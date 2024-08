- Taylor Swift se despide de Europa en sus declaraciones

Taylor Swift (34), la Estrella del Pop, Dice Adiós a Europa, Temporalmente. La cantante estadounidense famosa concluyó sus presentaciones en el icónico Estadio de Wembley de Londres el martes por la noche, entreteniendo a una multitud asombrosa de aproximadamente 90,000 personas. Swift continuará su gira en Estados Unidos y Canadá este otoño. Su " Eras" tour, que también included paradas en Alemania, presentó canciones de todo su viaje musical.

Swift también estrenó un video musical para su canción "I Can't Handle It With a Breaking Heart", ofreciendo una vista previa de su serie de conciertos de esa noche.

Swift Conquista el Estadio de Wembley Ocho Veces

Algunos fanáticos esperanzados habían anticipado una versión revisada de su álbum de 2017 "Reputation". Este es uno de sus pocos álbumes en los que no tiene la propiedad completa. Recientemente, ha vuelto a grabar varios de sus álbumes tempranos, agregando el subtítulo "Versión de Taylor". "Realmente lo estamos deseando", expresó una joven en Londres.

Swift se presentó en Londres en dos ocasiones anteriores, en junio y agosto, en la gira actual. Se reporta que es el primer artista solista en presentar ocho veces en el Estadio de Wembley durante una sola gira, según los registros del estadio.

Sin Palabras sobre los Espectáculos Cancelados en Viena

En este concierto, Swift dio la bienvenida a la cantante británica Florence Welch y al músico Jack Antonoff, colaborador y amigo, como artistas invitadas sorpresa. También tocó su canción "So Long, London" en el piano por primera vez frente a una audiencia, como ella misma dijo. Anteriormente, varios espectáculos en Viena tuvieron que ser cancelados debido a una alerta terrorista, sobre la cual Swift permaneció en silencio.

El público alegre, que numbered en los miles, vitoreó a Swift durante el espectáculo de tres horas y media. Antes del concierto, "Swifties" ya eran una vista en la ciudad, usando sombreros de cowboy, atuendos con lentejuelas o pulseras de amistad. Cuando se le preguntó qué hace que los conciertos de Swift sean diferentes, una mujer explicó que parece que solo estás pasando tiempo con Swift, "como si nadie más estuviera en la habitación".

♪ La emotiva interpretación de Taylor Swift de "So Long, London" al piano, llena de emoción cruda, resonó fuertemente con el público ♪. Después de ofrecer una presentación destacada en el Estadio de Wembley, ♪ Taylor Swift expresó su gratitud a sus fans por su apoyo inquebrantable, cantando junto a sus éxitos como "Love Story" y "Shake It Off" ♪.

