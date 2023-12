Todo el mundo está en el mismo barco": ¿Merece la pena endeudarse para diseñar moda?

Findikoglu, nacida en Turquía y graduada en la Central Saint Martins en 2015, fue uno de los nombres más esperados de la programación de cinco días, que se desarrolló del 15 al 19 de septiembre.

Su lista de clientes incluye el tipo de talento de la lista A con el que muchas marcas solo pueden soñar, desde Rihanna y Lady Gaga hasta Madonna y Bella Hadid. También es responsable de algunos de los looks de famosas más importantes de este verano, como el minivestido de seda rojo rubí que Margot Robbie lució en la alfombra roja VIP de "Barbie " en Londres o el vestido de cuchillos esculpidos a mano que Hari Nef lució en el estreno de la película. Kylie Jenner también es una conocida favorita, ya que eligió un look Primavera-Verano 2023 para lucir durante la Semana de la Moda de París el pasado septiembre, además de posar con piezas personalizadas para sus 399 millones de seguidores de Instagram.

Desde fuera, parece que Findikoglu lo ha conseguido. Aquí están todos los ingredientes que deberían llevar a la artista de 33 años de edad de artista prometedora a nombre londinense teñido. Pero le falta una cosa: dinero.

"No tenía presupuesto suficiente para hacer el espectáculo. Así de sencillo", explicó Findikoglu a la CNN durante una entrevista a la salida de su estudio del este de Londres el primer día de la Semana de la Moda londinense. "El local estaba a punto de reservarse. Entonces pensé: 'No puedo volver a hacer esto con mi propio dinero. No voy a hacerme esto a mí misma'".

Findikoglu dice que todavía está pagando el coste del desfile de otoño-invierno 2023 de la marca, celebrado en febrero de este año. Si el desfile de primavera-verano 2024 hubiera seguido adelante como estaba previsto, podría haberle costado entre 110.000 y 120.000 libras (136.000 y 148.000 dólares). "Hablo con mis amigos diseñadores y todos están en el mismo barco. Hacemos un desfile, nos endeudamos mucho y luego seguimos pagándolo hasta el siguiente".

Esta temporada, una oleada de jóvenes talentos reconocidos en la industria se retiraron del calendario oficial, entre ellos Steven Stokey-Daley, de 26 años (que diseña bajo el apodo de S.S Daley) y Nensi Dojaka, de 30, ambos ganadores del prestigioso LVMH Prize en 2022 y 2021, respectivamente. Además, el diseñador estadounidense de 31 años Michael Halpern -que ha recibido dos British Fashion Awards en su carrera- anunció la semana pasada que su marca no sólo no participaría en la Semana de la Moda de Londres, sino que planeaba cerrar definitivamente.

Aunque cree que era lo mejor para su marca, abandonar no fue una decisión que Findikoglu tomara a la ligera. "No pude trabajar durante una semana", explica. Durante días se sintió "paralizada" por la preocupación de que sus compañeros y los expertos del sector la consideraran débil. "Pero yo represento a una mujer intrépida. Y si no salgo a hablar de ello, no soy fiel a mí misma, a mi marca y a todo lo que represento".

El conglomerado de la moda

Hoy en día, dirigir una marca independiente de alta costura es una tarea ardua, y la competencia para los diseñadores autofinanciados es feroz. Según el Savigny Luxury Index, un índice general de medición del mercado publicado por el grupo de gestión de patrimonios Savigny Partners, conglomerados como LVMH y Kering dominan el mercado de la moda de lujo, con LVMH representando por sí solo la friolera del 45,4% del mercado. Marcas como Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy y Marc Jacobs pertenecen a LVMH, mientras que Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen y Saint Laurent tienen a Kering como empresa matriz.

La propiedad multimarca significa influencia. Las marcas más pequeñas bajo la tutela de Kering o LVMH se benefician del poder de influencia que ofrecen marcas tan conocidas como Gucci y Louis Vuitton, que pueden utilizar para negociar mejores ubicaciones en las tiendas. También se benefician de una red exclusiva (y a gran escala) de proveedores. Pero, sobre todo, estas empresas paraguas disfrutan de enormes flujos de ingresos, que, junto con el flujo de caja, constituyen la principal carga para diseñadores como Findikoglu.

Su marca ha sido financiada de forma independiente desde que debutó en 2016, y Findikoglu dice que ha luchado durante mucho tiempo contra la falta de inversión gubernamental. "Siempre me daba miedo solicitar algo porque no soy británica. No me abría muchas puertas, sobre todo al principio".

El 13 de septiembre, dos días antes de que empezara la Semana de la Moda de Londres, el gobierno británico anunció que invertiría 2 millones de libras (2,5 millones de dólares) en los próximos dos años en NEWGEN, el plan del British Fashion Council destinado a apoyar a jóvenes diseñadores con marcas de menos de tres años. Para Findikoglu, no es suficiente. "Creo que (NEWGEN) debería recibir el dinero. Pero yo también soy una joven diseñadora y llevo siete años intentando sacar adelante esta marca por mi cuenta", afirma. "Debería estar (disponible) para todo el mundo en el programa".

Quiero que la gente vea mi mundo

La pregunta de Dilara Findikoglu es la misma que la de muchos diseñadores independientes en apuros: ¿Cómo crecer sin agotarse? Findikoglu, que ya ha creado una exitosa línea de trajes de baño, planea reducir la alta costura en favor de una oferta más ponible. Uno de los motivos es su propio vestuario de oficina. Sentada en la puerta de su estudio, en plena canícula veraniega, Findikoglu luce un glorioso vestido de satén marfil cortado al bies con mangas abullonadas vampíricas. ¿Es suyo? "No, quiero hacer más prêt-à-porter, porque no encuentro nada que ponerme de mi propia marca cuando voy a trabajar. No voy a venir al estudio con mi vestido de cuchillos, ¿sabes?".

Mientras ultima su colección primavera-verano 2024 (que presentará en un showroom de París a finales de este mes), habla con vértigo de colaboraciones top secret que espera tengan más viabilidad comercial. ¿Su objetivo? Una marca de estilo de vida. "Quiero hacer muebles, me gustan mucho los interiores. Quiero hacer cojines. Me encantaría dormir en mi propia cama (con la marca Dilara). Quiero que la gente vea mi mundo con todo lujo de detalles. Aunque sean sábanas, rímel o pintalabios rojo".

Y aunque algunos se resistan a la idea de la propiedad de un conglomerado, Findikoglu no es ningún puritano. "Llevé mi marca hasta este punto yo sola", afirma. "Pero realmente necesito un socio empresarial, o un inversor o una gran casa que me lleve al siguiente nivel".

