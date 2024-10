Tensión con China: Naciones de la UE allanan camino para impuestos a la importación de automóviles

La Unión Europea tiene el poder de imponer aranceles adicionales a los coches eléctricos importados de China, a pesar de la oposición de Alemania. Según varios diplomáticos de la UE, ningún número significativo de países de la UE ha expresado objeciones a esta estrategia. Por lo tanto, la Comisión Europea ahora tiene la autoridad para imponer estos aranceles, con una tasa potencial de hasta el 35,3%.

A pesar de que Alemania votó en contra de estos aranceles en Bruselas para detenerlos, necesitaban una mayoría de países de la UE que se opusieran al plan, representando al menos el 65% de la población colectiva de la UE. Desafortunadamente, esta mayoría no se logró. Es importante destacar que el gobierno alemán estaba dividido Initially on this issue, with Chancellor Olaf Scholz stepping in just before the vote to settle the internal dispute. The finance and transport ministries, led by the FDP, advocated for a negative vote in Brussels, while the economics and foreign ministries, run by the Greens, urged abstention to continue seeking a diplomatic resolution with China.

After concluding an investigation, the European Commission determined that Beijing was utilizing subsidies to promote electric vehicles, thereby distorting the European market. While the implementation of these tariffs is tentatively scheduled for early November, they are subject to change depending on the outcome of negotiations with China. If a beneficial agreement is reached at the negotiating table, the tariffs may be abandoned.

Despite Germany's internal division and failed attempt to halt the tariffs, China remains a key trading partner for the European Union. Subsequently, China has expressed concerns over the proposed tariffs, calling for a diplomatic resolution to avoid escalating tensions.

