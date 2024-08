- Teaser con Jeff Goldblum como el Mago de Oz

Aún esperando, pero un nuevo adelanto de Universal está calentando la expectativa para la película musical "Wicked" entre muchos cinéfilos. Un clip recientemente lanzado presenta a las estrellas principales, Cynthia Erivo (37) y Ariana Grande (31), junto al veterano de Hollywood Jeff Goldblum (71).

La película cuenta la historia de las brujas de Oz. En el centro del escenario están Elphaba, interpretada por la actriz y cantante ganadora de un Tony, Grammy y Emmy, Cynthia Erivo, y Glinda, interpretada por la megastar Ariana Grande. Las dos se encuentran en la Universidad Glizz y se hacen amigas. Sin embargo, después de un encuentro con el Mago de Oz, interpretado por Goldblum, su relación cambia. En el breve video, Elphaba recibe una invitación del "maravilloso Mago de Oz" y parte con Glinda antes de que el Mago haga su entrada.

Algunos usuarios de las redes sociales ya están muy emocionados. Los comentarios de Instagram ya la llaman "la película de la década", otros piensan en ella a diario y algunos incluso la llaman su película favorita, sin haber visto la aventura mágica dirigida por Jon M. Chu (44).

El primer capítulo de "Wicked" actualmente está programado para llegar a los cines alemanes el 12 de diciembre. Se planea una segunda parte para la temporada de Navidad de 2025.

Trabajando con otra megastar

Marc Platt (67), uno de los productores de "Wicked", también está trabajando con Jon M. Chu en un proyecto sobre otra megastar musical, según recientes informes de EE. UU. Recientemente se anunció que la autobiografía de Britney Spears (42), "The Woman in Me", se adaptará en una biopic. Chu supervisará el proyecto de la película junto con Platt. Spears sugirió en la plataforma de redes sociales X que está directamente involucrada. Dijo que está emocionada de compartir que ha estado trabajando con Marc Platt en un "proyecto secreto". Dijo que siempre ha sido su productor de cine favorito.

