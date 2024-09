- Temu y Shein tienen como objetivo crear un impacto en el mercado alemán del calzado.

Comerciantes y productores de calzado en Alemania lidian con una competencia exacerbada de retailers en línea de Asia. "Temu y Shein están inundando Alemania con calzado económico, a menudo de calidad inferior con posibles riesgos para la salud", afirmó Rolf Pangels, director de la Asociación Alemana de Textiles, Calzado y Cuero (BTE), en la feria "Calzado" de Düsseldorf.

La asociación aboga por una regulación rigurosa y competencia justa. Si no se controlan las acciones de estas plataformas, Pangels advirtió que habrá un aumento de quiebras de tiendas de calzado.

En la primera mitad del año, numerous outlets de calzado en Alemania cerraron nuevamente. Según datos de la BTE, el número de tiendas ha disminuido en aproximadamente 800, lo que significa alrededor de 8750 desde el inicio del año. Esto incluye la cierre de sucursales de Reno y Goertz, que quebraron el año pasado. También ha continuado la disminución del número de especialistas en calzado stationary. Según la asociación, las tiendas están cerrando debido a quiebras y la falta de sucesores.

Una de cada seis tiendas de calzado ve su situación comercial como positiva.

A pesar de los aumentos de precios, los comerciantes ganaron un 2% menos en ingresos en la primera mitad del año en comparación con el mismo período del año anterior. Si se tiene en cuenta el precio, la pérdida sería aún mayor. Pangels atribuyó esto a la baja sensación del consumidor y al mal tiempo en mayo y junio. Después de un prometedor inicio del año, las empresas experimentaron una "caída dolorosa de dos dígitos en los ingresos" en esos meses.

Los comerciantes también ven los costos creciente en la adquisición, trabajo y energía como un obstáculo significativo, así como la disminución del atractivo de los centros urbanos. En cuanto al futuro, el pronóstico es sombrío: más de la mitad de los comerciantes esperan una reducción de los ingresos en comparación con 2023, mientras que solo el 30% espera un aumento, según la encuesta de la asociación. El 41% califica su situación comercial como mala, mientras que solo el 16% la ve como buena.

La industria alemana de calzado también vio una reducción de los ingresos en la primera mitad del año. Los ingresos disminuyeron en casi un 1.2% a 1.15 mil millones de euros, mientras que las exportaciones incluso disminuyeron en un 11%. Manfred Junkert, CEO de la Federación Alemana de la Industria del Calzado y el Cuero (HDS/L), dijo: "A pesar de que la política aún no ha mejorado las condiciones económicas, la esperada recuperación de la primavera no ocurrió". Junkert también aboga por un enfoque más estricto hacia plataformas como Temu y Shein. "No deberían estar exentos de monitorear el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad", criticó.

Los retailers en línea Shein y Temu son populares en Alemania. Según una estimación de la BTE, los consumidores compraron alrededor de mil millones de artículos de moda y calzado de proveedores como Shein y Temu en 2023. El CEO de KIK, Patrick Zahn, recently accused the portals of selling "goods made with toxic and child labor." The companies refuted the accusations and pointed to rigorous controls and safety standards they demand from their suppliers. Shein stated that it had resolved two instances of child labor in its own supply chain in 2023. It upholds "a zero-tolerance policy towards child labor," it said.

