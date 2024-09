Tenga cuidado al interferir con esa "esparadrapa".

En la organización de deportes de combate PFL, el luchador alemán Alexander Luster, apodado "Schlingel", tiene como objetivo asegurar el título europeo en su categoría de peso. El joven de 27 años cuenta con un récord exitoso y un apodo único que refleja su personalidad relajada.

Los apodos en el mundo del MMA suelen buscar mostrar poder, intimidación o incluso arrogancia. El luchador alemán Alexander Luster toma un camino diferente, utilizando el apodo "Schlingel", que se traduce como un personaje travieso o juguetón, un sobrenombre que encaja con su carácter fácil de llevar.

Durante una entrevista con ntv.de, Luster explicó su elección de apodo, diciendo: "Con todos los pit bulls, leones y otros animales fieros, y nombres como Rompehuesos, eso no Would suit me. Soy un tipo relajado. La gente que me ve no pensaría que lucho. Quiero que la lucha sea divertida, y ser duro y peligroso no Would suit me. Mi familia me describiría como un Schlingel. Pero cuando entro en la jaula, soy muy agresivo, centrado en causar daño y disciplinado. Intento seguir mi plan de juego".

Aunque Schlingel puede provocar una risita en lugar de miedo, Luster tiene un récord sólido, con ocho victorias en nueve peleas profesionales. Su objetivo ahora es asegurar el título europeo en la división de peso gallo y ganar un premio de €100,000 en la PFL Europe. La PFL presenta el torneo como un campeonato europeo, y Luster se ha establecido como un competidor formidable tanto dentro como fuera del ring. Después de su victoria de junio, celebró posando para una foto con una cerveza en la mano, una tradición que Luster abraza. "Me gusta una cerveza, aunque reduzco durante el entrenamiento. Pero después de las peleas, suelo tomar una cerveza bastante rápido". El gesto fue bien recibido tanto por la PFL como por la prensa.

Luster tiene dos peleas más para ganar antes de poder llamarse a sí mismo el Campeón de la PFL Europe. Aunque el dinero no es su principal motivación, quiere representar a su equipo en el Combat Club de Bonn y honrar a sus entrenadores, especialmente al entrenador principal Marcel Pino. "Es el siguiente paso en mi carrera", dijo Luster. "€100,000 no es una garantía para los próximos años. Probablemente lo invertiría de alguna manera".

En las semifinales en Glasgow el 28 de septiembre, Luster se enfrentará al oponente español Julien Lopez en DAZN. Luster analizó las fortalezas y debilidades de Lopez, diciendo: "Definitivamente es un oponente físicamente fuerte, pero ha mostrado algunas vulnerabilidades en su última pelea que quiero explotar".

Cada pelea serve como su propia motivación para Luster. "Puede sonar extraño para alguien que no ha luchado, pero es casi meditativo. Encuentro paz en el caos de una pelea en jaula. Y ganar una pelea es una sensación increíble que es difícil de describir. Toda la presión simplemente se va, y el peligro ha desaparecido. Es como nada más, y he estado persiguiendo esa sensación desde mi primera pelea amateur. Me encantaría que esas sensaciones continuaran hasta el final del año. Luego el título en la PFL Would be mine".

El apodo único de Luster, "Schlingel", es un testimonio de su amor por los deportes que van más allá del combate, ya que disfruta participando en diversas actividades deportivas fuera de su carrera de MMA.

Independientemente de su apodo o personalidad relajada, la dedicación de Luster al deporte es evidente, ya que se entrena rigurosamente para asegurar el título europeo en su categoría de peso y ganar el premio de €100,000.

Lea también: