Todos están actualmente absortos en discusiones sobre el crédito fiscal para niños.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris ha destacado el fortalecimiento del crédito fiscal por hijo como parte fundamental de su reciente estrategia en cuatro partes para reducir los costos para las familias estadounidenses. Esta estrategia también incluye medidas para reducir los precios de la vivienda, los alimentos y los medicamentos recetados. Harris busca restaurar el crédito mejorado de hasta $3,600 por niño del Plan de Rescate Americano de 2021, que solo estuvo vigente por un año, y establecer un crédito de $6,000 para recién nacidos.

El senador republicano de Ohio JD Vance, quien frecuentemente critica a los demócratas por ser anti-familia, sugirió a CBS News que apoyaría aumentar el crédito fiscal por hijo a $5,000 por niño, aunqueWould need to evaluate its feasibility in Congress. El ex presidente Donald Trump, quien lidera la boleta y whose daughter successfully advocated for expanding the credit during his first term, has also expressed support for a generous child tax credit.

Josh McCabe, director de política social en el Niskanen Center, remarked that boosting the child tax credit's amount is the most straightforward approach to appease voters. The credit is not limited to a particular need, unlike the child care credit, for instance. "With the child tax credit, families see it as being able to spend it on whatever they want," McCabe stated.

Vance y los demócratas han intercambiado ataques sobre el crédito, con Harris afirmando falsamente que los demócratas buscan eliminar el beneficio, y los demócratas acusando a Vance de haber perdido una votación que habría expandido temporalmente el crédito.

El ocupante de la Casa Blanca tendrá que abordar el crédito fiscal por hijo en el próximo año, ya que está previsto que vuelva a un máximo de $1,000 en 2026, disminuyendo desde el actual techo de $2,000 establecido por la ley de recortes fiscales y empleos de 2017 de los republicanos. El crédito es uno de varios aspectos de la ley de impuestos sobre la renta de las personas físicas que caducan al final del siguiente año.

Aquí está lo que necesitas saber sobre el crédito fiscal por hijo:

¿Qué es el crédito fiscal por hijo?

El crédito fiscal por hijo, que aproximadamente 46 millones de familias reclamaron en 2022, fue aprobado por un Congreso liderado por los republicanos y firmado en ley por el entonces presidente demócrata Bill Clinton en 1997. Fue un crédito fiscal razonablemente modesto para familias de ingresos medios diseñado para aliviar la carga financiera de tener hijos, según Margot Crandall-Hollick, investigadora principal asociada en el Centro de Política Tributaria no partidista.

“El crédito fiscal por hijo es popular entre las familias, y debido a eso, es popular entre los políticos”, dijo Crandall-Hollick, señalando que casi el 90% de las familias con hijos recibieron el crédito en 2022.

Inicialmente, el crédito de hasta $500 por niño era no reembolsable, lo que significaba que los padres tenían que ganar lo suficiente para pagar impuestos federales sobre la renta para recibirlo. Sin embargo, también comenzó a disminuir para contribuyentes individuales con ingresos superiores a $75,000 y couples with income above $110,000.

Desde entonces, el crédito se ha expandido de varias maneras, incluyendo aumentar su tamaño a hasta $2,000. Ahora es parcialmente reembolsable, lo que permite a las familias de menores ingresos recibir al menos una parte del crédito siempre y cuando ganen al menos $2,500, incluso si no pagan impuestos federales sobre la renta. Además, más familias de altos ingresos son elegibles desde que el crédito comienza a disminuir para padres solteros con ingresos de $200,000 y couples earning double that amount.

Sin embargo, todo esto cambiará en 2026, cuando el crédito máximo de $1,000 y los umbrales de disminución más bajos vuelvan a estar en vigor si el Congreso no actúa. Además, las familias de bajos ingresos deben ganar al menos $3,000 para calificar.

Las intenciones de los candidatos

Al restaurar el aumento del Plan de Rescate Americano, Harris aumentaría significativamente el tamaño del crédito fiscal por hijo y lo haría accesible a millones más de familias de bajos ingresos al hacerlo completamente reembolsable.

La ley de ayuda por la pandemia de Covid-19 aumentó los pagos para familias de ingresos bajos y medios a hasta $3,600 por cada niño de hasta 6 años y un máximo de $3,000 por cada niño de 6 a 17 años. Además, por primera vez, la mitad del crédito se pagó en pagos mensuales de julio a diciembre de 2021 para ayudar a las familias a cubrir sus gastos, y los padres podrían reclamar la otra mitad cuando presentaran sus declaraciones de impuestos de 2021.

El aumento redujo la tasa de pobreza infantil casi a la mitad en 2021, sacando de la pobreza a 2.1 millones de niños, según la Oficina del Censo de EE. UU. -aunque la tasa volvió más o menos a su nivel anterior a la pandemia al año siguiente.

Harris también agregaría un crédito de $6,000 para los niños en su primer año de vida para ayudar a cubrir costos como sillas de auto y pañales. No ha revelado el umbral de ingresos para este crédito.

“Hay una manera más en la que ayudaré a las familias a hacer frente a los costos creciente, y es permitiéndoles conservar más de su dinero ganado con esfuerzo”, dijo Harris en un reciente discurso en el que presentó su plataforma económica, que su campaña señaló que proporcionaría alivio fiscal a más de 100 millones de estadounidenses.

Vance, sin embargo, no ha proporcionado detalles sobre aumentar el crédito, pero dijo en CBS News' "Face the Nation with Margaret Brennan" que el crédito de $5,000 debería estar disponible para todos.

"I don't believe you're down for this huge reduction in benefits for lower-income families you've got going on currently", he stated. "You're not looking for a different policy for wealthier families, but instead, you're pushing for a family-friendly child tax credit, correct?"

During a different interview with CBS News, Trump was queryed about boosting the credit to $5,000, as his vice-presidential nominee suggested. Trump expressed his support for "the max" but stressed that it would require negotiations in Congress.

El aumento del alcance del crédito ha sido un tema controvertido entre los legisladores en un momento en que la deuda nacional está aumentando. La propuesta de Harris podría agregar alrededor de 1.2 billones de dólares al déficit federal en la próxima década, mientras que la idea de Vance podría retrasar el presupuesto en cualquier lugar entre 2 y 3 billones de dólares en ese período, según Marc Goldwein, director de políticas senior del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, quien mencionó que las estimaciones podrían cambiar si los candidatos proporcionan más información sobre sus ideas.

El presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso han fallado repetidamente en prolongar la expansión de 2021 o aprobar una mejora más modesta. Los republicanos del Senado rechazaron un proyecto de ley el mes pasado que habría otorgado un crédito más grande a las familias de bajos ingresos, así como restablecer ciertos incentivos fiscales para empresas. La legislación contó con el apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes al comienzo de este año.

