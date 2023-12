Lo más destacado

Tiger Woods recupera sus 'sensaciones' en el Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods termina cuatro abajo tras la primera ronda del Arnold Palmer Invitational

Woods hizo 4-bajo 68 con un putt de 71 pies

Henrik Stenson lidera tras la primera ronda

El 14 veces ganador de un Major acababa de embocar un asombroso putt de 71 pies, el punto álgido de la ronda del jueves, cuatro bajo par, que dejó a Woods en una buena posición en el torneo Arnold Palmer Invitational.

"Siento que no estoy pensando tanto en el campo de golf", dijo Woods al PGA Tour, reflexionando sobre un repunte en su forma que ha llevado a muchos a preguntarse si finalmente ha vuelto a su imperiosa mejor forma.

"Simplemente puedo verlo y sentirlo, y eso es sólo porque he recuperado mis 'sensaciones'".

La narrativa ha cambiado

Woods estaba cuatro golpes por detrás del líder de la primera ronda, Henrik Stenson, mientras el estadounidense intenta ganar este evento por novena vez en su histórica carrera.

Tras su ronda, los periodistas, todavía aturdidos tras el subcampeonato de la semana pasada, miraban hacia sus perspectivas en el Masters dentro de tres semanas.

"Me están haciendo preguntas diferentes a las que me hacían cuando volví por primera vez y eso no fue hace tanto tiempo, fue hace dos meses", dijo Woods sobre su regreso al juego después de 10 meses de baja tras una cuarta operación de espalda el año pasado.

"La narrativa ha cambiado por completo y sólo quería recordaros que no hace tanto tiempo que os estabais haciendo una serie de preguntas diferentes y que tenéis que disfrutarlo. Yo disfruto volviendo a jugar después de lo que he pasado. Jugar sienta bien".

LEA: Woods provoca un aumento del 181% en la audiencia televisiva

La única mancha en la tarjeta del jugador de 42 años fue un doble bogey en el par cuatro del tercero, aunque fue sólo el octavo bogey que Woods ha registrado en sus últimas cinco rondas.

Según el sitio web del PGA Tour, ya ha completado 15 rondas competitivas este año, en comparación con solo dos en 2017.

Woods insinuó que esa era la razón por la que ha encontrado algo de forma después de años arruinados por lesiones en la espalda y problemas personales.

"Creo que es solo jugar torneos de golf", dijo Woods, explicando las razones detrás de su reciente resurgimiento. "He estado alejado de él durante tanto tiempo que cuando volví por primera vez era sólo una cuestión de conseguir mi sensación para el golf de torneo de nuevo".

LEER: Spieth, Mickelson y McIlroy aspiran al grand slam

La posibilidad de que Woods pueda optar a ganar títulos ha cautivado la imaginación de los aficionados al golf y ha llamado la atención de los creadores de probabilidades.

Algunas casas de apuestas le dan 8 a 1 para ganar el Masters por quinta vez, lo que supondría su 15º título importante 10 años después del último.

Otro jugador que mostró destellos de su mejor forma fue Rory McIlroy.

El ex número 1 del mundo necesita una chaqueta verde el mes que viene para completar el grand slam de los cuatro majors del golf y parecía en buena forma en Florida, con cinco bajo par en 17 hoyos.

Un doble bogey en el 18 significó un final frustrante para el cuatro veces ganador de majors, pero todavía está en la búsqueda de una primera victoria en un torneo desde septiembre de 2016.

"Supongo que con tirar lo que tiré hoy y solo estar (tres bajo), no es desastroso", dijo McIlroy, que falló el corte en el Valspar Championship de la semana pasada. "Pero necesito ser mejor".

LEA: ¿El hoyo más difícil del golf?

Mientras McIlroy y Woods siguen buscando su mejor forma, Stenson no tuvo dificultades para encontrar la suya el jueves.

El sueco hizo ocho bajo par y 64 golpes, la ronda más baja de su carrera.

Hoy he pegado unos golpes preciosos", dijo Stenson a Sky Sports.

"Estaba jugando muy bien. La semana pasada tuve problemas con el putt, me esforcé mucho antes de esta semana y conseguí poner las cosas en forma."

Farmers Insurance Open de enero,acabando a siete golpes del ganador final Jason Day, pero sí mostró destellos de su antiguo yo." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/23/185309/jpeg/4-3/1200/75/strong-the-latest-return-strong-tiger-woods-might-not-have-troubled-the-top-of-the-leaderboard-at-the-a-href-https-edition-cnn-com-2018-01-29-golf-tiger-woods-farmers-insurance-open-golf-fan-intervention-index-html-farmers-insurance-open-in-january-a-finishing-seven-shots-off-eventual-winner-jason-day-but-he-did-show-glimpses-of-his-old-self.webp" alt="Puede que Tiger Woods no haya inquietado la cima de la clasificación en el"/>

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com