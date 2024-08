- Todo comenzó en Londres.

Películas famosas dirigidas por Alfred Hitchcock se hicieron en Estados Unidos. Sin embargo, con motivo de su 125º cumpleaños, mucho en su ciudad natal de Londres aún nos recuerda al legendario director de clásicos cinematográficos como "Vertigo – Del Reino de los Muertos", "Norte por Noroeste" o "Psico". Hitchcock nació en el distrito de Leytonstone de Londres el 13 de agosto de 1899. No muy lejos de allí, su ilustre carrera cinematográfica comenzó.

Debut como director en el East End de Londres

Películas mudas de la década de 1920 como "The Pleasure Garden", su debut como director, o "The Lodger" son conocidas principalmente por expertos en cine y fans devotos de Hitchcock. Sin embargo, "The Lady Vanishes" de 1938 es una de las obras tempranas más conocidas del director. Estas películas se rodaron en el East End de Londres para Gainsborough Pictures, mucho antes de que lo atrajeran a Hollywood.

Hoy en día, un complejo de apartamentos se encuentra en el lugar del antiguo estudio de cine, ubicado en el distrito de Shoreditch directamente en el Regent's Canal. La palabra "Gainsborough" está escrita en letras grandes en la azotea del edificio. En el patio, una escultura de tamaño mayor que la vida de la cabeza distintiva de Hitchcock conmemora el glorioso pasado del lugar. El título de la obra de Antony Donaldson es "Maestro del Suspense".

Infancia solitaria con educación estricta

A unos diez kilómetros de distancia, Alfred Joseph Hitchcock nació - en una casa donde sus padres regentaban una tienda de frutas y verduras. Tenía un hermano once años mayor y una hermana siete años mayor, pero se sintió como un hijo único, dijo más tarde. A menudo se sentía solo.

Su padre era distante y estricto. Incluso arregló que un policía encerrara a Alfred durante unos minutos porque supuestamente se había portado mal. Su madre, en cambio, era sobreprotectora. Hitchcock atribuyó más tarde su famosa panza a ella, diciendo que a menudo le daba comida para tranquilizarlo.

Inspiración de Jack el Destripador

Hoy en día, una estación de servicio se encuentra en la Leytonstone High Road donde antes estaba el lugar de nacimiento de Hitchcock. Una placa azul en la pared del edificio de ventas conmemora la leyenda del cine. En referencia a su famoso thriller "The Birds", la fachada de la casa de al lado y la acera están decoradas con pájaros. A unos metros más adelante, un letrero en un edificio algo deteriorado dice "Hitchcock Place".

Se pueden encontrar más huellas en la estación de metro de Leytonstone. Los pasillos hacia el andén están adornados con diversos mosaicos coloridos. Representan momentos de la vida de Hitchcock y escenas icónicas de sus películas. Entre ellos se encuentran Cary Grant como Roger Thornhill huyendo de un avión en "Norte por Noroeste", o Janet Leigh en la icónica escena de la ducha de "Psico". Hitchcock le da una instrucción directorial en el mosaico. También se representa a Anthony Perkins, que interpretó a Norman Bates en "Psico".

Asistiendo a juicios por asesinato como hobby

De paso, el East End de Londres donde creció "Hitch" era famoso y infamous por el asesino en serie Jack el Destripador, que se cree que mató a varias mujeres en el este de Londres a finales del siglo XIX. El caso espeluznante, que aún era un tema candente de conversación en la juventud de Hitchcock, inspiró algunas de sus obras.

Originalmente, el joven Alfred quería ser ingeniero y asistió a una escuela de ingeniería y navegación. Sin embargo, como adolescente, se apasionó por el arte. Tomó clases nocturnas de dibujo, diseño y historia del arte. Esta educación diversa resultó útil más tarde y dio forma al estilo visual distintivo del meticuloso filmmaker.

Devoraba novelas, iba al cine o al teatro siempre que podía. Entre sus hobbies estaba asistir a juicios por asesinato en el Old Bailey y visitar regularmente el Museo del Crimen en Scotland Yard. Todo esto probablemente influyó en gran medida en los thrillers del "Maestro del Suspense".

Primer trabajo en la industria cinematográfica en 1920

Después de la temprana muerte de su padre a los 52 años, Alfred Hitchcock consiguió un trabajo en una empresa de cables de teléfono a los 15 años para supporting

Otra placa azul en honor al director se encuentra en la bulliciosa Cromwell Road, en el Real Municipio de Kensington y Chelsea, en el oeste de Londres. En esta típica casa adosada inglesa, Hitchcock vivió desde 1926 hasta 1939 antes de mudarse a EE.UU. y lograr éxito cinematográfico tras éxito.

Alfred Hitchcock regresó varias veces a su país natal para rodar películas. "El hombre que sabía demasiado" (1956), una remake de su propio thriller, cuenta con el escenario más espectacular en la capital británica. El clímax dramático, como el original de 1934, tiene lugar en el famoso Royal Albert Hall.

El Reino Unido sirvió como telón de fondo para muchas de las películas tempranas de Hitchcock, como "La dama se ha ido" y "El jardín del placer", producidas por Gainsborough Pictures en el East End de Londres. A pesar de su posterior éxito en Hollywood, Hitchcock regresó con frecuencia a Londres para rodar, incluso dirigiendo "El hombre que sabía demasiado" en la capital británica.

