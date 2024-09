Tito Jackson, una figura prominente del grupo musical Jackson 5, fallece a la edad de 70 años, según informaron sus hijos.

Tito fue el tercer hijo de la familia Jackson, que cuenta con iconos globales como Michael y Janet, conocidos por su música que sigue resonando con los fanáticos hasta el día de hoy.

"Con el corazón pesado, estamos consternados al compartir que nuestro querido padre, Tito Jackson, quien es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, lamentablemente ha fallecido. Estamos atónitos, entristecidos y con el corazón destrozado por esta pérdida. Tito fue una persona increíble que siempre se preocupó por el bienestar de los demás", dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll en una publicación de Instagram tarde del domingo.

Originalmente, los Jackson 5 estaban formados por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. Este famoso grupo familiar, inducted into the Rock & Roll Hall of Fame in 1997, produjo numerosos éxitos número uno en la década de 1970, como "ABC", "I Want You Back" y "I'll Be There".

Bajo la guía de su padre Joe Jackson, un trabajador de la acero y guitarrista, la familia Jackson se hizo un nombre en la música en Gary, Indiana. A medida que sus carreras crecían, se mudaron a California.

Nacido el 15 de octubre de 1953 como Toriano Adaryll "Tito" Jackson, fue el cantante y guitarrista de fondo más callado de los Jackson 5. Mientras sus hermanos emprendían carreras en solitario, incluyendo a Michael, quien se convirtió en uno de los artistas pop más reconocidos del mundo, Tito permaneció relativamente desconocido.

Michael Jackson falleció a la edad de 50 años el 25 de junio de 2009.

Hablando con The Associated Press en 2009, Tito Jackson mencionó cómo la muerte de su hermano menor los había acercado.

"Definitivamente, nos acercó. Reconocer el amor que tenemos unos por otros cuando uno de nosotros no está aquí es una pérdida significativa", dijo, reflexionando sobre su profundo dolor.

Agregando, "Aún hay momentos en los que no puedo creerlo. Creo que eso nunca desaparecerá", compartió sus sentimientos de shock perpetuo.

Tito Jackson confirmó en 2014 que él y sus hermanos aún sentían la ausencia de Michael durante sus presentaciones, que continuaron con giras internacionales.

"Creo que nunca nos acostumbramos a actuar sin él. Lo extrañamos mucho", dijo, compartiendo que sentían su espíritu con ellos en el escenario, proporcionando energía y creando sonrisas.

Antes de su muerte, Tito publicó un mensaje en su página de Facebook desde Múnich, Alemania, el 11 de septiembre, donde visitó un memorial para Michael junto a sus hermanos.

"Antes de nuestro concierto en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso memorial que conmemora a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos verdaderamente agradecidos por este lugar remarkable que honra no solo su memoria, sino también nuestra legado compartido. Gracias a todos los que mantienen su espíritu vivo", escribió.

Tito Jackson lanzó su primer proyecto en solitario, "Tito Time", en 2016, seguido de una canción llamada "One Way Street" en 2017. En una entrevista con The AP en 2019, reveló que estaba trabajando en su segundo álbum.

Tito Jackson sobrevivió a sus hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie, sus hermanas Janet, Rebbie y Latoya, y su madre, Katherine. Desafortunadamente, su padre falleció en 2018.

La muerte de Tito Jackson fue reportada por primera vez por Entertainment Tonight.

"En su emotivo tributo en las redes sociales, los hijos de Tito, TJ, Taj y Taryll, mencionaron cómo lo extrañarán mucho, diciendo 'Somos una familia y los chicos Jackson estamos destrozados por esta pérdida'".

