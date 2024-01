¿Tienes lo que hay que tener para hacer realidad tus sueños? Lo que cualquiera puede aprender de las mujeres que lo hicieron

Suscríbete al boletín de CNN Estrés, pero menos. Nuestra guía de mindfulness en seis partes te informará e inspirará para reducir el estrés a la vez que aprendes a controlarlo.

Pero son innumerables las mujeres que se han enfrentado al estereotipo de ser más adversas al riesgo que los hombres y han alcanzado metas increíbles de un modo que cualquiera puede aplicar. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Ahora que nos adentramos en un nuevo año con nuestros propósitos, merece la pena tomar nota de las valiosas ideas de soñadoras que han alcanzado sus metas.

Según Frank Farley, psicólogo y profesor emérito de la Universidad de Temple que estudia el comportamiento humano, "las personas varían en la expresión del riesgo, desde los que asumen riesgos importantes hasta los que tienen aversión al riesgo, una especie de continuo en el que influyen la biología, la educación, los factores personales, la comunidad y los factores sociales".

Farley divide la asunción de riesgos en dos ámbitos: el físico (como las carreras de coches) y el psicológico (como las finanzas o el espíritu empresarial). Aunque tradicionalmente se asocia a los hombres con la asunción de riesgos físicos, esa visión está cambiando a medida que aumentan las oportunidades para las mujeres (y las mujeres crean muchas de esas oportunidades).

"Casi todas las áreas que podrían implicar algún elemento de riesgo de fracaso se han abierto (a las mujeres)", afirma Farley sobre su investigación. "Las mujeres están haciendo cosas estupendas en ambos ámbitos que hace 100 años habrían sido inauditas. Así que cada vez es más difícil argumentar diferencias de capacidad, habilidad, logros, etc.".

Sophia Danenberg y Ebony Norflis son dos de esas mujeres, y hay lecciones para todos en su asunción de riesgos.

LEA MÁS: Asumir riesgos: 11 líderes. 11 grandes apuestas. Todas diseñadas para impulsar los negocios globales

La tenacidad tiene mucho que ver".

Danenberg nunca tuvo la ambición de escalar el pico más alto del mundo antes de hacerlo.

"Mi padre nunca me dijo cosas como no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo porque eres una chica o eres negra", afirma Danenberg, la primera mujer negra y estadounidense en coronar el Everest. "Nunca me metió en la cabeza el concepto de que alguien pudiera pensar eso".

Con cinco años de alpinismo a sus espaldas, estaba preparada para escalar otra montaña hasta que alguien le presentó la idea de escalar el Everest en su lugar. Después de pensarlo un poco, cambió de rumbo para ascender una de las montañas más peligrosas con tres meses para prepararse.

"No considero que lo arriesgado o lo valiente sea hacer cumbre o escalar el Everest", dijo Danenberg. "En realidad no fue la escalada en sí. Fue más bien la primera decisión, la decisión de intentarlo. Luego, si lo intentaba y estaba claro que iba a ir mal y que iba a abandonar después de gastarme todo ese dinero, ese era el riesgo".

"Soy un tipo de persona muy 'simplemente hazlo'. Ocupo mi cerebro siguiendo ciertos pasos, haciendo muchos análisis, ejecutando realmente las cosas", dijo Danenberg, que también tiene una exigente carrera como analista principal de política internacional, medio ambiente y sostenibilidad en Boeing Co. "No soy ambicioso, soy tenaz. No puedo insistir lo suficiente en que la tenacidad tiene mucho que ver. Intento hacer lo que hago realmente bien, sea lo que sea".

Asumir riesgos calculados

Los soñadores de éxito asumen riesgos, pero calculados. Estos soñadores entienden que el fracaso suele ser inherente al proceso. Pero las decepciones, cuando ocurren, no siempre son algo malo, dice Farley. "Hay que estar preparado para fracasar. A veces el fracaso lleva a la gente a un sueño nuevo y mejor".

Norflis, casada y madre de dos hijos, dio el salto desde la seguridad de la América corporativa para perseguir su sueño de convertirse en propietaria de una franquicia de Blue Kangaroo Packoutz, una empresa de restauración de contenidos de Atlanta. Muchos bancos rechazaron sus solicitudes de préstamo porque la franquicia era una marca relativamente nueva y ella no tenía experiencia en restauración.

La perseverancia fue clave. "Siempre tengo que luchar para decirme a mí misma que soy suficiente, que puedo hacerlo y que esto es algo que puedo conseguir", afirma Norflis. "Casi tienes que ejercitar tu mente e insensibilizarte (a oír un no). Y si crees en ti mismo, si crees en (tu sueño), entonces se desarrollarán tus agallas. Se desarrollará tu tenacidad".

Saber cuándo abandonar

Cientos de alpinistas muertos yacen sepultados en el Everest, testimonio de la potencial mortalidad de la escalada.

"Todo el mundo quiere oír hablar de cómo se consigue el éxito, y quieren oír una charla motivacional del tipo no te rindas", dice Danenberg. "Y para mí esa no es la actitud que podría adoptar con seguridad en una montaña como el Everest.

"Es tan peligroso que me dije: 'Ríndete en cualquier momento. Si la cosa pinta mal, para'".

Te sorprenderá lo que puedes conseguir".

Uno de los consejos más firmes de Danenberg es estar dispuesto a aprovechar con valentía las oportunidades que se presenten en lugar de esperar el momento "perfecto".

"Muchas de las cosas que la gente ha visto como logros en mi vida parecen no tener nada que ver", dice Danenberg, que también es becario Fulbright y licenciado por la Universidad de Harvard. "Pero en algún momento, alguien me puso delante esa oportunidad, y yo dije: 'Claro, vamos a intentarlo. A ver qué tal sale'. Te sorprenderá lo que puedes conseguir. Y si intentas determinarlo antes de intentarlo, no lo sabrás".

Norflis tiene un sentimiento similar. "¿Qué pasaría si (Jeff) Bezos decidiera no dedicarse a lo que se dedicó? "¿Cómo sería la vida sin Amazon? No todo el mundo va a tener una idea de Bezos, pero la idea de Bezos es una idea que empezó como un sueño."

Nota del editor: La periodista Cherie Berkley fue anteriormente redactora jefe adjunta en WebMD y redactora/productora de noticias para CNN, CNN International y A&E.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com