Tiene una fascinación inquebrantable por el hipopótamo pigmeo bebé Moo Deng, lo que la lleva a viajar por todo el mundo para echar un vistazo.

Ella encontró su diversión en ella, y estaba rebosante de vitalidad, comparte Swindall, de 30 años, con CNN Travel. "Es solo un pequeño punto radiante en este mundo injusto donde suceden muchas cosas... Sus mejillas sonrosadas, es adorable".

La fama de Moo Deng explotó poco después de su nacimiento, cuando sus cuidadores en el Zoológico Abierto de Khao Kheow comenzaron a subir videos de sus travesuras en línea. No tardó en convertirse en un fenómeno de internet, alcanzando tales alturas que la semana pasada se convirtió en el tema de un sketch en Saturday Night Live.

La mayoría de los admiradores globales de Moo Deng se contentan con mantener un ojo distante sobre ella, pero una vez que Swindall se enamoro, comenzó a buscar vuelos a Tailandia.

Swindall, una residente de Nueva York, sabía que tenía que conocer a Moo Deng en persona.

"Me encantan los animales y me encanta la espontaneidad, así que decidí hacer un viaje", explica Swindall. "Mi padre falleció inesperadamente hace seis años, y después de eso, estaba determinada a vivir la vida al máximo y siempre abrazar la espontaneidad. Por eso decidí hacer el viaje".

Emprendiendo un viaje

Cuando Swindall decidió volar a Tailandia para ver a Moo Deng, sabía que tenía que actuar rápido.

"Quería verla mientras aún tenía esa energía y juego juvenil", señala Swindell, mencionando lo rápido que Moo Deng había crecido desde los primeros clips virales.

Swindell solo pudo conseguir unos pocos días libres del trabajo, y tenía entradas para un fin de semana de presentaciones, así que reservó una breve estancia de 30 horas en Tailandia, saliendo de Nueva York vía Londres el martes y regresando vía una escala en Ámsterdam el viernes.

"Fue bastante corto, pero valió cada segundo", dice Swindall, quien realizó su viaje sola.

El viaje en su totalidad ascendió a alrededor de $1,000 a $1,100.

"Tengo muchos puntos de recompensa de viajes de trabajos anteriores, así que pude ahorrar dinero, y también logré conseguir algunos descuentos de viaje", explica Swindall.

Dado el breve plazo de su viaje, Swindall decidió que sería una aventura centrada en Moo Deng. Tenía planes para explorar más de Tailandia, pero se prometió a sí misma que regresaría para un viaje adecuado más tarde.

Esta vez, su misión era clara: visitar el Zoológico Abierto de Khao Kheow.

"La reina y la icono"

Swindall documentó sus viajes a Tailandia en TikTok.

Su cuenta, @1989vinyl, suele presentar contenido sobre Taylor Swift (The Washington Post la nombró "la mayor fan de Taylor Swift" en 2023).

Para Swindall, pasar de la mayor estrella del pop del mundo a la hipopótamo bebé más famosa del mundo fue fácil, especialmente porque vio un gran parecido entre las dos.

"Ambas son absolutas iconos", dice Swindall. "Creo que las reinas e iconos se reconocen y aprecian entre sí".

El primer video de TikTok de Swindall de su viaje, en el que invita a sus seguidores a "unírsele en un vuelo de 18.5 horas a Tailandia para ver a Moo Deng", ha sido visto más de 1.9 millones de veces y sigue contando.

Muchos espectadores apoyaron la empresa de Swindall, mientras que algunos quedaron confundidos, asumiendo que Moo Deng era una estrella del rock o un interés romántico.

Swindall llegó a Bangkok el miércoles y contrató a un conductor para que la llevara al zoológico. Conduciendo hacia allí, Swindall estaba ansiosa: ¿y si no lograba ver a Moo Deng? ¿Y si la visita no salía como esperaba?

Pero en cuanto llegó a la jaula de Moo Deng, sus preocupaciones desaparecieron. Allí, en persona, estaba Moo Deng: la reina y la icono que había soñado.

