Titlist busca consuelo en el FC Bayern Munich

Por primera vez en casi una década, el Bayern Munich, tradicionalmente la fuerza dominante en la Bundesliga, se enfrenta a la tarea de recibir a un campeón alemán actual en el Allianz Arena. Esta situación evoca el pasado. Pero ¿podrán resistir los ataques del Bayer Leverkusen? Están firmemente instalados en Múnich, tal vez renuentes a contraatacar.

Imagina la Bundesliga como un humilde ratón gris, anhelando colores vibrantes pero nunca brillando tanto como la lujosa liga inglesa o perhaps incluso la Liga Española con los gigantes Real Madrid y Barcelona. La Bundesliga es sinónimo de Bayern Munich, la Muralla Amarilla del Borussia Dortmund y numerosos clubes menos conocidos. La mayoría de estos clubes dejan poco o ningún impacto duradero.

El orden jerárquico se vio perturbado la temporada pasada por el Bayer Leverkusen, que no solo aseguró el campeonato alemán sino que también permaneció invicto durante toda la temporada bajo la guía de su remarkable entrenador, Xabi Alonso. "Invicto" perhaps no transmite del todo los heroicos golpes de último minuto del Bayer. Ahora, en la quinta jornada de la temporada 2024/2025, el Bayern Munich tiene la oportunidad de restaurar el orden habitual de la Bundesliga.

Los campeones perpetuos, invictos desde su derrota 2:3 ante el RB Leipzig a finales de agosto, llegaron durante la Oktoberfest. En consecuencia, el Bayern Munich, como se esperaba, recibió a los campeones actuales en el Allianz Arena con una única jersey gris. Los campeones aguantaron, sobreviviendo por los pelos, mientras el Bayern Munich atacaba sin descanso. El Bayer Leverkusen logró un empate 1:1.

Leverkusen gana tiempo desde el inicio

Solo nueve minutos después del inicio del partido de esta noche en el Allianz Arena de Múnich, el árbitro Felix Zwayer se acercó al portero finlandés del campeón alemán reinante, Lukas Hradecky. Hradecky había vuelto a tardar demasiado enclear el balón, dando a Bayern Munich un breve respiro. Zwayer estaba descontento y mostró una advertencia.

Los campeones invictos de la temporada anterior fueron obligados a retroceder a su propia mitad por los locales. Apenas tenían espacio para respirar. Se apiñaron en su área penal mientras el Bayern Munich controlaba el mediocampo con Joshua Kimmich, ganando balones y enviándolos al área de penalti con los precisos pero ineficaces pases de Michael Olise. Harry Kane estaba ausente. El prolífico inglés no había marcado aún desde su llegada a la Bundesliga.

Olise, sin embargo, continuó demostrando su valía como uno de los mejores jugadores de la temporada. Todo parecía transcurrir como en un partido de alta intensidad en el Allianz Arena hasta la temporada 2023/2024. El desafiante avanzó, impresionó y finalmente sufrió una devastadora derrota. Los espectadores de todo el mundo sacudieron la cabeza, preguntándose si el Bayer Leverkusen permanecería como un serio contendiente en la Bundesliga en los próximos años. ¿O volverían a su cómoda y poco emocionante existencia en Alemania? La temporada pasada ya había sido lo suficientemente intrigante. El Allianz Arena en Múnich podría haber vendido entradas varias veces, y la tensión era palpable. Por fin, un nuevo desafiante, después de que Dortmund hubiera sido en gran medida un chiste en los globalmente promocionados "Clásicos alemanes".

Campeones plagados de vulnerabilidades defensivas

Los espectadores en sus pantallas estaban contentos al principio. No tanto en Múnich al principio. El líder de los campeones, Robert Andrich (30.), no lo demostró en el partido dominado por el Bayern. El mediocampista del Bayern, Aleksandar Pavlovic, cometió un error en el minuto 30, lo que resultó en una esquina innecesaria. De repente, estaba en el suelo en la portería. El preciso disparo de Andrich desde el área de penalti, ayudado por Granit Xhaka, encontró la esquina inferior izquierda. Manuel Neuer no estaba contento. "No se puede defender todo", dijo después del partido, y no culpó a Pavlovic por el gol. "Fue solo un error simple. No es responsable del gol".

Alonso hizo cinco cambios después de la emocionante victoria 4:3 ante el VfL Wolfsburg, incluyendo la entrada del goleador. La defensa, que había sido su orgullo la temporada pasada, se convirtió en una preocupación. El Bayer Leverkusen ya había encajado nueve goles antes del partido. ¿Los campeones como galería de tiro? Los goles contra el Wolfsburg casi causaron trauma en el Bayer. "Queríamos mantenernos firmes hoy", dijo Xhaka después del partido. El suizo había protestado después de la victoria de la semana anterior y había pedido un enfoque más defensivo. Por eso trajeron a Andrich. "Contra el Bayern, necesitas a alguien que sepa pelear", dijo Xhaka.

