Tim Walz, el faro de demolición para Trump y sus compinches

El nuevo compañero de fórmula de Kamala Harris es un poder comunicativo. Aquí hay siete factores clave que los políticos alemanes pueden aprender de él.

Seamos claros: Kamala Harris no me conquistó. Es poco más que una brisa fresca reemplazando al estadista mayor que se ha vuelto Joe Biden. Parece lejana, chillona, excitada, intelectual y vanidosa. Pero su compañero de fórmula es otra historia: Tim Walz podría ser un golpe de gracia para los populistas de derecha estadounidenses. Por eso deberíamos mirarlo más de cerca aquí en Alemania.

¿Quién es Walz? Es el gobernador de Minnesota, un exmaestro, entrenador de fútbol y soldado - sus entradas en Wikipedia están siendo pulidas y reparadas actualmente por los equipos de campaña. Pero los hechos son una cosa. La pregunta más importante es: ¿Qué es Walz?

Este hombre tiene una gravedad alegre que me recuerda al candidato a canciller corazón del SPD, Boris "Municiónskiste" Pistorius. Es terre-à-terre pero no aburrido, maduro pero muy lejos de ser senil, habilidoso pero no llamativo - un abuelo robusto que te daría caramelos de niño y en quien confiarías para enseñar a tus hijos a hacer flexiones de brazos de adulto.

Y Walz es una cosa por encima de todo: no está "woke".

Factor 1: Walz es un resistente de la guerra civil cívico

Walz no está "woke", pero es cívico. Está casado y usa trajes que le quedan bien sin esforzarse demasiado. Habla libremente sin sonar nunca falso, exagerado o robótico.

Walz también tiene un movimiento de Jiu-Jitsu fantástico: en lugar de unirse a la guerra cultural, de la que nadie sale vencedor, predica virtudes cívicas como la tolerancia y la decencia ("gracia"). Esto se sazona ligeramente con valores cristianos, pero no de manera fascista - y sin embargo, sus posiciones tienen un claro vector de izquierda. En sus palabras: "Métete en tus asuntos". En esencia: Vive y deja vivir - una forma de evitar la guerra cultural.

Esto es simplemente brillante: Walz aboga por cuestiones "woke", como poner productos menstruales en los baños de hombres, pero hace que este tipo de política sea digerible para los republicanos que podrían tener un hijo transgénero en su mesa de la cocina. Incluso los conservadores más acérrimos son complejos. La tolerancia como virtud cívica construye un puente para que ellos lo crucen - a diferencia de las ideologías de izquierda ruidosas.

Factor 2: Walz tiene una estrategia

Detrás de la tolerancia de Walz hay una estrategia. En el excelente podcast del columnista del New York Times Ezra Klein, Walz habla explícitamente sobre cuánto valora la decencia. No improvisa como muchos líderes políticos alemanes.

Además, Walz ha logrado arrebatar la bandera de la "libertad" a los republicanos y darles una buena paliza en el proceso. En las campañas, puede ser inteligente atacar no las debilidades, sino las fuerzas de tu oponente. La libertad del estado - eso se supone que es parte de la plata política de los republicanos.

Alemania también está viendo una transformación del concepto de libertad. La CDU debería tomar nota: prohibir que la gente use la palabra "ellos" no tiene nada que ver con la libertad, por muy tonto que pueda parecer.

Factor 3: Walz puede usar una camiseta sin ser incómodo

El gobernador de Minnesota puede corretear en franela y gorra de camuflaje sin que parezca incongruente. La gente hace bromas virales, pero en su mayoría buenas, sobre eso. Politico incluso tiene a un gurú de la moda escribir un ensayo entero sobre el tema. Eso es lo que diferencia a Walz de Scholz, que parece haber sido encontrado al azar en una ferretería, pero ya sabes: no lo encontrarías realmente allí.

Walz fue descrito como "con mangas arremangadas" en una primera evaluación alemana del poco conocido Walz incluso en EE. UU. Eso siempre suena un poco como simplicidad mental. Muchos subestiman la accesibilidad de un Donald Trump. Tiene un inodoro dorado, pero eso es lo que lo hace accesible: vive una vida llamativa con desafío, que "los de arriba" huelen. Naturalmente, eso es atractivo para muchas personas.

