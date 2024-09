Tener un índice de masa corporal (IMC) superior a lo normal no significa automáticamente que se le clasifique como sobrepeso.

El aumento de individuos con sobrepeso a nivel mundial es una tendencia preocupante, con casi la mitad de los adultos alemanes carrying weight en 2019 según estadísticas de la Oficina Federal de Estadística. Esto situó a Alemania por encima de la media de la UE. Además, numerosos estudios indican que muchos niños y adolescentes con sobrepeso llevan estos kilos de más a la edad adulta.

Para determinar cuándo se considera a una persona con sobrepeso, con frecuencia se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC). Geraldine de Heer, subdirectora del Departamento de Cuidados Intensivos y jefa del equipo de nutrición del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (UKE), explica que "prácticamente, el IMC se utiliza a menudo porque es fácil de obtener y tiene un cierto valor informativo en la evaluación del estado nutricional".

Plataformas en línea, como los sitios web de compañías de seguros de salud, el Centro Médico Universitario de Mannheim o incluso aquí en la Sociedad de Adipositas, permiten calcular y evaluar el IMC de forma gratuita con solo unos pocos clics.

Cálculo simple del IMC para el público en general

Para determinar tu IMC, divide tu peso corporal en kilogramos por tu altura en metros cuadrados. El valor resultante proporciona información sobre la discrepancia entre el peso de una persona y el peso considerado normal para su tamaño.

Al igual que con los adultos, el IMC de los niños se compara con los percentiles de edad y sexo. Un percentil muestra cómo se compara un valor con otros valores dentro de un grupo. Por ejemplo, si un niño está en el 25º percentil del IMC, significa que el 25% de los niños de la misma edad y sexo tienen un IMC más bajo que ese niño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha categorizado los valores del IMC de los adultos de la siguiente manera:

IMC inferior a 18,5 - Bajo peso

entre 18,5 y 24,9 - Peso normal

entre 25,0 y 29,9 - Sobrepeso

entre 30,0 y 34,9 - Obesidad grado I

entre 35,0 y 39,9 - Obesidad grado II

superior a 40 - Obesidad grado III (también conocida como adipositas permagna)

Según de Heer, el IMC proporciona más información sobre una persona que solo su peso. "La determinación del IMC puede ayudar a las personas sin formación médica a desarrollar cierta conciencia de su estado nutricional", destaca.

Casi 200 años de IMC - una herramienta útil para los aseguradores

Después de la Segunda Guerra Mundial, los matemáticos de las aseguradoras descubrieron que sus clientes con sobrepeso tenían una tasa de mortalidad más alta. Para abordar esto, se buscó un índice que describiera el peso corporal promedio. Se utilizó el índice de Quetelet, desarrollado por el matemático belga Adolphe Quetelet, para tales cálculos.

Quetelet descubrió que el peso aumenta con el cuadrado del tamaño corporal, con excepciones durante los periodos de crecimiento después del nacimiento y durante la pubertad. En 1972, el índice de Quetelet se renombró como Índice de Masa Corporal.

Aunque el IMC se utiliza ampliamente como referencia para el sobrepeso y la obesidad en muchas guías de salud, también tiene críticos que señalan sus limitaciones.

Limitaciones del IMC

El principal inconveniente del IMC, según de Heer, es que no tiene en cuenta la composición corporal, lo que hace imposible diferenciar entre tejido muscular y graso. Esto puede llevar a importantes errores en la evaluación del estado nutricional si solo se utiliza el IMC como medida. Además, el IMC no revela cómo se distribuyen los músculos y la grasa corporal, como la presencia de grasa abdominal o de cadera.

Las personas con un tamaño corporal fuera de lo común también pueden influir en el IMC, como un jugador de baloncesto alto con mucha masa muscular y poca grasa corporal que se considera con sobrepeso según su IMC, aunque se considera saludable en términos de estado nutricional. De manera similar, una persona mayor o gravemente enferma con poca masa muscular podría tener un IMC en el rango de peso normal, lo que sugiere falsamente una dieta saludable.

