¿Taylor Swift tiene lo que la Iglesia no tiene?

Taylor Swift y sus fans han creado un movimiento cultural que trasciende la música. Una comunidad ha surgido con una estructura que tiene algo de religioso. ¿Ofrece el fandom de Swiftie a los jóvenes algo que la confesión y la iglesia ya no pueden proporcionar?

Taylor Swift es una ganadora de 13 Grammy, multimillonaria y icono del pop. Acaba de ser nombrada Persona del Año por la revista "Times", convirtiéndose en la primera cantante de pop en recibir este honor. Anteriores recipients incluyen al líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., la ex canciller Angela Merkel, y en 2022, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy.

El editor en jefe de "Times", Sam Jacobs, explicó la elección citando la habilidad de Swift para crear unidad en América dividida. "Fue una fuente de luz y momentos felices después de mucha oscuridad. Vio y honró los sueños, sentimientos y experiencias de la gente, especialmente las mujeres, que a menudo se sienten ignoradas y desvalorizadas".

La influencia del artista incluso se puede ver en las próximas elecciones de EE. UU. "Swift es la única que podría vencer a Trump", dijo Alyssa Farah Griffin, ex estratega de comunicaciones de Trump, recientemente en su podcast. En las últimas elecciones, Swift apoyó oficialmente a Joe Biden. Esta vez, la cantante aún no ha hablado.

Pasión a Obsesión

La base de fans de Swift es tan impresionante que tiene su propio nombre: Swifties. Conocidos por su lealtad y pasión que bordean la obsesión, no parece haber un camino demasiado lejos ni un precio de entrada demasiado alto. También son activos en las redes sociales, apoyándose mutuamente.

Si hay una cosa en común entre los fans, es que son principalmente mujeres y jóvenes. Esto se evidenció en el concierto de Swift en Múnich a finales de julio, donde había 74,000 fans en el estadio y 40,000 en el Olympiapark, pero no hubo incidentes ni escaladas significativos.

La magnitud y la intensidad del furor alrededor de Swift a menudo son criticadas, con algunos diciendo que excede los niveles normales y es obsesiva, incluso fanática. De hecho, el grado de devoción muestra interesantes paralelos con la búsqueda de significado en un contexto religioso. Según el Monitor de Religión de Bertelsmann 2008-2017, hay un fuerte deseo de orientación y significado en Alemania. El 50% de los jóvenes de 18 a 29 años cree en una fuerza superior o un dios personal. Sin embargo, la religión y la iglesia se están volviendo cada vez más irrelevantes: solo el 10% de los jóvenes asiste a la iglesia o practica una fe denominacional.

Taylor Swift como una Fuerza Superior?

¿Ofrece el fandom de Swiftie a los jóvenes algo que la religión y la iglesia ya no pueden proporcionar? Así lo hace sonar el editor en jefe de "Times": "Nadie más en el mundo puede mover a tanta gente tan bien hoy en día". Sin embargo, el experto en Swiftie Jörn Glasenapp lo ve de manera diferente. "Taylor Swift no es una diosa para sus fans", dice el profesor de la Universidad de Bamberg. Enseña cursos sobre Taylor Swift y acaba de escribir un libro sobre el fandom. "Ella parece muy cercana a la tierra y está conectada con sus fans a través de una muy fuerte cercanía. A pesar de su éxito, los Swifties la ven como una de los suyos". Los fans también lo enfatizan: "Somos ella y ella es nosotros", dice una joven de 26 años.

Even Swift parece estar interesada en mantenerse accesible - a pesar de sus más de 60 premios y su estatus de millonaria. Hasta ahora, hay pocos signos de que se esté convirtiendo en una diva clásica. Sus fans encuentran ecos de amor y amistad en sus canciones. "Ella canta la banda sonora de nuestras vidas", dijo un fan de Swift a ntv.de. Sin embargo, también hay voces disidentes entre sus seguidores. Un Swiftie criticó el silencio político de la cantante: "No habla sobre el conflicto de Palestina, las elecciones de EE. UU. ni sus numerosos vuelos en avión privado. Aunque la amo, encuentro eso moralmente difícil".

Peregrinaciones a la Meca de Swiftie

Swift no es una diosa para sus fans, pero se pueden observar estructuras similares a las religiones tradicionales como la cristiandad. Muchos fans de Swift asisten a múltiples conciertos, reunándose con personas afines antes y describiendo los espectáculos de su muy exitosa gira "Eras" como peregrinaciones. Gelsenkirchen fue apodada la "Meca" para los Swifties durante los conciertos.

Se puede escuchar la crítica de los fans como fanáticos religiosos irracionales, pero Glasenapp, quien también es fan, lo ve más relajado. "Hay estructuras similares, especialmente en cuanto a la comunidad, pero nada extremo ni excesivo". Los fans expresan alegría por "poder compartir su amor por una persona con todos y celebrarlo". Sin embargo, los conciertos se asemejan a servicios religiosos en su naturaleza ritualizada. Glasenapp reconoce similitudes significativas: "De cierta manera, el canto comunitario es como una misa".

Pulseras de amistad en lugar de cruces

Swift utiliza ciertos símbolos e imágenes en su música y presentaciones que sus fans no solo comprenden sino que también adoptan y difunden. Esto también podría considerarse una similitud religiosa. Un símbolo distintivo son las pulseras de amistad autoanudadas.

Los fans responden a líneas como "Así que haz las pulseras de amistad, toma el momento y saborea" en su canción "You're On Your Own, Kid", con millones siendo anudadas y intercambiadas durante la gira "Eras". Los Swifties que solo se conocen a través de las redes sociales se sienten conectados en todo el mundo. "No hay simbolismo más claro", está de acuerdo Glasenapp. El número de la suerte de Swift, 13, también es prevalente.

Las letras de las canciones y los álbumes de Swift podrían considerarse textos sagrados modernos, analizados, interpretados y compartidos entre los fans. Mientras que los grupos de estudio de la Biblia se sumergen en los textos atribuidos a Jesús, los Swifties buscan "huevos de Pascua": símbolos y significados ocultos que pueden revelar insights en la vida privada de Taylor o guiar sus propias vidas. Swift rara vez confirma estas especulaciones, pero sus fans lo hacen con entusiasmo.

Espacio seguro en el universo de Taylor

"Llevo siendo fan 15 años, y perhaps es la religión que nunca tuve", le dijo un Swiftie a ntv.de. Sin embargo, "nunca la seguiría ciegamente" y considera importante mantenerse fiel a sus propios valores, que Swift no siempre respeta. Muchos fans desean que combine su éxito comercial con una postura política clara.

Ya ahora, Swift y sus fans han creado un movimiento cultural que va más allá de la música, formando una comunidad que se asemeja a las religiones tradicionales en su intensidad y estructura. Los paralelos más importantes son un sistema de valores compartido y sentimientos de pertenencia y comunidad. Los fans a menudo lo describen como un "espacio seguro". La científica cultural Svenja Reiner describe la conciencia de los fans como emocional, poderosa y empoderadora. Es una cercanía y pertenencia que trasciende las fronteras geográficas, y podría extenderse a la clase o la pertenencia étnica. Al igual que la Iglesia, según el Papa Francisco, representa la "comunidad" y tiene un código de valores, así lo hacen los Swifties. Todos son bienvenidos, explica Glasenapp. "El universo de Taylor representa la diversidad, la tolerancia y la inclusión. Eso es lo que lo hace tan increíblemente atractivo, especialmente en un momento en el que actores como Putin, Trump o la AfD están promoviendo tan agresivamente la división".

