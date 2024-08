Taylor Swift trae a Ed Sheeran al escenario.

La semana pasada, Taylor Swift tuvo que cancelar sus conciertos en Viena. Ahora está actuando en Londres, donde cantó con Ed Sheeran. Los dos músicos son amigos desde hace años. Antes del concierto, la policía aumentó las medidas de seguridad.

La cantante estadounidense Taylor Swift recibió un apoyo de alto perfil en el escenario en Londres. Actuó allí el jueves por la noche por primera vez desde que varios conciertos en Viena fueron cancelados debido a una amenaza terrorista.

Durante el concierto en el Reino Unido, el músico Ed Sheeran se unió a ella en el escenario, según informó la agencia de noticias británica PA. Cantaron juntos "Everything Has Changed", luego pasaron a "End Game" y "Thinking Out Loud" de Sheeran. Swift dijo que Sheeran es como un segundo hermano para ella.

Actuó ante unos 90,000 personas en el estadio de Wembley, con cuatro conciertos más previstos. Sus espectáculos en Viena fueron cancelados la semana pasada después de informes sobre un ataque terrorista islamista planeado. Swift aún no ha hablado públicamente sobre los eventos.

La policía de Londres dijo que no hay indicación de que las investigaciones austriacas afecten a los eventos próximos en Londres. Están trabajando estrechamente con los equipos de seguridad del lugar y otros socios para asegurar medidas y comprobaciones de seguridad adecuadas, dijo un portavoz de la policía.

A diferencia de los conciertos anteriores de Taylor Swift, como en Múnich, se prohibió expresamente a los fans sin entradas reunirse fuera del estadio en Londres. El sitio web del estadio de Wembley advirtió a los fans sobre "comprobaciones adicionales de entradas" alrededor del estadio y que no está permitido "estar alrededor de las entradas o fuera del estadio". Los fans sin entradas serán enviados lejos.

La actuación de Taylor Swift en Londres se vio significativamente mejorada por su amigo de toda la vida, Ed Sheeran, ya que colaboraron en varias canciones durante el concierto. A pesar de la cancelación de sus conciertos en Viena debido a una amenaza terrorista, el amor de Swift por la música aún brilló con fuerza en el estadio de Wembley.