El IMC suele ser poco preciso en personas con mucha masa muscular, ya que los músculos pesan más que el tejido graso. Sin embargo, como señala Yurdagül Zopf del Hospital Universitario de Erlangen, esto solo se aplica en unos pocos casos. "Por lo tanto, si alguien gana peso, no hace ejercicio y claramente no se parece a Arnold Schwarzenegger, entonces lo que gana es grasa, no músculo", destaca Zopf.

La forma importa tanto como el peso

Otra crítica del IMC: un estudio publicado en 2000 en la "International Journal of Obesity" examinó la relación entre el porcentaje de grasa corporal y el IMC en tres grupos étnicos diferentes en Singapur. Utilizando datos de 300 adultos de origen chino, malasio e indio, el estudio encontró que la relación entre el porcentaje de grasa corporal y el IMC difiere significativamente entre los tres grupos.

El equipo de investigación también comparó sus resultados con los valores de referencia basados en datos de personas blancas de Occidente, encontrando de nuevo diferencias significativas: una persona blanca occidental con la misma cantidad de grasa corporal tenía un IMC de 30, una persona china tenía un IMC de 27 y una persona malaya tenía un IMC de 26.

El estudio apunta a que las diferencias en la estructura corporal podrían ser la razón detrás de las variaciones en las tasas de obesidad. Si la obesidad se considera una cantidad excesiva de grasa corporal en lugar de un peso excesivo, los umbrales de IMC de la obesidad en Singapur deberían ajustarse a la baja, según el estudio.

Hay alternativas al IMC para evaluar el estado corporal. Estas opciones incluyen el Índice de Masa Grasa (FMI) y la relación cintura-caderas (WHR). Un estudio publicado en "JAMA Network Open" en 2023 determinó cuál de estos valores tiene el mayor impacto en la mortalidad.

Utilizando datos de casi 388 000 adultos británicos, un equipo de investigación liderado por el médico Irfan Khan descubrió que la relación cintura-caderas tenía la mayor correlación con el riesgo de mortalidad y debería tenerse en cuenta en la evaluación de la salud. Sin embargo, sigue sin estar claro qué valor de IMC se correlaciona con el menor riesgo de mortalidad, según el estudio.

Además, un estudio publicado en 2023 en la revista "PLOS One" por un equipo de investigación estadounidense liderado por la Universidad Rutgers encontró que el IMC (Índice de Masa Corporal) en sí no aumenta el riesgo de mortalidad. Utilizando datos de medio millón de adultos estadounidenses, el estudio demostró que la relación entre el IMC y la mortalidad puede fluctuar con la edad y parece estar relacionada con otros factores de riesgo. "Nuestro estudio subraya las crecientes preocupaciones sobre la dependencia exclusiva del IMC como base para las decisiones clínicas", concluyeron los autores del estudio.

El viaje del diagnóstico de la obesidad - un camino largo y tortuoso

Debido a la creciente tendencia global de las tasas de obesidad, la especialista en nutrición Geraldine de Heer aboga por mantener las guías tradicionales. "Debemos ver esto como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras hábitos alimenticios y actividades físicas, especialmente en los niños, y tratar de ajustar nuestro rumbo", sugiere.

Algunos expertos creen que el reconocimiento de la obesidad está retrasado. "Por lo general, tarda seis años en que un médico informe a un paciente sobre su obesidad", destaca Yurdagül Zopf. Esto es preocupante ya que la condición se asocia con niveles elevados de inflamación en el cuerpo y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres. "El IMC es una indicación primaria esencial para esto", dice Zopf, quien dirige el Centro Hector para Nutrición, Ejercicio y Deporte. "Veo eso positivamente, que todos son conscientes de lo que es un IMC".

En algunos casos, las personas con masa muscular alta y baja grasa corporal pueden ser incorrectamente etiquetadas como sobrepeso solo por su IMC. Este cálculo erróneo puede ocurrir incluso si se considera que están en buen estado nutricional.

A pesar de sus limitaciones, el IMC sigue siendo una referencia ampliamente utilizada para el sobrepeso y la obesidad en muchas guías de salud. Sin embargo, como señala Yurdaguł Zopf del Hospital Universitario de Erlangen, la mala interpretación del IMC solo es aplicable a unos pocos casos seleccionados con masa muscular significativa.

Lea también: