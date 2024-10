Tennessee está examinando una planta de fabricación de plásticos tras los eventos de Helene, que resultaron en el desplazamiento de su personal.

Only cinco empleados del complejo de Impact Plastics en Erwin fueron rescatados. Cuatro trabajadores más aún están desaparecidos, y dos han sido confirmados muertos, según informó The Associated Press. La comunidad sigue luchando con la escasez de alimentos, agua, electricidad y servicios de comunicación debido a los poderosos vientos y las inundaciones de Helene, que causaron más de 500 millas de devastación desde Florida hasta los Apalaches del Sur la semana pasada.

Dos investigaciones estatales están en curso a medida que empleados, familiares de las víctimas y propietarios de la empresa brindan versiones contradictorias de la situación antes de que las aguas de la inundación superaran el área.

Los familiares de los fallecidos están enojados porque afirman que los empleados fueron obligados a trabajar durante condiciones climáticas peligrosas y no se les permitió salir cuando se distribuyeron advertencias de lluvias intensas en el área propensa a inundaciones.

Impact Plastics niega rotundamente estas acusaciones, declarando el jueves que las acusaciones son falsas y que ningún empleado fue impedido de salir.

Aquí está lo que sabemos sobre la tragedia y las investigaciones estatales en curso:

Desacuerdos entre las advertencias de la empresa y los empleados sobre la tormenta

Al menos dos empleados de Impact Plastics afirmaron que les dijeron que continuaran trabajando el viernes, a poco más de una milla de un hospital donde tuvieron que rescatar a 50 personas del techo debido a las inundaciones extremas.

Por otro lado, Impact Plastics informó a CNN que un análisis preliminar de la inundación del 27 de septiembre encontró que todos los empleados habían salido de la planta menos de una hora después de que se fue la luz y se transmitieron advertencias públicas a los teléfonos celulares.

La dirección no impidió que ningún empleado se fuera y no hizo ninguna amenaza de despido, declaró la empresa en un comunicado el jueves.

Elías Ibarra Mendoza, una abuela de 56 años, es una de las dos empleadas que lamentablemente fallecieron. Su abogado, Greg Coleman, le dijo a CNN's "The Source with Kaitlin Collins" el jueves que la afirmación de la empresa de que no detuvieron a nadie de salir no coincide con lo que ha sido informado por otras fuentes.

"Hay un problema con esa narrativa porque eso no coincide con lo que varias personas están informando o de acuerdo. De hecho, lo contrario es cierto", dijo Coleman. "Ya hemos hablado con varias personas que, digamos, discrepan con lo que la empresa está stating".

La gerencia senior fue la última en partir, aproximadamente 45 minutos después de que la fábrica cerrara y se despidiera a otros empleados, según el comunicado.

Un empleado que logró escapar del edificio de manera segura le dijo a WCYB que se le negó el permiso para salir del trabajo cuando vio un estacionamiento inundado. Otro empleado, Jacob Ingram, le contó a CNN afiliada WVLT que les dijeron "todavía no" cuando pidieron permiso para salir.

Automóviles y camionetas estaban sumergidos en agua sucia y rápida que fluía, con poderosos vientos de fondo, según un video tomado por Ingram, quien creía que se podrían haber salvado vidas si la gente hubiera salido antes. En un video, más de la mitad de un edificio de la empresa fue tragado por las aguas de la inundación.

Impact Plastics afirmó que su estacionamiento está en un área baja y propensa a la acumulación de agua, pero su análisis mostró que el agua en el estacionamiento era de alrededor de 6 pulgadas de profundidad en el momento en que se enviaron a los empleados a casa. La "parte delantera de la planta parecía ser transitables", declaró la empresa.

Numerous flood and storm alerts issued before shift commencement

When the first shift started at 7 a.m. CT last Friday at Impact Plastics, the company claimed there were no flooding warnings or alerts. Water began to accumulate in the parking lot around 10:35 a.m., the plant's power was lost at 10:39 a.m., and public warnings were disseminated to cell phones shortly thereafter, the company stated.

This contradicts the multiple flood and storm alerts, along with public warnings from the National Weather Service, issued for the Erwin plastics plant region prior to the beginning of the final shift.

