- Tiene que retrasar sus conciertos en Norteamérica.

Problemas con Donald Glover (40), también conocido como Childish Gambino: El famoso actor y músico estadounidense, Glover, compartió el lunes a través de las redes sociales que debe posponer el resto de su gira actual debido a preocupaciones de salud.

El público sigue con esperanzas: "Agárrate a tus entradas"

En Twitter e Instagram, Glover comparte: "Hola a todos, es lamentable, pero tengo que posponer el resto de mi gira por Norteamérica para enfocarme en mis asuntos de salud". Pero asegura a los fans que pronto podrán verlo en vivo: "Agárrate a tus entradas. Siguen siendo válidas para las nuevas fechas de Norteamérica si se programan. Gracias por tu comprensión. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu afecto".

Situación incierta para los shows europeos en noviembre

Según The Hollywood Reporter, Glover, conocido como Childish Gambino, tuvo que cancelar su concierto en Houston el domingo debido a problemas de salud. Por el momento, solo los próximos shows en Norteamérica están afectados por estos aplazamientos. La situación para los conciertos europeos, que comenzarán en noviembre, sigue siendo incierta. Glover tiene programados siete conciertos durante su "The New World Tour" en Alemania, desde el 4 hasta el 13 de noviembre, incluyendo presentaciones en Colonia, Hamburgo, Berlín y Múnich.

No estoy planeando cancelar mis shows europeos, pero la situación actualmente es incierta debido a mis preocupaciones de salud. No tomaré ninguna decisión sobre ellos hasta que pueda evaluar mejor mi situación.

Lea también: