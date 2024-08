Concierto inaugural tras amenaza de terrorismo - Taylor Swift se presenta en Londres con Ed Sheeran

Taylor Swift (34) regresó al escenario la noche del pasado jueves (15 de agosto) en Londres, tras la cancelación de tres conciertos debido a un frustrado ataque terrorista en Viena. En el estadio de Wembley, la estrella del pop inició uno de los cinco conciertos restantes, actuando ante un público de alrededor de 92,000 personas, y contó con un apoyo especial en el escenario.

Potencia Estelar en el Concierto de Taylor Swift en Londres

Mientras Swift interpretaba la parte de guitarra de sus "Canciones Sorpresa", que forman parte de cada espectáculo de la gira Eras Tour, Ed Sheeran (33) apareció de repente en el escenario con su propia guitarra. La cantante lo presentó como su "segundo hermano" y juntos cantaron un mash-up de tres canciones: "Everything Has Changed" y "End Game" de Swift, y el éxito de Sheeran "Thinking Out Loud".

Aunque Taylor Swift y Ed Sheeran han actuado juntos en el pasado, esta fue su primera vez en varios años. A lo largo de los años, han colaborado en varias canciones, incluyendo "Everything Has Changed" para el álbum "Red (Taylor's Version)" de 2021 y "The Joker and the Queen" de Sheeran en 2022.

Entre los más de 90,000 Swifties en el público había varias estrellas, incluyendo a los actores Idris Elba (51) y su esposa Sabrina (35), la YouTuber Amelia Dimoldenberg (30), la actriz Ambika Mod (28) y la presentadora Jameela Jamil (38).

Primer Concierto de Cinco Más en Londres

Para Taylor Swift, el concierto del jueves fue su cuarto espectáculo en Londres desde el inicio de su gira Eras Tour. Ya había actuado en tres conciertos agotados en la capital británica en junio. Los conciertos del pasado jueves y los cuatro restantes (16, 17, 19 y 20 de agosto) marcan el final de la etapa europea de su gira, que comenzó en marzo de 2023. Después, regresará a Norteamérica para más conciertos.

El desempeño también fue su primer acto desde que sus tres conciertos en Viena la semana pasada (del 8 al 10 de agosto) fueron cancelados debido a un aumento de la amenaza terrorista. Las autoridades habían arrestado previamente a varios adolescentes sospechosos de planear un ataque terrorista en los conciertos. Taylor Swift aún no ha comentado sobre los conciertos cancelados y no los mencionó en el escenario en Londres.

