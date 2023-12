The Mandalorian' pulsa el botón de reinicio en su tercera temporada

En uno de los aspectos más extraños de la tradición mandaloriana, quitarse el casco ha marcado a Din Djarin (Pedro Pascal, o al menos, su voz) como un apóstata, lo que le impulsa a ir a su mundo natal en un esfuerzo por expiar su culpa.

El viaje, sin embargo, requiere algunas paradas previas, empezando por una musculosa secuencia de acción en la que interviene una criatura gigante, seguida de una visita a su viejo amigo Greef Karga (Carl Weathers) y otra a Bo-Katan (Katee Sackhoff), que no entiende el compromiso de Djarin con el código mandaloriano. (Karga sí explicó la ausencia de Cara Dune después de que Disney optara por separarse de la actriz que la interpretaba, Gina Carano, debido a publicaciones ofensivas en las redes sociales).

Lo que quedó, en un episodio escrito por el productor ejecutivo Jon Favreau, fueron pequeñas y agradables comedias, la mayoría de ellas protagonizadas por Grogu, alias Baby Yoda, que se divirtió de diversas maneras, desde confundir a un pequeño alienígena con una mascota hasta explorar las maravillas de una silla giratoria.

En la medida en que las anteriores temporadas de "The Mandalorian" estaban impulsadas por la búsqueda de un hogar para Grogu, antes de que los dos se reunieran en "The Book of Boba Fett" (en realidad "The Mandalorian Season 2B"), el estreno se sintió discreto en su escala narrativa. La gracia salvadora fue el buen hacer de Favreau y su compañero productor Dave Filoni a la hora de explotar el universo de "Star Wars", desde las películas recientes hasta las series de animación "Star Wars: The Clone Wars" y "Star Wars Rebels", que es donde Bo-Katan empezó.

Disney+ no puso el episodio a disposición de los críticos con antelación, lo que alimentó las expectativas de que el primer episodio podría contener algún tipo de revelación o sorpresa, tal vez como el gran cameo que cerró la segunda temporada.

Sin embargo, "El apóstata" fue todo lo contrario, más un caso de relajación en la temporada que de explosión en ella, a la vez que preparaba el escenario para una inmersión en la política mandaloriana, basándose en la impresión, aparentemente, de que un año después de "El libro de Boba Fett" los fans de la serie, como Grogu, están listos para simplemente sentarse y disfrutar del viaje.