Las amenazas de Andrich volvieron a ser un peligro, lo que fue un bonus adicional para el Bayer Leverkusen. Andrich habló del gol de manera pragmática. "Xhaka no pasó perfectamente. Yo disparé perfectamente", dijo. Pero ese momento perfecto no fue suficiente. Porque reveló una debilidad hasta entonces desconocida en la defensa, aunque no lo admitió.

Pavlovic, que de nuevo fue preferido al fichaje de €50 millones Joao Palinha, no parecía demasiado preocupado por su error antes del 0:1. Respondió con un gol espectacular (39'). El jugador nacional controló el balón a 25 metros de la portería con el pecho y remató con excepcional equilibrio. Hradecky llegó al balón, pero aún así encontró la esquina superior derecha. Y ¿quién llegó tarde para bloquearlo? None other than Andrich! "No puedo cabecearlo si estoy de pie", dijo.

Bayern estaba en racha, teniendo el balón más tiempo que Leverkusen bajo Alonso nunca antes. Sin embargo, tuvieron mala suerte cuando Serge Gnabry, después de una asistencia sensacional de Harry Kane, golpeó el balón en el poste lejano y luego en la barra dentro de segundos en el minuto 48. Hradecky quedó atónito, nunca había visto algo así antes.

A pesar de perder el equilibrio momentáneamente, el equipo de Vincent Kompany mantuvo el control después. Estaban determinados a marcar el gol redentor. Sin embargo, Leverkusen permaneció alerta. "Solo cedimos cuando nos quedamos dormidos", comentó Andrich.

La última vez que Bayern recibió a un campeón alemán en el Allianz Arena fue el 1 de diciembre de 2012, acabando en un empate a 1-1 contra Borussia Dortmund con goles de Toni Kroos y Mario Götze. Esto sirvió como preludio a los eventos en la temporada 2012/2013, tanto en el mercado de traspasos como en Wembley. Primero, Bayern logró fichar al futuro héroe de la Copa del Mundo Götze de su mentor Jürgen Klopp. Luego, salieron victoriosos en la final alemana en Londres. Desde entonces, Dortmund no ha recuperado del todo su revés. Si bien sigue compitiendo en el plano nacional e internacional, ha estado en un estado constante de reconstrucción.

¿Estará Leverkusen siguiendo el mismo camino? ¿O se levantará en lugar de derrumbarse? El futuro es incierto. Y, por supuesto, el humilde FC Bayern está ansioso por moldearlo.

Durante el verano, Bayern había mostrado interés en fichar a Jonathan Tah. Sin embargo, no se consideró una prioridad. Pero el alboroto que causó finalmente llevó a Fernando Carro a chocar con la nueva figura poderosa de Bayern, Max Eberl. Sin embargo, el objetivo principal de Bayern es Florian Wirtz, el nuevo Götze en cierto sentido.

Pero los tiempos han cambiado. La brecha internacional ha aumentado. Hay Real Madrid y los gigantes de la Premier League inglesa. Los clubes europeos de élite producen jugadores de clase mundial, algo poco común en la Bundesliga, que parece opaca en comparación. Wirtz, así como Jamal Musiala - el "jugador del siglo" de Bayern, deberían aspirar a un nivel más alto. Aunque Bayern quisiera un mediocampo con Musiala, puede que no sea posible en este otoño de 2024. "Son dos jugadores excepcionales", comentó Eberl después del partido, evitando comentarios adicionales.

Eberl satisfecho con el rendimiento de Bayern

Mientras tanto, el deseo de Bayern era comprensible. Musiala, objeto reciente de críticas de Didi Hamann por su regate, demostró sus habilidades únicas el sábado al regatear a sus defensores. Eludió a los jugadores de Leverkusen, dio vueltas y a menudo fue derribado por falta en la primera mitad. En la segunda mitad, se desvaneció junto con el resto del partido.

Por el contrario, Wirtz luchó por impresionar contra el Leverkusen orientado a la defensa. Bayern tomó el control antes de que el jugador nacional pudiera siquiera tocar el balón. Solo logró destacarse con una tarjeta amarilla (57.) por una patada alta. Después de eso, las cosas se calmaron. Bayern mantuvo el control mientras Leverkusen se mantuvo a flote, negándose a rendirse.

El empate 1-1 en el Allianz Arena estaba muy lejos de un partido internacional de alto nivel. Fue un partido olvidable que no quedaría en la memoria. Pero Leverkusen debería preocuparse por eso. Les recordó a Borussia Dortmund el 1 de diciembre de 2012. Con malos resultados, Dortmund nunca volvió a ser campeón. A diferencia de Leverkusen, ya estaban atrás. Pero Bayern aprovechó la oportunidad entonces, y ahora Eberl presume: "Hemos dejado nuestra marca. En la forma en que jugamos fútbol". Para cuando llegue el momento de la verdad la próxima temporada, quieren poner la exclamación más grande "en la final de la Liga de Campeones", perhaps incluso contra Leverkusen. Entonces, la Bundesliga puede que ya no se vea como un ratón aburrido.

Lea también: