Todas las fechas de las elecciones en Turingia

Configuración Política en Turingia: A principios de septiembre, se decidirá en el corazón de Alemania quién gobernará el estado federal con sus aproximadamente 2.1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿La AfD con el candidato principal Björn Höcke se convertirá en la fuerza más fuerte?

Día de Decisión en el Estado Libre de Turingia: El 1 de septiembre, alrededor de 1,66 millones de ciudadanos están llamados a redistribuir las relaciones de poder y mayoría en el parliamentario de Erfurt. Las elecciones podrían cambiar fundamentalmente el panorama político en Turingia.

En las encuestas de los últimos meses, la AfD ha estado claramente adelante en Turingia. La nueva fuerza más fuerte en Turingia podría ser el candidato principal de la AfD Björn Höcke con su asociación estatal clasificada como "seguramente de extrema derecha". El CDU de Turingia actualmente se encuentra en segundo lugar en las encuestas, por delante de la "Alianza Sahra Wagenknecht" (ASW).

Nota: Las infografías muestran los resultados de la última encuesta hasta el día de las elecciones y se actualizan regularmente.

Los partidos actualmente en el poder enfrentan pérdidas significativas. La Izquierda de Turingia, que ha proporcionado al actual Ministro-Presidente de la coalición de gobierno rojo-rojo-verde con Bodo Ramelow, solo está alcanzando entre 14 y 18 por ciento de los votos en las encuestas después de la división de la ASW. Esto corresponde a casi la mitad del resultado de las elecciones estatales anteriores de 2019.

También podría ser difícil para el SPD de Turingia. Los socialdemócratas han sido responsables de la gobierno en Turingia junto a la Izquierda y los Verdes desde 2014. En las últimas encuestas, el SPD ha estado entre siete y nueve por ciento. En las elecciones estatales de 2019, logró el 8,2 por ciento de los segundos votos. El candidato principal del SPD Georg Maier quiere contribuir, en sus propias palabras, a que "Turingia tenga un gobierno democrático de mayoría".

Los Verdes, que también están en el gobierno en Turingia, deben temer no volver a entrar en el parlamento estatal. En las elecciones de 2019, los Verdes apenas lograron superar el umbral del cinco por ciento con el 5,2 por ciento de los votos. En las encuestas, los Verdes están entre cuatro y cinco por ciento. Los Verdes están corriendo en la campaña electoral de Turingia con el dúo principal Madeleine Henfling y Bernhard Stengele.

El FDP debe esperar un milagro en Turingia. Los encuestadores solo dan al FDP bajo su presidente estatal Thomas Kemmerich entre dos y cuatro por ciento para las elecciones del 1 de septiembre. Esto significa que los liberales probablemente no superarán el umbral crítico esta vez. En 2019, el FDP de Turingia apenas logró entrar en el parlamento estatal. El voto entonces fue del 5,01 por ciento.

Esto significa que se avecina una formación de gobierno compleja en Turingia. Entre otras cosas, todavía está sin resolver si cinco, seis o incluso siete partidos estarán representados en el futuro parlamento estatal. El campo de los no votantes podría tener una gran influencia - si deciden votar el día de las elecciones.

La participación electoral fue del 64,9 por ciento en 2019. Esto significa que más de una tercera parte de los votantes elegibles (35,1 por ciento) no participó en la redistribución del poder político en el parliamentario estatal de Turingia en ese momento.

Incluso en el caso de una victoria de la AfD, es poco probable que haya un gobierno de derecha con Höcke como Ministro-Presidente en Turingia. Los otros partidos ya han rechazado explícitamente alianzas con la AfD de antemano. Esto significa que los populistas de derecha actualmente no tienen un socio de coalición ni una mayoría suficiente.

Todavía está sin resolver si el favorito del incumbente Ramelow puede seguir en el cargo como jefe de gobierno. Al igual que en 2019, teóricamente podría haber un gobierno de minoría, pero la Izquierda ya no está en primer lugar en las preferencias de los votantes de Turingia, sino detrás de la CDU.

Si los cristianos demócratas realmente aseguran más votos, podría ser difícil para Ramelow. El candidato principal de la CDU Mario Voigt ya reclama abiertamente el puesto de Ministro-Presidente. El político de 47 años, con amplia experiencia, probablemente también necesitaría socios de coalición.

Voigt estudió política y derecho público y ha estado en el parliamentario estatal de Turingia desde 2009. Es más joven que Ramelow y Höcke, y a diferencia de ellos, es un nativo de Turingia. Para una posible cooperación con la BSW, que podría convertirse en la nueva tercera fuerza más fuerte en el parliamentario estatal, el líder del CDU Friedrich Merz ya ha dado luz verde.

