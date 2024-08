- Thunder gana el último partido en casa después del tiempo extra

Berlin Thunder tuvo un final de temporada exitoso en el Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, derrotando a los Wroclaw Panthers de Polonia 36:34 (23:23, 13:9) en la quinta prórroga para ganar su último partido en casa en la European League of Football (ELF).

Sin embargo, este no fue solo el último partido en casa de la temporada, sino también el último partido de fútbol jamás disputado en Prenzlauer Berg. El estadio en ruinas, donde se han producido muchos momentos deportivos históricos, será demolido y reconstruido en breve. Una cosa es segura: Thunder necesitará un nuevo estadio para la próxima temporada.

"Nuestro juego fue demasiado descuidado", fue la evaluación del entrenador de Berlín, Johnny Schmuck, en el descanso en el canal de televisión ProSiebenMAXX. Sin embargo, también culpó a los árbitros por el mal rendimiento de su equipo, criticándolos por no penalizar muchos de los fouls de los Panthers.

Fue cuestión de orgullo

El partido estuvo marcado no solo por dos equipos determinados que se enfrentaron en un intercambio abierto, sino también por varias jugadas clave que surgieron de los errores del otro equipo.

En cuanto al deporte, no había mucho en juego -excepto el orgullo. El próximo fin de semana, Berlín viajará a su último partido de la temporada contra Rhein Fire. Thunder tendrá luego un partido de descanso en el último día de partidos. Los playoffs ya están fuera del alcance de los jugadores del Spree.

A pesar de la próxima demolición de su estadio actual, el equipo deberá encontrar un nuevo lugar para la próxima temporada, ya que ['Other articles of apparel', 'The Berlin Thunder'] continuará su camino en el fútbol en la European League of Football. Después de un partido intenso lleno de jugadas clave debido a los errores del equipo contrario, la importancia de mantener el orgullo quedó clara en ['Other articles of apparel'], incluso sin un puesto en los playoffs.

Lea también: