Todas las cosas por las que Taylor Swift nos hizo preocuparnos este año

Desde las primeras etapas de su carrera, Swift ha tenido constantemente el ciclo de noticias en la palma de sus manos - haciendo titulares para todo, desde sus intereses románticos a la venta de sus masters y las reediciones resultantes.

Sin embargo, 2023 parece haber sido su mejor año. Con una gira mundial que ha batido récords, un concierto-película y una relación muy sonada con uno de los mejores jugadores de la NFL, Swift está ganando el año de una forma que la mayoría de la gente sólo podría soñar.

Por si fuera poco, ha sido nombrada "Persona del Año" por la revista Time, un título reservado a creadores de cambio cultural como el ex presidente Barack Obama (2008 y 2012), periodistas perseguidos como Jamal Khashoggi, asesinado por discrepar con el gobierno saudí(2018), y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (2022). La atracción gravitatoria de Swift es tan fuerte que rivaliza con la de los líderes mundiales.

En honor a uno de los mejores años de Swift, he aquí un repaso a todas las cosas por las que nos hizo preocuparnos este año.

El ataque de los Kansas City Chiefs

Cuando Swift empezó a salir con el ala cerrada de los Chiefs Travis Kelce, sin duda uno de los mejores jugadores en su posición, Internet parecía implosionar. Recién salida de una ruptura con el actor Joe Alwyn, la nueva aventura de Swift con Kelce se convirtió rápidamente en delicioso pasto para los fans, que desenterraban las antiguas publicaciones de Kelce en X, antes conocido como Twitter, y analizaban cada uno de sus movimientos.

La presencia de Swift en los partidos de los Chiefs también se convirtió en un continuo "¿Dónde está Waldo?", ya que la estrella era fotografiada con frecuencia animando a su nuevo novio junto a gente como la gimnasta Simone Biles y la madre de Kelce, Donna.

Su fama fue tan intensa que provocó un aumento del 400% en las ventas de camisetas de Kelce e hizo subir los precios de las entradas para los Chiefs, ya que los Swifties corrían a los partidos con la esperanza de verle. Durante las retransmisiones, Swif ysus devotos se convirtieronen parte habitual del discurso de los comentaristas de la NFL, para disgusto de algunos aficionados.

Pocas cosas pueden eclipsar al fútbol americano en Estados Unidos, pero este año Swift lo ha conseguido.

Aparentemente de rancho

Cada detalle de la presencia de Swift en los partidos de los Chiefs fue objeto de escrutinio, incluido lo que comía. En una ocasión, según la cuenta de un fan, su comida consistió en filetes de pollo, ketchup y "aparentemente rancho ".

La frase se convirtió rápidamente en un meme, hasta el punto de que Heinz desarrolló una edición limitada de salsa "Ketchup y aparentemente ranchera", un guiño a los fans y también, francamente, una estratagema de marketing.

¿Tener tanto poder que tus acompañamientos preferidos para el pollo tierno pasan a ser adoptados por una marca nacional? Eso es un domingo cualquiera para Swift.

Transporte público

En la gira Eras Tour de Swift, que agotó todas las entradas, los fans tuvieron que recurrir a autobuses, metros y trenes (¡vaya por Dios!) para llegar a los lugares de actuación, lo que revitalizó el sistema de transporte público de muchas ciudades.

En Chicago, la CTA proporcionó 5,63 millones de viajes en la semana del 4 al 10 de junio, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La CTA atribuyó el aumento a las entradas agotadas para el concierto de Swift de esa semana. En Atlanta, casi 140.000 personas acudieron al sistema de la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, más del triple que durante un fin de semana normal, según informó CNN. Filadelfia y Nueva Jersey registraron aumentos similares.

Hoteles y restaurantes también se beneficiaron, y la gira de Swift supuso un impulso para las economías locales de todo el país, una gran victoria para muchos, ya que algunos siguen temiendo una inminente recesión. Como dijo el Wall Street Journal: "Es simple Taylornomics".

