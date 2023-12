Lo más destacado

The Open 2016: Henrik Stenson se impone a Phil Mickelson en el clásico Claret Jug

Henrik Stenson gana el Open Británico en Royal Troon

El sueco logra su primer gran título en su 42º intento

Phil Mickelson a tres golpes

Ambos terminan con 11 golpes de ventaja

El sueco de 40 años se impuso al estadounidense por tres golpes y se convirtió en el primer escandinavo en ganar un Major en la 145ª edición del Open Británico, celebrada el domingo en Royal Troon.

Stenson, número 6 del mundo, rompió el estancamiento de una tarde absorbente al embocar largos putts para birdie en el 14 y el 15, y añadió dos más en los tres últimos hoyos para firmar una tarjeta de 63 golpes, récord de un major.

Henrik Stenson gana el Open Británico

Su resultado final de 20 golpes bajo par batió el récord de puntuación de Tiger Woods en el Open Británico, de 19 golpes bajo par, establecido en 2000, e igualó el récord de todos los tiempos de Jason Day en el PGA de Estados Unidos de 2015.

Mickelson, de 46 años, que se quedó a las puertas de un 62 en la jornada inaugural, firmó un 6-bajo 65, pero se quedó a las puertas de su sexto gran título ante la arremetida de Stenson.

La pareja ofreció una sublime clase magistral de destreza y nerviosismo a pesar de las condiciones de prueba y la brisa, en un enfrentamiento que podría eclipsar el famoso "Duelo al sol" del Abierto, cuando Tom Watson venció a Jack Nicklaus en una batalla épica en Turnberry en 1977.

El nivel de golf dividió el Open Británico en dos eventos separados, con el perseguidor más cercano, el estadounidense JB Holmes, terminando con seis bajo par.

Cuando Stenson embocó su birdie curvo final en el green del hoyo 18, hizo una pausa antes de apretar los puños y abrazar a su caddie. Después de saludar a la multitud, abrazó a Mickelson, cuya puntuación habría ganado cualquier otro Open Británico excepto cuatro.

Stenson, que terminó segundo tras Mickelson en el Open de 2013 en Muirfield, derrotado por tres golpes, dedicó la victoria a un amigo de Dubai que falleció de cáncer esta semana.

"Sentí como si hubiera estado allí conmigo esta semana", dijo a los periodistas.

El primer título importante de Stenson en el 42º intento llegó después de otros dos terceros puestos en el Open en 2008 y 2010. También ha sido tercero dos veces en el PGA de Estados Unidos y cuarto en el Open y el PGA de Estados Unidos.

"Sentía que éste iba a ser mi momento", añadió Stenson, que se convierte en el ganador de un major de más edad desde Mickelson, que tenía 43 años cuando ganó su Jarra de Clarete.

"Lo hace aún más especial vencer a un competidor como Phil. Ha sido uno de los mejores que han jugado a este deporte, y desde luego en los últimos 20 años."

'Orgulloso

El ex número 2 del mundo ha sufrido dos prolongados bajones en su carrera cuando la confianza tocó fondo, sobre todo a principios de la década de 2000. También sufrió mucho tras perder una importante suma de dinero con el estafador Allen Stanford en un esquema Ponzi.

Pero dice sentirse "privilegiado" por ser el primer sueco que gana por fin un "major".

"Ha habido muchos grandes jugadores de mi país que lo han intentado en los últimos años y décadas, y ha habido un par de ocasiones en las que han estado realmente cerca", dijo. "Jesper Parnevik, en particular, dos veces. Así que me envió un mensaje: 'Sal y termina lo que yo no logré terminar', y estoy muy orgulloso de haberlo hecho, y va a ser enorme para el golf en Suecia con esta victoria".

Stenson le dio la vuelta a la tortilla ante Mickelson después de terminar como subcampeón el estadounidense en 2013.

Stenson comenzó la última jornada con un golpe de ventaja sobre Mickelson, pero las posiciones se invirtieron rápidamente tras el primer hoyo.

Se adelantó de nuevo en el tercero, pero el impresionante eagle de tres de Mickelson en el cuarto, tras un fading en un hierro largo al corazón del green, les puso empatados.

Impecable

En el corto hoyo 8, Mickelson colocó su golpe de salida a dos metros, pero falló el putt para birdie, ya que Stenson embocó el suyo desde más lejos.

El sueco llevó su ventaja de un golpe a la vuelta, pero retrocedió para unirse a Mickelson con un bogey en el difícil hoyo 11 antes de que la lucha se volviera más desesperada con ninguno de los jugadores dispuesto a ceder ni un centímetro.

Sin embargo, Stenson asestó un golpe importante con un golpe largo al otro lado del green en el 14 y lanzó otra bomba de la nada en el 15 para hacer tambalearse a su rival.

El putt para eagle fallado por Mickelson en el 16 fue su última oportunidad de alcanzar a Stenson.

Como si de un camorrista de barra de bar se tratara, Mickelson seguía haciendo swing y falló una oportunidad de eagle por milímetros en el 16 para quedarse a dos. Un medio par en el 17 dio a Stenson un paseo ceremonial virtual por el 18.

En la última vuelta, el jugador de la NBA se impuso a Mickelson con un birdie en el 10º hoyo, lo que supuso el broche de oro a una de las jornadas más extraordinarias de los grandes campeonatos de golf.

"Es decepcionante quedar segundo, pero me alegro por Henrik", dijo Mickelson. "Es un gran campeón y somos amigos desde hace tiempo".

Y añadió: "Es probablemente el mejor que he jugado y no he ganado. He jugado un golf casi impecable y me han ganado".

El estadounidense Steve Stricker terminó cinco bajo par, mientras que el norirlandés Rory McIlroy, número 4 del mundo, firmó un impresionante 67 final para subir al quinto puesto empatado con cuatro bajo par junto al inglés Tyrrell Hatton y el español Sergio García.

Pero Troon 2016 siempre será recordado como el mejor mediodía de Henrik.

