Lo más destacado

Tiger Woods: Aún puedo batir el récord de majors de Jack Nicklaus

Tiger Woods aún no sabe cuándo volverá

Dice que aún puede batir el récord de Jack Nicklaus de 18 grandes títulos

El 14 veces campeón de majors mantiene que está "progresando bien" tras una tercera operación de espalda en octubre, pero dice que no reanudará su carrera hasta que pueda practicar, jugar y recuperarse sin efectos nocivos.

Y a pesar de no haber ganado un Major desde 2008, el jugador de 40 años sigue creyendo que puede superar el récord de Nicklaus de 18 grandes títulos. El "Oso Dorado" ganó sus tres últimos majors pasados los 40 años, incluido su famoso título del Masters de 1986 con 46 años.

LEA: Cuando conocí a Tiger Woods...

"Creo que su récord de grandes campeonatos sigue siendo alcanzable", dijo Woods a los periodistas en un día de prensa para el torneo Quicken Loans National del PGA Tour que organiza en el Congressional Country Club de Maryland.

Woods también quiere batir el récord de 82 victorias en el PGA Tour de Sam Snead, segundo en la lista con 79 títulos, el último de ellos en agosto de 2013.

"Sería bonito acabar en el número 1 de ambas listas", dijo. "Eso está muy lejos y va a llevar tiempo llegar a ese punto, pero espero poder volver aquí y jugar a ese nivel".

Woods no juega desde el pasado agosto, pero desató los rumores de un regreso con una serie de demostraciones públicas en varios compromisos durante el último mes.

Pero admitió el lunes que no sabía si su regreso sería "la semana que viene o dentro de un año" - y demostró su oxigenación golpeando sus tres golpes de wedge en el agua durante una mini competición de par-tres.

LEA: Por qué Jason Day ha sido descrito como 'Tiger-esque'

Más centrado

"La gente me ha descartado, no soy esa parte, ya sabes, no soy fertilizante", dijo. "Estoy mejorando, sólo hay que darle un poco de tiempo. Estoy deseando salir aquí y competir.

"Espero jugar. No sé cuándo - esa es la pregunta principal que sigo escuchando. Si lo supiera, os lo diría. Sería divertido saberlo. Pero no lo sé.

"Sigo intentando hacerme más fuerte, más flexible. Le pego mejor a la pelota. Todo en mi juego está mejorando. Sólo es cuestión de ser consistente con él, no sólo en casa, en Medallist, sino aquí fuera (en el PGA Tour). Es algo completamente diferente".

Woods es bien conocido por su exigente régimen de entrenamiento y forma física, pero dijo que su lesión le ha obligado a replantearse su programa de entrenamiento.

"Soy uno de esos tipos acostumbrados a entrenar ocho o diez horas al día. "Tampoco correré 15 kilómetros al día.

"Mis entrenamientos serán más concentrados. Tienen que serlo. No puedo golpear 500 pelotas de golf seguidas. Tengo que ser capaz de salir a jugar y recuperarme cada día. Hasta que me sienta cómodo haciendo eso, tomaré la decisión (de volver) entonces."

LEE: ¿Por qué desairó Tiger la invitación a una cerveza de John Daly?

¿Ganará Tiger Woods otro Major? Opina en la página de Facebook de CNN Sport.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com