Restaurantes de moda en Manhattan

Salir a comer puede no parecer importante para algunos. Pero, como detalló Rachel Handler en Vulture, Swift no es una celebridad al uso, ni tampoco una clienta habitual de clase media. Y, sin embargo, durante un periodo del pasado otoño, Swift fue fotografiada con regularidad saliendo a algunos de los restaurantes y bares más de moda de Manhattan, junto a un grupo rotativo de amigos repleto de estrellas.

Aunque no se sabe por qué Swift hacía esto: ¿Simplemente no tenía comida en casa? ¿Quería tomar algo con las chicas? ¿Su chef privado estaba de vacaciones? Sea cual sea el motivo, causó un breve revuelo en la escena gastronómica de Manhattan. Handler siguió los pasos de Swift por la ciudad y preguntó a Emilio, de Emilio's Ballato, qué se siente cuando Swift come en su restaurante. Su respuesta fue sencilla: "¿Qué puedo decirte? Ella come, paga y se va a tomar por culo". Los famosos son como nosotros.

Los detalles de la distribución de la película

Rodada en tres noches durante su residencia en el estadio SoFi de Los Ángeles en agosto, la película concierto "Eras" de Swift batió récords en su fin de semana de estreno. Recaudó 96 millones de dólares, lo que la convierte en la película de conciertos más taquillera del país en un fin de semana de estreno, según AMC.

Pero esa no es la única forma en que Swift cambió las reglas del juego con su concierto. Swift produjo la película ella misma y la distribuyó directamente a través de AMC Theatres, en lugar de a través de un distribuidor tradicional de Hollywood. De este modo, prescindió de los intermediarios habituales de los grandes estudios de Hollywood y pudo asegurarse un sueldo mucho mayor para ella y su equipo.

No cabe duda de que se trata de una vía poco convencional, y podría ser una táctica empleada por otras grandes estrellas. Beyoncé hizo algo parecido con la película de su gira Renaissance y, aunque pocas estrellas tienen la fuerza de Queen Bey y Swift, puede que merezca la pena seguir esta tendencia.

Núcleo de campamento de verano

En "You're on Your Own, Kid", Swift invita a los oyentes a "hacer pulseras de la amistad" en lugar de anhelar el amor. La frase sólo se dice una vez, pero ya es suficiente: Las pulseras de la amistad, de repente, estaban por todas partes, a pesar de que la canción se publicó el año pasado.

Las Swifties asaltaron sus tiendas de artesanía locales para ensartar cuidadosamente pulseras de la amistad como parte de su look de la Gira Eras, convirtiendo las pulseras en un elemento básico de la gira. Incluso los famosos se apuntaron a la moda. Nicole Kidman recibió algunas pulseras durante el concierto de Swift, al igual que Jennifer Lawrence y, por supuesto, la propia Swift.

Ni siquiera su guardia de seguridad fue inmune a los recuerdos. Si las ves en las pasarelas el año que viene, no te sorprendas.

Monopolios y Ticketmaster

A finales del año pasado, Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster, se enfrentó a duras críticas por su chapucera gestión de la preventa de entradas para la gira Eras Tour de Swift, que dejó a millones de fans sin poder comprarlas o sin entradas a pesar de haberlas comprado.

Aunque Ticketmaster y Live Nation han sido objeto de críticas durante mucho tiempo por tener un poder monopolístico en la venta de entradas, el incidente fue un importante catalizador para que el Congreso investigara a la empresa. Los legisladores interrogaron al director financiero de Live Nation en enero, y un subcomité del Senado emitió una citación a la empresa el mes pasado, exigiendo documentos relacionados con sus "precios de entradas, tarifas y prácticas de reventa".

Conseguir que el gobierno estadounidense se ponga manos a la obra después de que una empresa gestione mal la venta de entradas para tu próxima gira no es un poder que tengan muchos artistas. Pase lo que pase, al menos en parte habrá que agradecérselo a Swift.

Fuente: edition.cnn.com