Te quiero, mamá": Cómo los cirujanos ayudaron a una niña a encontrar su voz

Durante la mayor parte de su vida, se ha comunicado haciendo vibrar el interior de sus mejillas para formar palabras, un proceso llamado habla bucal.

Su madre, Lucero Díaz, lo llamaba su voz chirriante.

"Había que prestarle mucha atención para ver lo que decía", explica Díaz, de 34 años, que vive con su hija en Salem (Oregón). Sólo los miembros de la familia podían entender bien a Delayza.

"Tenía una tableta que hablaba por ella, pero no le gusta usarla porque dice que tiene su propia voz que puede usar", dijo Díaz.

Delayza padece una rara enfermedad que provoca un conjunto de defectos congénitos que pueden afectar a la columna vertebral, las vías respiratorias superiores y el esófago. Los médicos calculan que se da en un bebé de cada 10.000 a 40.000 que nacen.

Como ocurre con muchas personas que padecen esta enfermedad, las vías respiratorias y el esófago de Delayza, el conducto que lleva los alimentos al estómago, tenían una conexión anormal, denominada fístula.

Nació "básicamente sin abertura en la laringe y tampoco en la parte superior de la tráquea", explica el Dr. Derek Lam, otorrinolaringólogo pediátrico de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón y médico de Delayza desde hace 10 años.

Básicamente, dijo, había un cartílago duro donde debería estar la abertura de la tráquea. "La mayoría de los bebés que nacen así no sobreviven".

En su segundo día de vida, Lam operó a Delayza para estabilizar sus vías respiratorias.

La primera prioridad era reparar las vías respiratorias. "Era bastante inestable", explica Lam. Durante un tiempo, su corazón y sus pulmones dejaron de funcionar casi a diario, y había que reanimarla. "No estaba muy seguro de que fuera a sobrevivir.

Al final, consiguió arreglar la conexión anómala, "y le fue muy bien", dijo. A los cinco meses pudo volver a casa con su familia.

Delayza podía respirar con la ayuda de un tubo en la garganta, pero el cartílago también impedía que sus cuerdas vocales vibrasen y hablasen. No había ninguna abertura a través de ellas.

"Podría haber pasado fácilmente su vida" con la ayuda de un tubo respiratorio pero sin voz, dijo Lam. Pero él estaba decidido a darle una opción mejor.

Sabía que las personas que pierden la laringe a causa del cáncer pueden aprender a hablar con el esófago.

"Es como eructar y generar voz eructando constantemente. Se llama habla esofágica", explica Lam.

Era una opción no invasiva que podía evitar los riesgos de la cirugía, pero no encontró a nadie que supiera cómo enseñar el habla esofágica a los niños.

En su lugar, decidieron realizar una intervención quirúrgica poco frecuente y compleja para reconstruir la laringe de Delayza. Fue una decisión difícil, dice Lam, por los riesgos que entrañaba.

Además de producir el habla, las cuerdas vocales son el principal protector de las vías respiratorias durante la deglución. Si la operación no salía bien, podía acabar comprometiendo sus vías respiratorias, interfiriendo en su capacidad para tragar. Esto aumentaría el riesgo de que le entrara comida o líquido en los pulmones y le causara una infección.

Lam explica que habló durante años con la familia de Delayza sobre si era la decisión correcta y cuál debía ser el momento. Se marcaron el objetivo de hacerlo antes de que Delayza empezara el colegio, pero le iba tan bien que al final decidieron posponer la operación.

Díaz dijo que su hija tuvo muchas dificultades cuando sus clases se trasladaron a Internet durante la pandemia de Covid-19. Delayza odia estar sentada, y las clases virtuales le dificultaban aún más la comunicación.

"Dejó de ir a la escuela", dice su madre. Incluso ahora, en cuarto curso, le resulta difícil".

Finalmente la operaron en otoño de 2022, dice Lam, justo antes del noveno cumpleaños de Delayza.

La operación duró unas ocho horas. Le extirpó el cartílago anormal de la parte superior de la tráquea, le hizo un agujero entre las cuerdas vocales para que pudieran moverse y utilizó cartílago adicional de una de sus costillas para construirle una laringe nueva y más grande, que fijó a la parte superior de la tráquea.

También le colocó un tubo redondo llamado stent para mantener abierta la nueva laringe. El stent permaneció nueve meses mientras todo cicatrizaba, para evitar que se formara tejido cicatricial que le cerrara la garganta.

Una de las cuerdas vocales de Delayza funciona ahora lo suficiente como para que, por primera vez, pueda aprender a hablar con normalidad.

"Ahora tiene una cuerda vocal que funciona bien y otra que no, pero parece que es capaz de compensar lo suficiente con la que sí funciona para que podamos alcanzar los objetivos que queremos", explica Lam.

Lam dijo que Delayza había estado trabajando con terapeutas de la voz durante un par de meses antes de volver a verla y oírla hablar por primera vez.

"Fue un momento muy bonito, muy emocionante para mí", dijo.

Una de las primeras frases que aprendió a decir fue "Te quiero, mamá".

"Usaba las manos para decir 'te quiero'", cuenta Díaz. "Cuando lo decía, era emocionante".

La voz de Delayza sigue siendo grave y cruda.

A su madre aún le sorprende oírla en casa. "La oigo y pienso: 'Guau. ¿Eres tú otra vez? dice Díaz. "Se me olvida que puede tener una voz fuerte, de persona mayor".

Incluso su perro Nico, una mezcla de chihuahua y pit bull, todavía se está acostumbrando. Se pone a ladrar cuando oye hablar a Delayza.

Lam confía en que mejore con la práctica.

Recibe el boletín semanal de CNN Health

Inscríbeteaquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday del equipo de CNN Health.

"Definitivamente es mucho más inteligible y comprensible, y creo que puede comunicarse mejor cuando utiliza su nueva voz en comparación con la forma en que hablaba antes", dijo Lam.

Gracias a la operación, es posible que algún día le quiten de la garganta el tubo de plástico que la ayuda a respirar, una traqueotomía.

En última instancia, Lam confía en que esta nueva voz cambie la trayectoria vital de Delayza.

"Incluso desde el punto de vista de la seguridad, es decir, si se encuentra en una situación en la que necesita pedir ayuda... si nadie puede entender lo que dice o lo que necesita, podría ser un problema", afirma. "Creo que puede abrirle muchas puertas que antes habrían permanecido cerradas".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com