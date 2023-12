The Walking Dead' comienza a caminar hacia su final. Pero no va a morir pronto

De hecho, "el final", en este caso, será algo engañoso, ya que varios personajes clave ya están comprometidos con series derivadas que se lanzarán tras la conclusión de la serie. Y eso sin contar "Fear the Walking Dead", que se dirige a su octava temporada, uno de los tres títulos relacionados (junto con "The Walking Dead: World Beyond" y "Tales of the Walking Dead") presentados anteriormente.

Las próximas series han sufrido algunos cambios, siendo quizá el más importante el hecho de que un proyecto que combina a la estrella original Andrew Lincoln (alias Rick) y a Danai Gurira (Michonne) vaya a seguir el camino de la serie. Se suponía que los dos iban a aparecer en un trío de películas teatrales -reveladas cuando Lincoln dejó la serie en 2018- antes del anuncio en la Comic-Con de julio de que su regreso sería en forma de episodios a través del servicio de streaming de la cadena, AMC+.

Otro emparejamiento de alto perfil, que involucra a Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), también ha sufrido un cambio importante, con McBride retirándose del proyecto por razones logísticas. Además, está la improbable combinación de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) en una tercera serie, improbable porque ella ha guardado un comprensible rencor por, alerta de spoiler, haber matado a su marido a golpes con un bate de béisbol en la séptima temporada.

El reparto ha experimentado cambios considerables, y ha sufrido muchas bajas, desde que la serie se estrenó en la noche de Halloween de 2010, y uno sospecha que habrá más sacrificios antes de que termine.

Dicho esto, los diversos spinoffs parecen atenuar en parte el suspense sobre lo que ocurrirá -y quién sobrevivirá- en esta última tanda de episodios, en la que el grupo principal se verá envuelto en la amenaza conocida como la Commonwealth, una comunidad inusualmente avanzada para estos tiempos postapocalípticos, pero dirigida por gente terrible.

Francamente, la franquicia nacida de los cómics del guionista Robert Kirkman y el dibujante Tony Moore casi con toda seguridad se beneficiaría de seguir un perfil algo más bajo, pero AMC ha respondido al éxito de la serie explotándola de todas las formas imaginables, incluidos otros medios. Deslumbrada por los sueños de su propia "Guerra de las Galaxias", la cadena se lanzó a un "universo" de "Walking Dead", quizá el término más manido en el panorama actual del entretenimiento.

Aunque la serie estrella se ha enfriado considerablemente desde su apogeo -cuando era el programa más visto de la televisión, algo prácticamente inaudito para una cadena de cable básico, con una media de más de 14 millones de espectadores en su momento álgido-, sigue siendo una atracción formidable y un peso pesado en las redes sociales.

La promesa de un "final", aunque en realidad no lo sea, de una temporada que -dividida en tres secciones- comenzó en realidad hace más de un año, creará casi con toda seguridad un punto de inflexión y avivará el interés por los últimos episodios.

Aún así, si el título siempre se refirió tanto a los humanos desarrapados como a los monstruos que los convertirían en presas, "The Walking Dead" también podría referirse a la actual naturaleza indestructible de la franquicia. Y a pesar del alboroto que rodea su marcha hacia esta arbitraria línea de meta, ten por seguro que el compromiso de AMC con la televisión zombie no se va a ninguna parte.

"The Walking Dead" comienza sus últimos ocho episodios el 2 de octubre a las 9 p.m. ET en AMC.

