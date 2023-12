Lo más destacado

Tiger Woods acelera su regreso "volviendo al punto de partida".

Tiger Woods se compromete con el Genesis Open 2017

El ex número 1 del mundo debutó en la PGA en 1992

El ex número 1 del mundo, que jugó su primer evento en más de un año en el Hero World Challenge a principios de este mes, confirmó que competirá en el Genesis Open de febrero en el Riviera Country Club de Los Ángeles, California.

El evento, del que Woods será anfitrión, fue el primer torneo del PGA Tour en el que compitió en 1992, cuando no era más que un enjuto adolescente, con resultados de 72 y 75 y sin pasar el corte.

"Estoy muy emocionado de volver a la Riviera, de volver al Genesis Open, aquí es donde empezó todo para mí", dijo Woods en un vídeo publicado en la página de Twitter del Genesis Open.

"Fue mi primer evento del PGA Tour, tenía 16 años, pesaba unas 105 libras y fue un momento que me cambió la vida".

"Siempre me ha gustado jugar allí. No siempre he jugado lo mejor posible, pero el campo de golf es uno de los más históricos y emblemáticos del mundo".

Cypress, la ciudad natal de Woods, está a sólo 45 minutos en coche del Riviera Country Club.

Tiger Woods realiza un golpe en el Abierto de Los Ángeles de 1992 en el Riviera Country Club.

El regreso de Woods a las Bahamas fue una mezcla de vieja magia plagada de costosos dobles bogeys.

A pesar de embocar 24 birdies en las cuatro rondas -el mejor de todos los jugadores-, el jugador de 40 años acabó a 14 golpes del ganador, Hideki Matsuyama.

Fuente: edition.cnn.com