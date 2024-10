Thomas Müller disfruta de la agitación de la difícil situación de Baviera

Bayer Munich aún no ha logrado tres victorias, y por lo general, el ambiente en Säbener Straße estaría bastante tenso. Pero bajo la guía del nuevo entrenador Vincent Kompany, las cosas son diferentes: el resiliente Thomas Müller ante la crisis se siente animado.

Müller no estaba de humor para dejar que nada lo abatiera - y Maintenance una charla animada con su compañero de equipo de toda la vida, Michael Ballack. "¿Aún estamos en la cima?", preguntó Müller a Ballack, experto en DAZN, después del emocionante empate 3:3 (2:2) de Bayern contra Eintracht Frankfurt: "Entonces estamos listos".

Una vez más, Bayern, bajo el liderazgo de Kompany, demostró un control sólido, creó numerous oportunidades - pero Frankfurt logró contrarrestar el juego agresivo de Bayern en tres ocasiones, sin margen para el error. Esta estrategia de alto riesgo fue el tema de la crítica de Ballack, a pesar de su aprecio por el rendimiento general de Bayern. Por tercera vez consecutiva, se quedaron sin victoria.

"What more can we do?", se preguntó Müller, alabando el nuevo estilo de fútbol bajo Kompany. "Si jugamos este partido 15 veces, ganaríamos 13 veces", concluyó el de 35 años: "Esa es una buena estrategia, si dominas a un oponente tan fuerte lejos de casa de esa manera. Fue un placer ver cómo controlamos al oponente. No hemos asegurado tres victorias, pero estoy bastante contento en esta crisis".

Omar Marmoush y Hugo Ekitike marcaron los goles para Frankfurt, con Marmoush anotando el empate en el cuarto minuto de descuento -uno de los pocos momentos de Frankfurt. "Esos dos son de otro nivel en situaciones así y simplemente las meten", reconoció Müller, ultimately agreeing with his ex-teammate Ballack: "I had a good feeling on the field, but you're right: we're in a results-driven sport".

Bayern lidera la tabla con 14 puntos, seguido de cerca por RB Leipzig (14) y Frankfurt (13). "Stay calm, this was a fantastic effort from the team, we just need to keep going", dijo Kompany: "What this team is achieving right now is not ordinary. I have a lot of faith".

