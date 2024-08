- Thorsten Legat penetra con fuerza una pared con su cabeza

La docena de días ha llegado a su fin. Doce días adentro, la pandilla de Mpumalanga ha causado caos. Este es un punto en el que las cosas suelen empezar a ponerse difíciles mentalmente. En cuanto a la energía, es la primera vez que estamos recurriendo a nuestras reservas, se han librado batallas significativas y las ambiciones ocultas comienzan a aflorar. Además, un factor importante: este es el momento ideal para lidiar con lo que supuestamente es el mayor dolor de cabeza.

Pero este movimiento conlleva riesgos y consecuencias, similar a un vacío de ánimo y pérdida de enfoque en la emoción general. Habla con tu doctor, tu doctora, o los del grupo que discute: incluso un día después del supuesto escándalo de la "F-word", Kader, Georgina y Sarah no parecían poder encontrar la paz. La frase grosera "fuck you" fue mencionada, discutida y descartada hasta que uno casi se adormecía frente al televisor.

El bucle interminable de la "F-word"

"Como madre, no se debe decir eso", fue una de las teorías. Especialmente entretenida fue la indignación de Thorsten Legat: "Quizás puedas decir eso en algunos programas para adultos", dijo, "pero aquí es de alta clase". Fue divertido cómo expresó su desdén por la "F-word" diciendo la palabra misma, por supuesto, agregando una aclaración sobre no decirla en la televisión. ¡Qué concepto maravilloso de libertad de expresión!

También hubo mucho espacio para tales discusiones: la baja de Giulia ha pasado, los problemas interpersonales han pasado de tormentas persistentes a lloviznas ocasionales. El bucle de la "F-word" continuó hasta que, de repente, se sirvió la comida. Recordamos la última comida como un excelente impulsador de estado de ánimo, a menos que hubiera caracoles en el menú. Un giro molesto que la mayoría de los campistas soportó, casi tan insoportable como la prueba del Jungle Trial retrasada.

En consecuencia, las cosas viscosas se comieron con renuencia. Mientras Gigi jadeaba ruidosamente, Thorsten se las tragó como si fueran estrellas, un enfoque casual que más tarde no solo le salvó la piel sino que también le ganó al campamento ocho estrellas.

Y el bucle continúa: "Solo pueden eructar, eso es todo"

El viaje fue difícil. En la prueba del Jungle Trial "Prisión Gris", entraron en un sistema de túneles lleno de serpientes, cucarachas y ratas. El dedo de Legat fue mordido sangrientamente por ratas, en otro lugar golpeó su cabeza con tanta fuerza que sangró. Thorsten en el inframundo solo tenía una cosa que decir: "La cosa más asquerosa que he experimentado en mi vida". O como lo puso Danni Büchner: "El tipo simplemente es imparable".

Una onda inesperada de frustración barrió, la división de género ahora tan profunda que se podrían criar cocodrilos en ella. Fue recordatorio de Bibi & Tina, en el espíritu de: Chicos contra chicas, chicas contra chicos. Mientras que el 'departamento de hombres' ya soñaba con coronaciones, las damas recurrieron a la clásica táctica de miedo. La forma en que Elena sorprendió al desprevenido Gigi, casi haciéndolo orinarse de miedo, fue simple pero efectiva. Su dura crítica del verdadero portafolio de los habitantes masculinos fue notable: "Solo pueden eructar, eso es todo". Se debe tener en cuenta que Gigi, en particular, tiene una frecuencia de flatulencia que podría calentar pueblos enteros, y los sonidos son bastante melodiosos, perhaps opening up new opportunities in the ringtone market.

Jungle Camp: Un vistazo al futuro

Entre tanto, Thorsten Legat descubrió que su crecimiento de vello púbico era escaso, Gigi y Eric cantaron "We Are The World" tan desafinados que Michael Jackson estaba dando vueltas en su tumba, y Kader Loth pronunció una frase de tal belleza morbosa que uno podría querer tatuársela en una pared de color verde jungla: "Todos somos almas perdidas".

Una pequeña pista para la conclusión de hoy? En el día 13, Mola expresa sus opiniones sobre la igualdad. Nuestra predicción: eso será una explosión, en comparación con la cual la discusión de la "F-word" es un simple círculo de costura. Promesa.

