados a participar en el evento de Londres de la Saudi Golf League bajo nuestras Regulaciones".

El número 1 del mundo Scottie Scheffler dijo que no había pensado mucho en la decisión del PGA Tour de denegar a los golfistas las exenciones de liberación.

"Si estás jugando aquí en el PGA TOUR, jugando en algo que podría ser una serie rival para el PGA Tour, siendo miembro de nuestro Tour, definitivamente no es algo que queramos que nuestros miembros hagan porque va a perjudicar al torneo que tenemos enfrente y eso es, estoy seguro de que es por eso, por lo que no liberaron a los jugadores", dijo Scheffler.

"Porque si tenemos a 15 chicos que van allí y juegan, eso perjudica al RBC y al Open de Canadá", añadió Scheffler antes de la primera ronda del AT&T Byron Nelson.

Norman dijo que LIV "respaldará" a los jugadores que quieran participar en el LIV Golf. Cuando se le preguntó si su equipo legal tenía medidas cautelares para proteger a los jugadores ante cualquier prohibición, Norman respondió: "Sí".

"Vamos a respaldar a los jugadores, vamos a estar ahí para ellos, para lo que sea. Estamos preparados. No queremos ir, pero estamos listos para ir", añadió Norman.

"Será decisión del jugador. No voy a envidiar a ningún jugador que tome la decisión de jugar donde quiera. Les estamos dando la posibilidad porque creemos que la LIV está aquí por un largo periodo de tiempo".

"Si quieren ir exclusivamente al PGA Tour, que les vaya bien. Les garantizo que al final vendrá mucha gente a jugar con LIV Golf", dijo.

"Les he dicho a los jugadores: 'os cubrimos las espaldas. Así de simple'. Defenderemos, reembolsaremos y representaremos", añadió.

Aparnaa Seshadri ha contribuido con información.

