Texas ejecuta a un condenado a muerte después de 27 años en prisión

En 1997, un hombre confiesa el asesinato de una corredora de 48 años en Texas. Casi tres décadas después, el estado lo ejecuta con la pena de muerte. Hasta el final, sus abogados intentan detener la ejecución ante la Corte Suprema.

Un hombre fue ejecutado en el estado estadounidense de Texas por el asesinato de una corredora hace más de 27 años. Arthur Lee Burton fue declarado muerto el miércoles por la noche (hora local) después de recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville. Solo horas antes, la Corte Suprema de EE. UU. rechazó una solicitud de sus abogados para detener la ejecución.

En julio de 1997, una madre de tres hijos fue brutalmente golpeada y estrangulada con su propio cordón de zapato en un área arbolada cerca de Houston, según la policía. Los registros judiciales muestran que Burton confesó haber matado a la mujer de 48 años. Dijo que ella le preguntó por qué lo estaba haciendo y que no tenía que hacerlo. Sin embargo, más tarde retiró su confesión y aún así fue condenado a muerte por asesinato y tentativa de violación de la corredora en 1998. Un tribunal de apelaciones de Texas revocó la sentencia dos años después, pero recibió nuevamente la pena de muerte en 2002.

La corte rechaza la afirmación de discapacidad mental

Los abogados de Burton intentaron detener su ejecución argumentando que había obtenido malos resultados en pruebas de inteligencia, lo que indica una discapacidad mental significativa. Afirmaron que la pena de muerte no debería aplicarse a su cliente. Sin embargo, los fiscales dijeron que Burton no había Raised previously an intellectual impairment argument and only brought it up eight days before his scheduled execution.

En 2002, la Corte Suprema prohibió la ejecución de personas con discapacidades intelectuales. Sin embargo, la Corte Suprema también permitió que los estados de EE. UU. tengan discreción para definir las discapacidades en cada caso.

