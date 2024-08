- Terror nocturno de los taxis: coches sin conductor zumbando entre sí

La desconfianza en los coches autónomos es significativa. A veces, los vehículos también demuestran que la tecnología aún no es perfecta. Sin embargo, algunas cosas no se esperan. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que los coches - otra vez, sin conductor! - pitarían entre sí en un aparcamiento?

Para YouTube, Sophia Tung, una residente que vive directamente encima de un punto de recogida de los taxis Waymo, ha filmado exactly that: Como si fueran gruñones aparcados en busca desesperada de un sitio, los coches pitan entre sí mientras buscan su sitio de aparcamiento. Lo que no se ve en el video, pero se puede inferir del título: Esto aparentemente también ocurre a las cuatro de la mañana.

Coches autónomos con el claxon fuerte

Solo ahora la empresa detrás de los coches se da cuenta de que esto podría ser molesto en el corazón de una metrópolis. Como "The Verge" informa, un portavoz escribió en respuesta a una consulta: "Somos conscientes de que nuestros vehículos pueden pitar brevemente en algunos casos mientras conducen hacia sus sitios de aparcamiento". Se indica además que el problema se ha reconocido y se abordará.

Tung toma esto principalmente con humor, a pesar del aparente terror continuo desde finales de julio. Escribe al magazine especializado: "Honestamente, es divertido ver los coches entrar y salir. Solo hace falta arreglar el pitido urgentemente".

Robo-taxis en directo

Waymo no explicó por qué los coches pitan entre sí. Es concebible que los taxis lo hagan para llamar la atención durante los tiempos de espera más largos, como podría hacer un conductor humano. Sin embargo, esta situación - y a esta hora - tiene sorprendentemente poco sentido.

Los que quieran ver el ballet robótico (y el terror nocturno) ahora pueden hacerlo. Sophia Tung ha instalado una cámara web en su ventana que filma la actividad en la plaza abierta las 24 horas. El directo de YouTube está acompañado de música relajante.

Si una comunicación de un vehículo autónomo mediante el claxon estaría permitida en Alemania es una pregunta interesante. Después de todo, como escribe el ADAC, el pitido solo está permitido en Alemania como señal de advertencia dentro de las zonas urbanas. Una espera innecesariamente larga para un sitio de aparcamiento, sin embargo, no es una situación peligrosa, sino solo molesta.

El directo de YouTube, que muestra las actividades de los taxis Waymo, es una atracción popular, con los espectadores disfrutando del ballet robótico, a pesar del ocasional pitido nocturno. Resulta interesante que las autoridades de San Francisco puedan tener algunas ideas sobre la legalidad de los vehículos autónomos que utilizan el claxon como herramienta de comunicación.

