Cancelación de conciertos en Viena - ¿Terror en Taylor en el Támesis?

El clímax de una gira de superlativos será la conclusión alegre de un megaespectáculo. Con cinco conciertos en el estadio de Wembley de Londres, Taylor Swift (34) pondrá fin a la législación europea de su Eras Tour. Sin embargo, después de la cancelación de sus conciertos en Viena debido a amenazas terroristas, también hay una pregunta preocupada mezclada con la expectación: ¿Todo irá bien en la capital británica? Casi medio millón de "Swifties", como se llama a los fans de la cantante estadounidense, quieren asistir a las cinco presentaciones.

La policía austriaca descubrió un plan para un ataque islamista sospechoso en el evento justo antes del primer concierto en vivo en Viena. Tres sospechosos fueron arrestados. Un joven de 19 años confesó - supuestamente quería causar una masacre entre los "Swifties" fuera del estadio en Viena - pero el domingo hubo un giro: el joven ahora niega todas las acusaciones.

Scotland Yard no ve amenaza terrorista

¿La fear of terrorism también se extiende a Taylor en el Támesis? No en Londres. "No hay indicios de que los asuntos investigados por las autoridades austriacas tengan algún impacto en los próximos eventos aquí en Londres", dijo la Policía Metropolitana a la Agencia Alemana de Prensa.

Scotland Yard trabaja estrechamente con los equipos de seguridad de los organizadores y otros socios para asegurarse de que haya planes de seguridad y vigilancia adecuados en su lugar. También revisarán cuidadosamente toda la nueva información.

Previamente, la ministra británica de Policía, Diana Johnson, había anunciado que la policía de Londres evaluaría todos los hallazgos y realizaría una evaluación de riesgos para cada evento en el país.

Lecciones aprendidas del ataque de Manchester

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, trata de tranquilizar las preocupaciones. Le dijo a Sky News que Londres está ansioso por recibir a Taylor Swift de vuelta.

La superestrella ya había actuado tres veces en Wembley al comienzo del Eras Tour. La ciudad estaba en una verdadera fiebre de Swift. Se publicó un mapa de Taylor Swift del "Tube", el metro de Londres: cada línea se llamaba después de un álbum diferente y se dibujaba en los colores correspondientes.

Las estaciones se llamaban después de canciones como "I Knew You Were Trouble" y "All Too Well". La banda real tocó una versión de "Shake It Off" de Swift durante la ceremonia del Cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham - la cuenta oficial de la Familia Real publicó un video.

Khan destacó que Londres es una ciudad internacional que acoge regularmente grandes eventos. "Tenemos experiencia en monitorear estos eventos, nunca somos complacientes".

Londres también ha aprendido muchas lecciones del ataque con bomba en un concierto en el Manchester Arena en 2017. Un atacante islamista detonó una bomba en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, matando a 22 personas.

Recientemente, la policía británica ha estado en acción no solo en Londres sino también en numerous other cities debido a disturbios de derecha. Hubo disturbios graves, con cientos arrestados. Esto siguió a un ataque con cuchillo en una clase de baile de Taylor Swift para estudiantes de escuela elemental en el pueblo inglés del noroeste de Southport. Tres niñas murieron. A diferencia de las afirmaciones de los alborotadores de derecha, el sospechoso no es un migrante musulmán sino que nació en Gran Bretaña como hijo de ruandeses.

No se conocieron medidas concretas para aumentar la seguridad alrededor de los conciertos en Londres. El sitio web del estadio de Wembley dijo que aquellos sin entradas no deberían viajar. "Nadie puede pararse frente a una entrada o en los escalones olímpicos frente al estadio". Sin embargo, esta notificación ya se había dado en junio antes de los primeros conciertos de Swift en Londres, según un informe de la revista Time.

Aumento rumoreado de reventas de entradas

Permanece incierto si un número significativo de "Swifties" se abstendrá de una noche inolvidable con su ídolo debido a preocupaciones sobre un ataque. El periódico británico "Independent" informó que hubo un aumento de entradas disponibles para los conciertos de Swift en un sitio web de reventa de entradas después de las cancelaciones en Viena. Sin embargo, no se pudo confirmar si esto fue realmente así o si fue debido a fans ansiosos que prefirieron abstenerse por fear of an attack.

La superestrella está tomando un descanso en Londres por ahora. El Eras Tour reanudará en noviembre con seis conciertos en la ciudad canadiense de Toronto. En diciembre, aún hay tres shows planeados en Vancouver en la costa oeste de Canadá.

A pesar de las amenazas terroristas en Viena y recientes incidentes en otras ciudades, Scotland Yard asegura que no hay amenaza terrorista para los conciertos de Taylor Swift en el estadio de Wembley de Londres. El ataque de Manchester en 2017 ha enseñado a Londres valiosas lecciones en el aumento de la seguridad de los eventos, asegurando un entorno seguro para los "Swifties" en los próximos shows de The Manchester.

