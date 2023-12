¿Te sientes intimidado por el gimnasio? He aquí cómo solucionarlo

Existen numerosas pruebas de que estar en buena forma física es clave para prevenir enfermedades crónicas y la muerte. Mantenerse activo también ayuda a dormir mejor, alcanzar o mantener un peso saludable y controlar la tensión arterial. Además, el ejercicio es una fuerza poderosa para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión, toda una ironía en lo que se refiere al tema de la gymtimidación.

"La ansiedad de ir al gimnasio afecta a jóvenes, mayores, hombres y mujeres", afirma Brookelyn Suddell, directora de estrategia y desarrollo de fitness en grupo de Crunch Fitness, en Nueva York. "Afecta a personas de todas las etnias y razas, y de todos los niveles de habilidad, aunque su frecuencia e intensidad difieren según la persona".

La gimtimidación es sin duda común, aunque no mucha gente habla de ella, dice la Dra. Erin Nitschke, entrenadora de salud certificada. "Cualquiera que sea nuevo en el ambiente de un gimnasio, que experimente preocupaciones sobre la imagen corporal o insatisfacción corporal, o que en general se sienta incómodo en espacios abarrotados, puede experimentar esto", dijo Nitschke, que es directora del programa de ciencias en Laramie County Community College en Cheyenne, Wyoming.

La ansiedad que provoca hacer ejercicio en un gimnasio también puede deberse al hecho de que el gimnasio es en realidad un entorno único, afirma Suddell. Mientras que la gente va a una cafetería a tomarse un café o al cine para entretenerse, al gimnasio va por diversos motivos. Por ejemplo, para tratar un problema de salud, para alcanzar un objetivo deportivo concreto o para lograr la aceptación y el respeto social.

"Así que tenemos a todas estas personas muy cerca unas de otras, todas acudiendo por sus propias razones, pero no sabemos cuáles son las razones de cada uno", afirma Suddell.

Esta ambigüedad puede llevar a sentirse juzgado o inadecuado, sobre todo si uno no es capaz de conseguir lo que otros o no está seguro de cómo utilizar un equipo. Los sentimientos de inseguridad y el miedo a las opiniones de los demás podrían ser algunos de los motivos de la popularidad de los vídeos de entrenamiento para chicas tímidas en TikTok, que en conjunto han acumulado más de 530 millones de visitas. Un espectador publicó este sentimiento común: "Tengo tantas ganas de hacer esto, pero me entra la peor ansiedad de que alguien me juzgue".

Cómo combatir la gimtimidación

Hay varias maneras de intentar que una visita al gimnasio sea más agradable. Pero primero tienes que identificar exactamente qué es lo que te hace sentir incómodo, según Nitschke. Una forma de hacerlo es plantearse algunas preguntas sencillas: ¿Cómo describiría mis preocupaciones sobre el gimnasio? ¿Cuáles son mis principales temores? ¿Qué me ayudaría a aumentar mi confianza en el gimnasio y a sentir que pertenezco a él?

Una vez que hayas identificado tus miedos y preocupaciones, comprueba si una o varias de estas opciones, compartidas por Nitschke y Suddell, te ayudan a aliviarlos.

Compara precios

Si el gimnasio te produce ansiedad, pide que te orienten sobre el uso del equipo si es necesario.

Hay gimnasios de muchas formas y tamaños. Las tiendas pequeñas o los gimnasios exclusivos para mujeres pueden ser justo lo que necesitas para aumentar tu confianza. O puede que prefiera un centro grande con numerosas clases y equipos entre los que elegir. Presta atención también a la ubicación. Lo mejor es que esté cerca del trabajo o de casa.

Vístete para triunfar

Ponte ropa cómoda con la que te sientas bien, independientemente de los estilos que estén de moda en el gimnasio, sobre todo si son ajustados o reveladores. Una chica tímida en un vídeo de TikTok sugirió una camiseta holgada y pantalones cortos. Sin embargo, si te sientes más segura con mallas y un top recortado, eso es lo que deberías llevar.

Pide que te orienten

La mayoría de los gimnasios ofrecen visitas guiadas, te explican cómo utilizar determinados equipos y te informan sobre las clases más populares y los horarios más concurridos. Una vez con estos conocimientos, puedes elegir ir cuando haya menos gente o utilizar aparatos en lugares más protegidos. O tal vez elijas una hora concurrida pero conveniente, pero te saltes los vestuarios para darte una ducha en casa.

Desaparecer" con amigos o en grupo

Algunas personas se sienten menos visibles y más a gusto si hacen ejercicio con uno o dos amigos, lo que además les proporciona responsabilidad y apoyo social. Las clases en grupo pueden ser otra buena opción. Si es la primera vez, puede ser útil situarse al fondo de la sala hasta que se sienta cómodo con la rutina.

Considera otras opciones

Si el gimnasio no te convence, siempre puedes recurrir a los entrenamientos individuales, los ejercicios en línea y el ejercicio al aire libre, como caminar, correr o montar en bicicleta. Lo más importante es no dejar que el malestar en el gimnasio te impida hacer ejercicio.

"El fitness es para todos", afirma Suddell. "Puede que haya que indagar un poco más, pero hay algo ahí fuera que te encenderá el alma. Espero que nadie renuncie a ello".