Este desprecio reflexivo por la accesibilidad en los medios podría explicar por qué el centro político en Alemania optó por fracasos en la comunicación rígidos como Olaf Scholz y Armin Laschet.

Impacto Factor 4: Walz da a los demócratas agresividad

Walz puede parecer el abuelo amable de los comerciales de caramelos. Puede usar formulaciones suaves de vez en cuando, pero es claramente más agresivo que los demócratas en EE. UU. hasta ahora.

En una sola aparición en televisión, Walz estableció el insulto "raro" para los republicanos. Eso es una expresión que se puede traducir como "raro", pero no captura del todo su significado completo. Por eso muchos alemanes también les gusta usar el original inglés para burlarse de la gente que es "rara".

Walz perfecciona un acto de equilibrio: no insulta a los votantes republicanos, como hizo Hillary Clinton. Insulta a la dirección política - pero con una energía notable. Le gustaría debatir con J.D. Vance, dijo Walz, si "se siente como levantarse del sofá". El entrenador apareció. [Y un meme con el que los usuarios de Internet se burlan de Vance, Ed.]

Impacto Factor 5: Walz sabe lo que significa "muestra, no digas"

Hay algunas trucos con los que los mensajes políticos adquieren impacto. Uno es: ser específico. El mundo del espectáculo conoce el dicho "muestra, no digas". Eso significa no describir lo que happens con adjetivos, sino mostrarlo. No digas "un hombre enorme entra por la puerta". Di: "El hombre tuvo que agacharse bajo el dintel de la puerta para no golpearse la cabeza".

Walz puede hacer eso muy bien. No habla de subsidiar comidas escolares, sino que dice: "Los niños comen y tienen la barriga llena para poder aprender". Sus palabras tienen textura y crean imágenes en la mente del público.

En la política alemana, casi nadie dominó y utilizó esta técnica, aparte de Robert Habeck, a diferencia del canciller, que se enreda confiablemente en la burocracia alemana abstracta. Los autores de libros para niños y los maestros pueden hacerlo, pero los abogados no.

Factor de Impacto 6: Walz es creíble

Los republicanos actualmente están en pánico para poner a Tim Walz en una mala luz. Donald Trump está disparando insultos como si fuera un aspersor de césped lleno de odio y bilis. Entendible: cuando un político desconocido sube al escenario, el oponente tiene una ventana de oportunidad corta para derribarlo.

Cada error aquí puede ser fatal. Por eso el error de Armin Laschet le costó instantáneamente la cancillería. J.D. Vance ahora está bajo presión significativa porque los demócratas están sacando a relucir sus comentarios extraños del pasado, como el supuesto aumento del riesgo de que las personas sin hijos se conviertan en sociópatas. Ahora los republicanos están acusando a Walz de eludir el servicio militar en Iraq, ser incluso más a la izquierda que Harris y exagerar su rango militar (lo cual es cierto).

Walz no tiene mucho de qué preocuparse. Es un cazador, sirvió 24 años en la Guardia Nacional y ha dedicado su carrera a servir a los demás como maestro, entrenador y soldado. Creció entre "paletos", la población rural, lo que lo convierte en un oponente ideal para J.D. Vance, quien se posicionó como portavoz de la población rural estadounidense con su libro "Hillbilly Elegy".

Factor de Impacto 7: Walz entiende el Zeitgeist

La empatía también implica ser consciente del Zeitgeist, o la cultura, las tendencias y los memes de internet actuales. En Alemania, Markus Söder hace esto bastante bien, pero a menudo lo lleva demasiado lejos, lo que lo hace parecer poco serio. Boris Pistorius también tiene esta habilidad, utilizando casualmente la melodía de "Star Wars" como tono de llamada.

La maestría de Walz en el Zeitgeist se evidencia en su intercambio con J.D. Vance: el compañero de fórmula de Trump había burlado a las mujeres sin hijos como "dueñas de gatos" que deberían tener menos decir en una democracia. La respuesta de Walz? Se pasó a un tono irónico: "¡Dios mío, van tras los fanáticos de los gatos! Encienda