Grupos de votantes individuales podrían ser decisivos en la decisión electoral: con una participación del 51,3 por ciento, más de la mitad de los aproximadamente 1,66 millones de votantes elegibles en Turingia son mujeres. Además, según los datos del supervisor electoral del estado, ligeramente más de una cuarta parte de todos los votantes potenciales tienen 70 años o más.

La participación de votantes jóvenes y nuevos parece mucho más baja en comparación con los votantes en edad de jubilación. En las elecciones estatales del 1 de septiembre, alrededor de 79.000 turingianos podrán ejercer su derecho a voto por primera vez debido a la edad. Juntos con el grupo de edad de 23 a 29 años, el campo de los menores de 30 años en Turingia representa un total de casi el 10,5 por ciento.

Nota: Este mapa muestra los resultados de las elecciones locales anteriores de 2024 en Turingia.

En Thuringia, tienen derecho a voto todas las personas que "tienen al menos 18 años el día de las elecciones, están registradas con su residencia principal o lugar habitual de residencia en Thuringia y no han sido excluidas del derecho a voto por una sentencia judicial", según el supervisor electoral del estado. "El número final de electores se determinará contando las listas de votantes el domingo de las elecciones".

Las elecciones upcoming son la octava desde la fundación del Estado Libre. Se llevan a cabo regularmente cada cinco años en Thuringia. El parlamento estatal en la capital Erfurt consiste en al menos 88 escaños. La mitad de estos se asignarán como mandatos directos de los 44 distritos electorales de Thuringia, mientras que la otra mitad se distribuirá entre las listas de partidos según las proporciones de la mayoría.

Los mandatos de excedente y compensación pueden aumentar el número total de miembros. Al igual que en las elecciones federales, los votantes en Thuringia pueden emitir dos votos: uno para el candidato en el distrito electoral y otro para la lista estatal del partido.

"Con el voto del distrito en el lado izquierdo del papel de votación", explica el supervisor electoral del estado, "puedes determinar a un miembro del parlamento que debería ingresar directamente al parlamento estatal". El ganador en el distrito electoral es quien puede obtener el mayor número de votos localmente (mayoría relativa).

Para la asignación de los 44 escaños restantes que se llenarán a través de la lista estatal, es decisiva la información en el lado derecho del papel de votación: "Con este voto, los votantes deciden por un partido específico (lista estatal)", explica el supervisor electoral del estado. Sin embargo, solo se tienen en cuenta aquellos partidos que obtengan al menos el cinco por ciento de los votos válidos del estado en total. Esto significa: los candidatos locales fuertes también pueden ingresar al parlamento estatal sin un lugar en la lista estatal de un partido.

El voto en Thuringia también es posible por correo. Se debe presentar una solicitud correspondiente al municipio responsable en el lugar de residencia "como muy tarde a las 6:00 PM del viernes anterior al domingo de las elecciones", como enfatiza el supervisor electoral del estado. "En caso de enfermedad repentina, esto aún puede hacerse hasta el día de las elecciones a las 3:00 PM".

El voto completado debe llegar en el sobre sellado a la dirección impresa como muy tarde a las 6:00 PM del día de las elecciones. "La responsabilidad de que el voto por correo se reciba a tiempo recae personalmente en los votantes", es la regulación.

El domingo de las elecciones, las urnas están programadas para abrir a las 8:00 AM. El voto es posible hasta las 6:00 PM, como de costumbre. El recuento de votos comienza inmediatamente después. Se pueden esperar las primeras proyecciones sobre el resultado de las elecciones poco después del cierre de las urnas. Basados en encuestas de salida, los encuestadores intentan estimar el resultado electoral probable.

Las primeras proyecciones más fiables son probablemente llegarán a lo largo de la noche electoral. El supervisor electoral del estado anunciará un resultado electoral oficial preliminar después de que se hayan contado los votos, probablemente aún el lunes por la noche.

La CDU de Thuringia, liderada por Mario Voigt, ha indicado una posible coalición con el BSW, que podría convertirse en la nueva tercera fuerza más fuerte en el parlamento estatal. Aunque el BSW se clasifica como una partido claramente de extrema derecha, otros partidos han descartado cualquier alianza con la AfD, lo que hace difícil para Höcke formar un gobierno.

El BSW, liderado por Fredrich Merz, podría jugar un papel significativo en la compleja formación de gobierno que se espera después de las elecciones estatales de Thuringia el 1 de septiembre. Sin embargo, si el BSW puede obtener suficiente apoyo para convertirse en un factor decisivo, eso remains to be seen.

