Titulado Atlético Estrella, Mats Hummels, asegura la nueva afiliación del equipo

Es incierto si Mats Hummels continuará jugando fútbol después de que expire su contrato con Dortmund. Sin embargo, recentemente se ha informado que ha encontrado un nuevo equipo. A sus 35 años, Hummels ha firmado oficialmente con AS Roma, poniendo fin a su estancia en Borussia Dortmund tras la pasada temporada.

AS Roma anunció la contratación de Hummels en una plataforma popular, y el ganador del Mundial fue recibido calurosamente en Roma. Cánticos de "Hummels, Hummels, ¡bienvenido!" le dieron la bienvenida en el aeropuerto, a lo que él respondió con un "Forza Roma". Le siguieron rápidamente la revisión médica y la firma del contrato.

Hummels pasará al menos una temporada en AS Roma, lo que marcará su primera experiencia jugando en el extranjero. El exjugador de Bayern Munich y Dortmund no tenía equipo después de que su contrato no fuera renovado la pasada temporada, lo que le permitió transferirse incluso después del límite tardío de agosto. Se informa que Hummels ha firmado un contrato de un año con una opción para otro año en función de las apariciones. Se espera que gane alrededor de 2,5 millones de euros más bonificaciones por año. AS Roma ahora puede registrar a Hummels para la próxima temporada de la Europa League. El club se enfrentará a oponentes como Dynamo Kyiv, Tottenham Hotspur y Eintracht Frankfurt.

Las aventuras germanas de Hummels

Durante el verano, se rumoreó que Hummels estaba en conversaciones con clubes españoles como Real Sociedad y RCD Mallorca, y algunos medios alemanes incluso sugirieron que se retiraría a una isla turística alemana. Hummels, conocido por su activa presencia en las redes sociales, respondió a los rumores con humor, mientras mantenía un perfil bajo durante el verano.

La liga profesional de fútbol de Norteamérica también habría hecho ofertas. Las negociaciones con Brighton & Hove Albion de la Premier League y el participante de la Champions League FC Bologna fueron más concretas. Sin embargo, Hummels rechazó la oferta del club inglés, a pesar de su joven entrenador alemán, Fabian Hürzeler. También vaciló sobre unirse a Bologna, que comenzó la nueva temporada con dos empates y una derrota.

A lo largo de su carrera, Hummels solo ha jugado para dos clubes alemanes de primera división, Bayern Munich y Borussia Dortmund. Rápidamente se convirtió en un miembro vital del equipo campeón de Dortmund bajo el legendario entrenador Jürgen Klopp. En 2016, regresó a Múnich por razones familiares, y tres años después, el defensa regresó a Borsigplatz en Dortmund.

Hummels jugó 118 partidos oficiales con el FC Bayern, haciendo su debut en la Bundesliga el 19 de mayo de 2007 en una victoria por 5-2 sobre Mainz. Jugó 508 partidos oficiales con el Borussia Dortmund, solo superado por el director deportivo Michael Zorc, quien jugó 572 partidos con el BVB entre 1981 y 1998.

Su último partido con Dortmund fue la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Antes del 0:2, causó revuelo con una entrevista. En "Sports Illustrated", criticó agudamente al entonces entrenador del BVB, Edin Terzic, diciendo que se sintió "herido en su honor

