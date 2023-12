Te hechizará: Hocus Pocus 2', la secuela de Disney+, es mágica

Puedo entender la decoración temática de Halloween, pero aún faltan meses para Acción de Gracias, y a tiro de piedra de Navidad, Kwanzaa y Hanukkah: todo parece demasiado pronto.

Lo que sí estoy deseando es que refresque, así tengo una excusa para quedarme en casa, acurrucarme en el sofá y ver algunos de los nuevos contenidos en streaming de esta semana.

Tres cosas que ver

Hocus Pocus 2

Hablando de Halloween: Casi 30 años después de que Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker nos bendijesen -¿o deberían maldecirnos? - con la que se considera la película oficial de la espeluznante temporada, el trío vuelve a encarnar a nuestras brujas favoritas en una secuela del clásico de Disney "Hocus Pocus".

La nueva película resucita tanto a las hermanas Sanderson como parte de la premisa de la película original: un trío de estudiantes de instituto tiene que intentar impedir que busquen venganza (de nuevo) en la ciudad de Salem tras desatar por error algo de magia negra y devolverlas a la vida. ¿No te sentirías tentado de encender la vela de la llama negra para oír a Midler cantar una canción?

"Hocus Pocus 2" ya está disponible en Disney+.

Rubia

Ana de Armas se parece a Marilyn Monroe.

La ex chica Bond ha recibido críticas muy favorables por su papel protagonista en la nueva película "Blonde", y por cómo encarna a la bomba de Hollywood, cuya vida -y muerte a los 36 años en 1962- fue controvertida en casi todos los sentidos.

"Blonde" dramatiza la vida de la trágica actriz, con una narrativa poco convencional (y también controvertida) que trata de ir más allá de su superestrellato para descubrir a la verdadera Norma Jeane Mortenson.

Ya está disponible en Netflix.

Yvonne Orji: A Whole Me'

Si viste "Momma I Made It!", el primer especial de HBO de Yvonne Orji, probablemente te estés riendo del título de su segundo especial.

En "A Whole Me", la estrella de "Insecure" vuelve con un segundo programa de comedia que mezcla stand-up y sketches guionizados, en el que habla de todo -incluida la pandemia del virus Covid-19, las citas y las relaciones-, además de incluir algunas historias divertidísimas sobre sus padres, que también desempeñaron un papel central en su primer especial.

El nuevo especial de Orji se estrena esta noche a las 22.00 en HBO y posteriormente se emitirá en HBO Max (ambas cadenas son propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery).

Dos cosas para escuchar

Björk, sin duda uno de los mayores exponentes de la música islandesa, vuelve con nueva música.

"Fossora" es su décimo álbum, y ella explicó su tema a Pitchfork como una encarnación de su "periodo hongo".

"Es algo que vive bajo tierra, pero no raíces de árbol", explicó sobre las metáforas de hongos que guiaron el nuevo álbum. "Un álbum de raíces de árbol sería bastante severo y estoico, pero los hongos son psicodélicos y aparecen por todas partes".

"Fossora" ya está a la venta.

Estoy obsesionado con Rita Wilson desde que rapeó "Hip Hop Hooray" de Naughty by Nature en los primeros días de la pandemia.

Y no olvidemos, como sugeriría una actuación así, que también es una cantante consumada. Su último álbum, "Rita Wilson Now & Forever: Duets", incluye colaboraciones con grandes artistas, como Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello y Leslie Odom Jr.

"Estas canciones se sienten como mi Gran Cancionero Americano, por la composición y el impacto que tuvieron en mí", dijo Wilson en un comunicado. "Me fijaba en estas canciones y en cómo podían ser conversaciones entre dos personas. Me gustaba que las letras pudieran provenir de dos puntos de vista, aunque estuvieran escritas en su mayor parte para que las cantara una sola persona."

El álbum ya está a la venta.

Una cosa de la que hablar

Kelly Ripa lo cuenta todo.

En su nuevo libro, "Live Wire: Long-Winded Short Stories", habla de lo difícil que fue a veces la relación con su ex copresentador de "Live with Regis and Kelly", Regis Philbin.

Aquellos que adoraban el programa diurno, que se emitió de 2001 a 2011 en ABC, pueden sorprenderse por el duro comienzo que la pareja tuvo al principio.

Según Ripa, que compartió detalles de sus desafíos con People, cuando apareció al principio de su actuación como copresentadora con su equipo de peluquería y maquillaje, Philbin tuvo una ocurrencia mordaz para su productor, Michael Gelman: "Uh-oh, Gelman, tiene un séquito".

"Me sentí fatal", recordó Ripa. "Probablemente intentaba ser gracioso, pero al mismo tiempo me sentí como si me estuviera echando la bronca. Entiendo que probablemente él no quería una copresentadora, pero la cadena quería que yo fuera la copresentadora y no creí que debiera dejar pasar esa oportunidad. No creo que fuera justo para él. Pero tampoco fue justo para mí".

Para mí, esa historia ayudó a poner en contexto la tensión de Ripa con su copresentador de "Live with Kelly and Michael" Michael Strahan, quien famosamente dejó el programa en 2016 en medio de las quejas de Ripa de que ella fue la última en enterarse de su decisión.

Al fin y al cabo, todo lo que se gana con esfuerzo es susceptible de ser celosamente guardado.

Algo para beber a sorbos

Un tema común que respeto en las celebridades es el uso de sus plataformas para el bien común.

Por eso me ha encantado saber (a través de mi colega de la CNN Marianne Garvey) que la rapera Megan Thee Stallion ha lanzado "Bad B*tches Have Bad Days Too", un sitio web que ofrece, entre otros, recursos para la salud mental.

Megan Thee Stallion despertó la fascinación de muchos con su determinación de graduarse en la universidad a la vez que era una artista con ventas multiplatino, y su último proyecto confirma aún más lo mucho que valora la educación.

Al educar a sus fans en la autoayuda y el autocuidado, la rapera es una estrella aún mayor a mis ojos.

