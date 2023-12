Tobi Amusan, la chica de oro nigeriana, causa revuelo tras batir el récord mundial en los Mundiales de Atletismo

Amusan llegó con un tiempo récord de 12,12 segundos, superando el récord de Kendra Harrison de 2016 de 12,20 por 0,8 de segundo.

Amusan se colgó el oro en la final, aunque su tiempo inicial de 12.06 fue descartado debido a la fuerte velocidad del viento.

El récord mundial de Amusan conmocionó al mundo del atletismo.

"Guau", tuiteó el gran atleta jamaicano Usain Bolt, mientras que el campeón de 200 metros y plusmarquista estadounidense Noah Lyles tuiteó: "12.12 ¿me tomas el pelo?". Ambos la felicitaron en Twitter.

En noviembre de 2016, la joven de ahora 25 años tuiteó: "Desconocida ahora pero pronto seré inolvidable, persistiré hasta conseguirlo".

"No me lo podía creer cuando lo vi en la pantalla después de las semifinales. Pero era cuestión de tiempo", declaró Amusan a la prensa el domingo.

Su victoria, la primera medalla de oro de Nigeriaen una prueba de este tipo, fue recibida con júbilo, y le llovieron las felicitaciones de un gobernador de estado y de un candidato a la presidencia en las próximas elecciones de 2023.

Pero algunos expresaron su escepticismo ante la carrera, en la que numerosos competidores consiguieron los mejores tiempos de su historia.

"No creo que los tiempos de 100h sean correctos. ¡Récord del mundo batido por 0,08! Se han batido 12 PB. 5 récords nacionales", escribió en Twitter Michael Johnson, cuatro veces medallista de oro olímpico y comentarista de la BBC, añadiendo que la británica Cindy Sember comentó que había corrido despacio en el momento de su mejor marca personal y récord nacional.

"Todos los atletas parecían conmocionados", dijo el ex corredor de 200 y 400 metros.

"En la eliminatoria 2 nos mostraron primero el tiempo ganador de 12.53. Pocos segundos después aparecía 12.43. Redondear a la baja en 0,01 es normal. 0,10 no lo es", explicó.

Johnson recibió una rápida y feroz reacción por sus comentarios, y más tarde volvió a Twitter para aclarar más las cosas, señalando que había predicho que Amusan ganaría.

"Como comentarista, mi trabajo es comentar. Al cuestionar los tiempos de 28 atletas (no de 1 atleta) preguntándome si el sistema de cronometraje funcionó mal, me atacaron, me acusaron de racismo y de cuestionar el talento de un atleta al que respeto y predije que ganaría. Inaceptable. Sigo adelante", afirmó.

La CNN se ha puesto en contacto con la Asociación Mundial de Atletismo para recabar sus comentarios.

Fuente: edition.cnn.com