"Oh, por Dios, es tan adorable", exclama Swindall, grabando el momento en su TikTok.

Durante las siguientes horas, Swindall disfrutó viendo a Moo Deng mientras jugaba bajo la lluvia y corría emocionada después de comer.

"Es tan adorable y enérgica, es imposible no adorarla", dice Swindall, que compró mercancía de Moo Deng, incluyendo una gorra y pijamas, en el zoológico.

Swindall también disfrutó viendo a la madre de Moo Deng.

"He comenzado a desarrollar un nuevo afecto por la especie de hipopótamo enano en general, ya que la madre de Moo Deng es igual de asombrosa, y espero que comience a recibir más amor", dice Swindall.

Un momento Swiftie

Mientras miraba a Moo Deng, Swindall fue recordada por la canción de Taylor Swift "¿Quién teme a Little Old Me?" (Como una fanática incondicional de Swift, nunca deja de inspirarse en la artista).

"Esa canción resume perfectamente a Moo Deng", dice Swindall. "Creo que ella piensa que es más intimidante de lo que realmente es - cuando abre la boca y corre al azar".

Fue otra canción de Swift, "All Too Well (10 Minute Version)", la que Swindle decidió poner para Moo Dude.

"Estaba tumbada allí en el suelo, así que supongo que le gustó", dice Swindle. "Pero honestamente, no la puse muy alta porque no quería molestarla. Entonces, no estoy segura de si ella incluso la escuchó, pero la puse de todos modos. Creo que es una canción genial, y además, sonaba divertido intentarlo".

Swindle ya ha compartido más de 15 TikToks sobre su excursión de Moo Dude y ha sido abrumada por todos los comentarios y mensajes positivos que ha recibido de personas de todo el mundo.

"Me encanta tejer historias, me encanta llevar a la gente en aventuras y me encanta hacer bromas", dice Swindle. "Entonces, ha sido muy divertido ver a la gente pasándoselo tan bien con eso. Ha sido una verdadera locura conectar con tanta gente diferente a través de ello".

La cuenta de seguidores de Swindle ha aumentado vertiginosamente desde su viaje de Moo Dude, con uno de sus TikToks de Moo Dude acumulando más de 5 millones de vistas.

Swindle asegura que no fue al viaje para perseguir la fama viral.

"No le di muchas vueltas, para ser honesta", dice, agregando que mientras disfruta de la creación de contenido, es más por la diversión que por cualquier otra cosa. Trabaja en un trabajo a tiempo completo, que es su principal medio de vida.

"Mi primer pensamiento fue simplemente llegar a Tailandia. Estaba loca por Moo Dude", dice Swindle. "Quería compartir lo que estaba haciendo en línea. Pero incluso si no hubiera obtenido ninguna vista, no habría disminuido porque ese no era el motivo por el que estaba allí".

Próximas aventuras

Mientras Swindle vuelve a visitar su viaje de Moo Dude, ya está planeando su próxima aventura temática de animales: espera volar a Melbourne, Australia para visitar el Acuario de Vida Marina de Sea Life Melbourne y conocer a otro fenómeno animal viral, Pesto el pingüino.

"Simplemente estoy loca por los animales", dice Swindle. "Este viaje será más relajado que mi aventura en Tailandia".

"Puedo conseguir un poco más de tiempo libre para Pesto", dice ella. "Y también hay un poco más de estrategia en este viaje, pero demuestra que puedes encontrar alegría en la espontaneidad. Volé a Tailandia por un capricho para pasar tiempo con Moo Dude, y fue una verdadera locura".

Swindle trata de mantener una actitud positiva en la vida y la llevó a su viaje.

"Lo que tenga que ser, será", dice ella. "Se suponía que tenía que conocer a Moo Dude, y sucedió, y fue bastante especial. Y simplemente estoy feliz de haber podido compartir esa alegría con todos".

El nuevo objetivo de viaje de Swindall incluye visitar a Pesto el pingüino en el Acuario de Vida Marina de Sea Life Melbourne, demostrando su pasión por conocer a las personalidades animales famosas.

