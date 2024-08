Tenista de mesa con un solo brazo entusiasta de las Olimpiadas

La tenista de mesa brasileña Bruna Alexandre solo tiene un brazo. Está entre las favoritas en los Paralímpicos. Pero eso no es suficiente para ella. Quiere demostrarse en los Olímpicos también - y lo está haciendo. Hay una excepción en las reglas para ella.

Jugar en el extremo izquierdo estaba el equipo alemán con el veterano Timo Boll, a su lado derecho el equipo francés con el nuevo héroe del tenis de mesa Felix Lebrun. Pero una parte significativa de la atención en el Sud 4 arena en París estaba en Bruna Alexandre, una brasileña clasificada en el puesto 182 del mundo. La joven de 29 años no tenía esperanzas de medallas en París, al menos no en los Olímpicos. Lo que distingue a Alexandre de Boll o Lebrun es que ella solo tiene un brazo. Y antes de su inicio en los Paralímpicos, estaba en una misión entre los "no discapacitados".

"Estoy muy contenta de representar a todas las personas con discapacidad aquí y mostrar que cualquier cosa es posible", dijo Alexandre. Lo que fue posible: En su debut olímpico, venció a la número 42 del mundo Lee Eun Hye de Corea del Sur 3-2 en el evento por equipos, emocionando a la multitud. Aunque Brasil fue eliminado y sus Olímpicos han terminado, ella es el mejor, aunque raro, ejemplo de inclusión vivida en los deportes olímpicos.

Alexandre, quien perdió su brazo como bebé debido a una trombosis, ha sido una de las mejores tenistas de mesa paraolímpicas durante años, ganando dos medallas de bronce en Río en 2016 y plata en Tokio en 2021. También está entre las favoritas en los Paralímpicos de París (que comienzan el 28 de agosto). Pero la ambiciosa zurda quería más - Alexandre quiere jugar contra los mejores del mundo, como lo hizo en el Campeonato Mundial en Busan entre los profesionales no discapacitados.

"Espero que algún día sea completamente normal"

Han habido varios atletas que compitieron en ambos Olímpicos y Paralímpicos. Por ejemplo, la campeona olímpica de lanzamiento de disco Ilke Wyludda, quien comenzó una segunda carrera después de una amputación por debajo de la rodilla. Sin embargo, es mucho más raro que un atleta lo haga en el mismo año. La primera en lograrlo fue la tenista de mesa polaca Natalia Partyka, quien lo hizo cuatro veces, de 2008 a 2021. Cuatro mujeres más y un hombre también han obtenido "honores paraolímpicos" de esta manera.

"Partyka me inspiró, ella comenzó este capítulo en la historia del tenis de mesa", dice Alexandre. Ella enfatiza que no se siente limitada por su discapacidad. Solo hay una excepción para ella: Alexandre está permitida para levantar la pelota con su raqueta antes de servir - usualmente una violación de la regla. No ganará una medalla olímpica, como los cinco "doble iniciadores" antes que ella. Pero eso no es importante, porque hay su misión: "Espero que algún día sea completamente normal que alguien con discapacidad juegue contra alguien con dos brazos".

Ella misma dijo recientemente que vive su vida sin sentirse limitada: "En muchas cosas, ni siquiera noto que tengo una discapacidad. Vivo mi vida como cualquiera con dos brazos. No estoy limitada, puedo hacer lo que quiera".

