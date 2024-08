- "Te mataré" <unk> cómo los médicos y su personal experimentan violencia en la práctica

El consultorio de Dr. Wolfgang Kreischer se encuentra en el barrio burgués de Berlín-Zehlendorf, y según el médico de familia, sus pacientes son "calmos y estables". Si hay estrés, suele provenir de personas en circunstancias sociales especialmente difíciles. Kreischer trata a adictos a las drogas con sustitutos. "Recientemente, un joven ucraniano quiso ser sustituido", dice Kreischer. "Pero no es tan sencillo, la terapia debe ser informada y aprobada. Cuando le dije que no podía tratarlo, amenazó con cortarse la garganta y infectarnos a todos, diciendo que tenía tuberculosis". Kreischer y su equipo llamaron a la policía. Afortunadamente, situaciones así son raras, dice Kreischer, quien fue presidente de la asociación de médicos de familia de Berlín/Brandeburgo durante 14 años.

Andreas Gassen, presidente de la Asociación de Médicos de Asistencia Sanitaria, recently complained in an interview about the increased potential for violence in German medical practices. He himself has experienced a patient kicking in his door. Exact numbers are not available. Attacks on medical staff are not specifically recorded in the crime statistics. The Association of Statutory Health Insurance Physicians in Bremen asked its members between May and July 2024 if they had experienced violence. And received shocking emails.

Dr. Volker Braun, a urologist, writes: "A patient, in his late 50s, a former bodybuilder and boxer, appeared with his wife in the practice. The patient had already been there years ago (at the time in a wheelchair) and had loudly complained that I couldn't prescribe him potency pills on a statutory health insurance prescription. We asked the woman to wait outside the practice rooms, but she could be present during the examination. When I came into the examination room, (...) the patient aggressively forbade me to speak to his wife, saying he would decide how things would go here. When I told him he couldn't dictate to me in my own practice, his 'speech' escalated. I told him I wouldn't treat him further and asked him to leave the practice and left the examination room."

Dr. Braun continues: "Suddenly, the supposedly mobility-impaired patient (without his walking frame) stormed after me and stood in front of me with raised and clenched fists. I asked him to back off and leave the practice immediately. Only when I threatened to call the police, (...) did he back off and said loudly: 'I have friends in the Russian mafia, they'll burn down your practice'. Before the police arrived, the patient left the practice swearing. I filed a police report."

Dr. Annegret Kröhn-Wellhausen reports: "A father appeared with his feverish child in the practice, demanding service and an antibiotic that I hadn't prescribed two days earlier because it was obviously a viral infection. He demanded to be treated by my colleague. When I then entered the room to examine the child - and told him he couldn't choose if he appeared without an appointment - he protested loudly, approached me and pushed me away. (...) Funny side effect: The policeman I called then explained to me that if it didn't hurt, it wasn't a crime. He experienced worse in his service."

Another doctor, who wishes to remain anonymous, recounts how a mother came in with an elderly lady, presumably the grandmother, and a one-year-old child for an examination. "The child looked 'fit'. It turned out that the mother was uninsured. She agreed to pay privately but then said she didn't have any money. I asked the mother to return when she had a card or cash - it wasn't an emergency. The mother flew into a rage, threatened me saying, "I will kill you," spat at me, and pinched me, leaving bruises. My practice staff witnessed the incident and together we escorted the attacker out. I called the police. When the officers arrived, the mother was still outside the practice. The woman was then given a 'threat warning' by the police. As a doctor, I've rarely encountered violent individuals, but my medical practice assistants (MPAs) and other doctors in the practice have frequently."