A flood watch, which included warnings regarding Helene's rain, was issued for the area on Tuesday. A flood warning from the National Weather Service was issued at 3:59 p.m. local time on Thursday. At 8:14 a.m. local time that Friday, a flash flood warning was issued for Unicoi County, where the factory is located, according to the National Weather Service. By 10:51 a.m., the flash flood warning in the county was upgraded to a flash flood emergency.

When CNN contacted Impact Plastics about this inconsistency, they declined to comment, stating that they had "no additional information as the company cooperates with other reviews."

"Employees were instructed to leave the plant property within minutes of the power outage and certainly no later than 10:50 AM," the company conveyed, adding that they communicated this instruction in both English and Spanish. Senior management, including the company's founder, president, and CEO Gerald O'Connor, attempted to move the company's server and important documents, and were the last to depart around 11:35 a.m., according to the statement.

O'Connor ordered a review the day following the flooding, he explained in a Thursday video statement, noting that the company released the statement due to "death threats," but did not provide any further information on the alleged threats.

Five individuals who were also in the truck during the rollover incident managed to reach safety and were subsequently evacuated, as acknowledged by the facility. Top-tier administration invoked emergency services for assistance, and a National Guard helicopter successfully extracted the five personnel, the corporation disclosed in a statement.

According to occupational safety regulations in Tennessee, employers have eight hours to document a workplace fatality, TOSHA announced in a press release on Wednesday.

El miércoles por la noche, TOSHA y la unidad de investigación del estado aún no habían obtenido un informe de incidente fatal de Impact Plastics. Aunque el director ejecutivo de la empresa afirma que no hubo fallecidos en sus instalaciones, sigue sin estar claro si algún incidente de este tipo tuvo lugar. El informe preliminar de la empresa también asegura que, hasta su conocimiento, ninguna persona quedó atrapada dentro de la planta o en las instalaciones.

CNN ha contactado a la Agencia de Gestión de Emergencias de Unicoi en busca de comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

‘Solo teníamos una entrada, una salida’, recordó un trabajador

La familia Mendoza está devastada mientras lidia con la pérdida de Bertha, según compartió su hijo Guillermo Mendoza con CNN el jueves, al recordar cómo Bertha siempre priorizaba la seguridad de sus nietos y hijos.

La familia celebró el cumpleaños número 56 de Bertha el mes pasado. Ahora, están organizando un funeral que nunca esperaban, según una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos del mismo.

De manera efectiva, la empleada Monica Hernandez también falleció a causa de las inundaciones, confirmaron sus seres queridos.

“Siempre tenía una disposición alegre”, dijo su sobrina Elizabeth Ramirez a Univision. “Siempre estaba muy alegre. No podías sacarle esa sonrisa de la cara”.

Otro empleado de Impact Plastics, Robert Jarvis, logró escapar ileso después de recibir ayuda de un conductor que operaba una cuatrimoto, quien lo recogió junto con otros y así salvó su vida.

Jarvis llegó a trabajar el viernes por la mañana, a pesar de que el área estaba azotada por la furia de Helene, cuando se cortó el suministro de energía de la fábrica, reveló a la estación. Poco después, un colega lo alertó sobre un estacionamiento inundado, lo que lo llevó a mover su vehículo a un terreno más alto –a pesar de que el estacionamiento estaba completamente sumergido, según su cuenta.

“Solo teníamos una entrada, una salida”, dijo Jarvis. “Y cuando nos informaron que era seguro salir, la única salida estaba obstruida, así que quedamos atrapados en el tráfico en esa carretera, esperando para determinar nuestros siguientes pasos”.

Ahora, Jarvis plantea una sola pregunta para Impact Plastics: “¿Por qué nos obligaron a trabajar ese día? ¿Por qué? No debimos haber ido. No debimos haber estado allí. Ninguno de nosotros debería haber estado”.

Emma Tucker, Eric Zerkel y Mary Gilbert de CNN contribuyeron a esta información.

Los familiares de los empleados fallecidos están molestos porque creen que sus seres queridos fueron obligados a trabajar durante condiciones climáticas peligrosas y no se les permitió salir, a pesar de las advertencias de lluvias intensas en el área propensa a inundaciones.

A pesar de la negación de Impact Plastics, varios empleados han afirmado que se les ordenó seguir trabajando, incluso cuando las inundaciones peligrosas estaban occurring

