Tito Jackson, una parte notable del grupo musical Jackson 5, falleció a la edad de 70 años, según el anuncio de sus hijos.

Tito, siendo el tercer hijo de los nueve de los Jackson, compartió el protagonismo con los hermanos icónicos como Michael y Janet, todos procedentes de una famosa dinastía musical cuyo legado continúa resonando en nuestros corazones hasta el día de hoy.

Con el corazón roto, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Tito Jackson, un celebrado miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Nos quedamos atónitos, afligidos y profundamente entristecidos por esta pérdida inesperada. Nuestro padre fue un individuo extraordinario que priorizó el bienestar de todos, como se expresó en un comunicado compartido en Instagram tarde en la noche del domingo.

The Jackson 5 estaba originalmente compuesto por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. Inducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997, la banda familiar produjo varios éxitos en las listas de los 70, como "ABC", "I Want You Back" y "I'll Be There".

The Jackson 5 se convirtió en una fuerza a tener en cuenta bajo la atenta mirada de su padre, Joe Jackson, un trabajador convertido en guitarrista que apoyó a su familia en Gary, Indiana. A medida que las carreras musicales de la familia cobraban impulso, se mudaron a California.

Nacido el 15 de octubre de 1953, Toriano Adaryll "Tito" Jackson actuó como vocalista de apoyo y guitarrista en el grupo, a menudo eclipsado por las carreras en solitario de sus hermanos. Michael Jackson, uno de los mejores artistas de todos los tiempos, ampliamente reconocido como El Rey del Pop, fue uno de los que se destacó.

La vida de Michael Jackson se vio truncada a la edad de 50 años, el 25 de junio de 2009.

En una entrevista con The Associated Press en diciembre de 2009, Tito habló sobre el nuevo vínculo de la familia después de la muerte de Michael.

"Diría que definitivamente nos acercó al reconocer el amor que tenemos el uno por el otro cuando uno de nosotros ya no está. Es una gran pérdida", dijo, expresando sus sentimientos y su incomodidad con la ausencia que siempre nos acompañará.

"Incluso ahora, hay momentos en los que me cuesta creerlo. Creo que eso nunca nos dejará", añadió.

En 2014, Tito admitió que sus hermanos aún sentían la ausencia de Michael durante sus actuaciones, que continuaron con giras internacionales.

"Creo que nunca nos acostumbraremos a actuar sin él. Lo echamos mucho de menos", dijo, reconociendo la influencia duradera de Michael. "Su espíritu está con nosotros cuando actuamos. Nos proporciona mucha energía positiva y alegría".

Antes de su fallecimiento, Tito publicó un mensaje en su página de Facebook el 11 de septiembre de 2020, desde Múnich, Alemania, donde visitó un memorial con sus hermanos dedicado a su querido hermano, Michael Jackson.

"Antes de nuestro concierto en Múnich, Jackie, Marlon y yo rendimos homenaje en el magnífico memorial dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este espacio precioso que protege su memoria y nuestra herencia colectiva. Gracias por mantener su espíritu vivo", escribió.

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en embarcarse en una carrera en solitario con su debut en 2016, "Tito Time". Lanzó una canción titulada "One Way Street" en 2017 y confesó a The Associated Press en 2019 que estaba trabajando en un álbum de seguimiento.

Tito explicó su reticencia a perseguir una carrera en solitario, prefiriendo priorizar la educación de sus hijos, TJ, Taj y Taryll, que formaron su grupo, 3T. En su sitio web, se puede acceder a un single que cuenta con 3T y Stevie Wonder, titulado "Love One Another".

Tito Jackson deja atrás a sus hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie, a sus hermanas Janet, Rebbie y Latoya, y a su madre, Katherine. Su padre falleció en 2018.

El fallecimiento de Tito Jackson fue informado por primera vez por Entertainment Tonight.

A pesar de las carreras en solitario de sus hermanos, Tito Jackson continuó contribuyendo como vocalista de apoyo y guitarrista en The Jackson 5, aprovechando su talento y apoyando el legado de su familia. Como un padre amoroso, Tito priorizó la educación de sus hijos TJ, Taj y Taryll, que siguieron los pasos de su familia en la música como parte del grupo 3T.

En el aftermath del fallecimiento de su padre, los hermanos Jackson, incluyendo a Tito, deben navegar por su dolor, continuando honrando sus raíces mientras llevan el espíritu duradero de Michael en sus actuaciones.