Médicos se quejan del aumento de egoísmo y falta de respeto de los pacientes

Desde la pandemia del COVID-19, muchos médicos informan sobre un aumento del egoísmo, la falta de respeto y la agresión. La polarización social también ha llegado a las prácticas, con negacionistas del COVID y antivacunas acosando y amenazando a profesionales médicos, mientras que otros rudamente se abrían paso para vacunarse lo antes posible. También parece faltar empatía. "Hubo situaciones en las que teníamos una emergencia en la práctica y tuvimos que realizar procedimientos en un paciente en el suelo. Alguien más se abrió paso y exigió que le escribiéramos una receta", dice Regina Mayer-Berger, médica de familia de Kaiserslautern, en una entrevista con el "Southwest Press".

Los aproximadamente 340,000 asistentes médicos y 200,000 odontológicos están particularmente expuestos a las tensiones en aumento. Antes conocidos como "asistentes médicos", el 99% de ellos son mujeres. No tienen influencia en las decisiones políticas tomadas en Berlín, como cuando se recorta el presupuesto para tratar la periodontitis, pero están en primera línea cuando los pacientes frustrados pierden los estribos. "La escasez en el sistema de atención médica es una razón para la agresión creciente en las prácticas", dice Hannelore König, presidenta de la Asociación de Profesiones Médicas.

Ella critica que el Canciller Olaf Scholz y el Ministro de Salud Karl Lauterbach dieron la impresión de que no habría recortes en los servicios. "De hecho, sin embargo, solo se garantiza legalmente un 'suficiente' suministro", dice König. Los pacientes sienten la contradicción entre una buena y suficiente atención, y el umbral para expresar su enojo en los asistentes de prácticas médicas (APMs) es bajo. En una encuesta de 2023 de la asociación, más del 30% de los APMs informaron haber experimentado violencia con frecuencia o en múltiples ocasiones. Esto incluye violencia física como golpes, patadas, empujones o mordiscos, violencia verbal como amenazas, insultos o gritos, y acoso sexual.

Julia Schierenbeck, una doctora de Bremerhaven, escribe: "Hay días en que nuestros asistentes de prácticas médicas (APMs) tienen miedo de ir a trabajar porque temen volver a tener discusiones verbales. También siento cada vez más que soy solo una máquina de cumplir deseos, y si ese deseo no se cumple, también me siento personalmente insultada. También tengo la impresión de que el respeto por las mujeres, ya sean doctores o APMs, está disminuyendo. Estoy en una práctica compartida con mi esposo y rara vez lo insultan y nunca se cuestiona su competencia. Ya hemos tenido que prohibir a varios pacientes de la práctica este año y derivarlos a otra práctica".

Crítica al Ministro de Justicia Marco Buschmann

Koenig exige que se aborde el problema sistemáticamente. A través de una mejor educación, medidas preventivas como la capacitación para la desescalada, la defensa personal y la denuncia consistente de los casos a las asociaciones profesionales. Pero también a través de una protección legal más fuerte. El Ministro Federal de Justicia Marco Buschmann (FDP) ya ha presentado un proyecto de ley para proteger a los trabajadores de rescate y a la policía de insultos, acoso y ataques. Sin embargo, los médicos, los psicoterapeutas y los APMs están excluidos.

Los directores de la Asociación de Médicos de Asistencia Sanitaria de Bremen, Bernhard Rochell y Peter Kurt Josenhans, critican esto: "Estamos asombrados de que las prácticas no se consideren en el endurecimiento planeado del Código Penal. Pedimos al Ministro Federal de Justicia Marco Buschmann que incluya explícitamente a los médicos, los psicoterapeutas y sus empleados en el proyecto de ley y les conceda protección legal en el ejercicio de su profesión".

Como sabemos, las ruedas de la política giran lentamente. Mientras tanto, la Dra. Regina Mayer-Berger ha tomado la iniciativa ella misma. En su sitio web, escribe: "A la luz de los recientes eventos, me gustaría pedir que mis empleados sean tratados con cortesía y respeto. Aquellos que no puedan o no quieran cumplir con las reglas de la conducta social serán excluidos de la práctica en el marco de las normas de la casa".

