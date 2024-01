Tiger Woods se retira del PGA Championship tras firmar la peor vuelta de su carrera en el torneo

El Campeonato de la PGA anunció en Twitter la retirada del 15 veces ganador de majors después de que tirara un 9 sobre par 79 en el Southern Hills Country Club en Tulsa, Oklahoma, en su segundo major desde un parón de casi 17 meses tras sufrir graves lesiones en las piernas en un accidente de coche en febrero de 2021.

Woods pasó el corte el viernes por un solo golpe, mostrando destellos de su excelencia para clasificarse para el fin de semana.

Pero sus lesiones y el cansancio de jugar 36 hoyos parecieron alcanzar al jugador de 46 años el sábado en condiciones frescas y ventosas.

Logró un putt largo para salvar el par en su primer hoyo, pero tuvo que conformarse con un bogey en el segundo.

Las cosas fueron de mal en peor en el hoyo 6 de par tres con un triple-bogey seis, y fue el comienzo de una mala racha para Woods.

En los siete hoyos siguientes, hizo seis bogeys -incluyendo una racha de cinco consecutivos- antes de su primer birdie de la ronda en el 15. Consiguió evitar por poco su peor golpe de la temporada.

Se las arregló para evitar por los pelos su peor resultado en un Major: 81 en el Open de 2002 en Muirfield.

Woods fue franco en su evaluación de su juego después, diciendo que "no hizo nada bien" y "no pegué muchos golpes buenos".

"Simplemente no jugué bien. No le pegué muy bien a la bola y no tuve el comienzo que necesitaba. Pensé que había pegado un buen golpe de salida por dos y acabé en el agua, y realmente nunca tuve ningún tipo de impulso de mi lado."

Tras la ronda, Woods no concretó si completaría el major.

"Bueno, estoy dolorido. Sé que es un hecho", dijo. "Haremos algo de trabajo y veremos cómo va".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com