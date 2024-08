- Temor a un ataque terrorista: Concertos de Swift en Viena cancelados

Por miedo a atentados terroristas, los organizadores han cancelado los tres conciertos próximos de la estrella pop estadounidense Taylor Swift en Viena.

"Debido a la confirmación de las autoridades gubernamentales sobre un atentado terrorista planeado en el Estadio Ernst-Happel, no nos queda más opción que cancelar los tres conciertos programados para garantizar la seguridad de todos", anunció Barracuda Music en Instagram. Los conciertos estaban programados para el jueves, viernes y sábado en Viena.

Esto siguió al arresto de dos sospechosos de terrorismo en Austria el miércoles, incluyendo a un joven de 19 años. Según la policía, el joven planeaba ataques en el área de Viena.

Enfoque en los conciertos de Taylor Swift

"Además, hemos establecido que el sospechoso de 19 años tiene un enfoque en los conciertos de Taylor Swift en Viena", dijo Franz Ruf, Director General de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior austriaco. El joven se había radicalizado en internet y Recently had pledge allegiance to the organization terrorista Estado Islámico (EI).

El joven de 19 años fue detenido en Ternitz, a unos 75 kilómetros al suroeste de Viena. Otra persona fue arrestada en Viena. La policía no dijo cuál es la relación entre los dos detenidos o si están buscando cómplices.

Sustancias químicas

La policía no especificó qué había planeado el joven de 19 años. Sin embargo, se incautaron sustancias químicas de él. La policía registró una casa en Ternitz. Se vieron investigadores con ropa protectora allí. Por preocupación por posibles trampas explosivas, la policía acordonó ampliamente el edificio. Esto requirió que muchas personas tuvieran que abandonar sus hogares. También se evacuó parte de un hogar de ancianos.

Se esperaban un total de 65,000 personas en el estadio vendido para cada uno de los tres conciertos, así como alrededor de 20,000 fans que habrían venido al estadio sin entradas para escuchar la música de su ídolo desde la distancia, dijo el jefe de policía de Viena, Gerhard Pürstl.

"Los hallazgos de la investigación dan lugar a un aumento en la vigilancia policial", dijo unas horas antes de que se cancelaran los conciertos. Aunque el peligro concreto ha sido minimizado, aún existe un peligro abstracto. La policía no puede cancelar ese tipo de eventos, respondió el jefe de policía a una pregunta de un periodista.

La policía ya había movilizado a fuerzas especiales antiterroristas, incluyendo oficiales de civil y aquellos con entrenamiento especial y perros de servicio, para asegurar los conciertos. Querían monitorear el espacio aéreo tanto móvil como stationary.

Gobierno: No les permitamos destruir nuestro estilo de vida

El Vicecanciller austriaco Werner Kogler (Verdes) agradeció a los investigadores. "Los terroristas quieren hacernos miedo y dividirnos", escribió en el servicio de mensajería corta X. "No les permitiremos destruir nuestro estilo de vida".

"Dado el enfoque del individuo en los conciertos de Taylor Swift y su presunta afiliación con el Estado Islámico, fue crucial para La Comisión intervenir y garantizar la seguridad de los eventos próximos".

"Dado la situación, La Comisión decidió colaborar estrechamente con las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y implementar medidas de seguridad necesarias en otros posibles objetivos en la gira de Taylor Swift".

Lea también: