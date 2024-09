- Theresa Fischer se ha sometido a cirugías en sus piernas

En 2019, durante la transmisión de la 14.ª temporada de "Alemania's Next Topmodel" (GNTM), Simone Kowalski se convirtió en la ganadora. Sin embargo, es Theresia Fischer, quien quedó en el puesto 11, quien parece llamar más la atención en estos días. Esto no se debe enteramente a las habilidades actuales de Fischer como modelo a los 32 años. En cambio, Fischer ha estado haciendo titulares con las radicales cirugías estéticas que ha tenido recientemente.

El viaje quirúrgico de Fischer comenzó en 2016 cuando decidió alargar sus piernas. La motivación surgió del acoso escolar que enfrentó, lo que la hizo sentir "literalmente pequeña". El procedimiento involucró serrar los huesos de los muslos por dentro, seguido de la inserción de varillas telescópicas que se extendían un milímetro cada día.

Sin embargo, las cirugías de Fischer no terminaron ahí. Intrigantemente, también tuvo operados sus gemelos debido a problemas con ciertas posiciones sexuales. "No puedo agacharme sin caer hacia atrás. También me falta flexibilidad en la cama y constantemente tengo que ajustar mis piernas", compartió su situación.

Estas operaciones no estuvieron exentas de complicaciones y dolor posterior. Los profesionales médicos realizaron ocho operaciones en las piernas de Fischer antes de finalmente retirar las varillas de extensión y los tornillos de sus gemelos a finales de junio. Con su altura original de 1,70 metros, Fischer ahora mide 1,84 metros de altura.

En una entrevista con Bild, Fischer expresó su nueva felicidad y agilidad, incluyendo en la cama. "Puedo decir seguro que soy más flexible y grácil ahora - y eso incluye la cama. Porque las proporciones están equilibradas", compartió sus sentimientos eufóricos.

Agregó: "Simplemente estoy agradecida de poder dejar todo este asunto atrás finalmente. Ahora tengo piernas que eran una vez la idea de mi ex, pero de una manera en que puedo caminar adecuadamente de nuevo. Y también puedo hacerle una peineta porque ya no tiene la representación que quería: una mujer modelo alta a su lado".

El ex de Fischer al que se refiere es el documentalista Thomas Behrend, a quien ella acusa de presionarla para someterse a la cirugía de alargamiento de piernas. Fischer y Behrend, quien es 28 años mayor que ella, se casaron simbólicamente durante la final de GNTM en 2019. Se casaron oficialmente al día siguiente, pero se separaron en 2022. Hoy en día, Fischer está involucrada con un dentista llamado Stefan, quien también es 26 años mayor.

