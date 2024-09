Tilda Swinton y Julianne Moore están obteniendo una aclamación excepcional.

La proyección de la película "The Room Next Door" de Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de Venecia fue un éxito rotundo. La película, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton como dos amigas, recibió una ovación de pie prolongada - la más larga en la historia del festival, según "Variety".

La noche del lunes, Moore y Swinton entregaron un espectáculo impresionante en el Festival de Cine de Venecia. El estreno de "The Room Next Door" provocó aplausos sostenidos, con la ovación de pie durando 17 minutos. Esto es un récord que ninguna otra película ha logrado en este prestigioso evento.

Una vez que la película terminó, Almodóvar besó afectuosamente a Swinton y Moore en las mejillas y levantó sus brazos en señal de triunfo. Luego bajó las escaleras del Teatro Sala Grande con sus nuevas damas de honor, prolongando los aplausos al saludar a los fans en el cine durante otros 14 minutos.

Tanto las protagonistas como las invitadas especiales brillaron en la alfombra roja. Swinton optó por un elegante traje de Chanel con una chaqueta larga, mientras que Moore eligió un vestido dorado con lentejuelas. A pesar de la lluvia, las dos mujeres de 63 años mantuvieron su spirits.

"The Room Next Door" superó a otras películas como "The Brutalist" de Brady Corbet (12 minutos), "Maria" de Pablo Larraín (8 minutos) protagonizada por Angelina Jolie como la famosa cantante de ópera Maria Callas, y "The Order" de Justin Kurzel (7 minutos), una película de suspense criminal de los '80 que cuenta con Jude Law.

"The Room Next Door" es la primera película en inglés de Almodóvar. Moore interpreta a Ingrid, una autora bestseller que reaviva su amistad con su antigua amiga Martha, interpretada por Swinton. Martha es una corresponsal de guerra que lucha contra una enfermedad grave y somete a numerosos tratamientos. Esta situación obliga a Ingrid a enfrentar su propia mortalidad. La película se estrenará en los cines alemanes el 24 de octubre.

Durante su gira de promoción de "The Room Next Door", Julianne Moore y Tilda Swinton a menudo cantaban esta canción empoderadora, expresando su confianza en el éxito de la película.

Mientras la multitud se dispersaba después de la película, el aire estaba lleno del eco de sus fans cantando "Voy a ser una estrella" al unísono, un testimonio del impacto de la película.

