Tiger Woods recibe luz verde del médico para 'hacer todo lo que necesite'

Tiger Woods intensifica la rehabilitación de su lesión de espalda

El ex número 1 lleva de baja desde febrero de 2017

Según el agente del estadounidense, Mark Steinberg, los médicos le han dado el visto bueno para "hacer todo lo que necesite"

"Recibió un buen informe y se le permite proceder", dijo Steinberg a ESPN. "Puede hacer todo lo que necesite. Tiger se lo va a tomar con mucha, mucha calma. Esto es bueno, pero planea hacerlo de la manera correcta".

Steinberg no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

El 14 veces campeón de majors no ha jugado un torneo competitivo desde su retirada del Dubai Desert Classic hace ocho meses, y se ha sometido a cuatro operaciones de espalda en los últimos tres años.

Woods no ha ganado en el PGA Tour desde el WGC-Bridgestone Invitational de 2013 y dijo a CNN Sport en febrero que temía "no volver a sentirse bien nunca más."

Pero el 15 de octubre, el jugador de 41 años publicó un video de sí mismo en Twitter golpeando un drive prometedor con las palabras "haciendo progresos."

El ex entrenador de Woods, Hank Haney, llegó a tuitear: "Es un swing con el que podría ganar, no cruza la línea y se clava dentro bajando, parece un poco rígido pero es suficientemente bueno".

Dolor de nervios

Woods anteriormente solo podía golpear tiros de lanzamiento de 60 yardas y, tan recientemente como en mayo de 2017, ni siquiera podía torcer, y mucho menos golpear la pelota a su máxima capacidad.

"Ya no podía vivir con el dolor que tenía", escribió Woods en su blog. "Hasta tumbarme me dolía. Me dolían los nervios con cualquier cosa que hiciera y estaba al límite".

Ahora, sin embargo, parece que hay luz al final del túnel.

