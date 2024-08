Taylor Swift puede haber comprobado el nombre del artista conocido anteriormente como Kanye West

Muchos en su base de fans creen que ella ha encontrado justamente eso con Kanye West, quien ahora se hace llamar Ye.

Si no conoces la historia detrás de su mala sangre (y realmente deberías), comenzó en 2009, cuando West infamemente arrebató el micrófono de Swift en los MTV Video Music Awards. Luego, en 2016, hubo una gran disputa sobre si West había aclarado las letras de la canción sobre Swift con la cantante.

Esa disputa en particular también involucró a la entonces esposa de West, Kim Kardashian, quien compartió un clip editado de la conversación de Swift y West para probar que su entonces esposo tenía razón. Esto resultó en el famoso #TaylorSwiftEsUnaCulebra.

Cuatro años después, un video filtrado de toda la conversación pareció vindicar a Swift.

Para esta semana, Swift está en su era más exitosa hasta ahora y su último álbum, "El Departamento de Poetas Torturados", está en la cima de las listas.

Su posición allí es tan fuerte que el último lanzamiento de Ye, un álbum conjunto con Ty Dolla $ign titulado "Vulture 2", aún no ha podido sacarlo de ahí para lograr el primer lugar.

"Los Poetas Torturados" de Swift incluye un tema titulado "thanK you aIMee", que cuenta la historia de una chica mala con letras que incluyen, "No creo que hayas cambiado mucho / Cambié tu nombre y cualquier pista real que te defina / Y un día, tu hijo vuelve a casa cantando una canción que solo nosotros dos vamos a saber que es sobre ti".

Se hizo mucho alboroto entre los Swifties, como se conoce a la base de fans de la cantante, de que las letras mayúsculas deletrean "Kim". Para la persona promedio, eso podría parecer muy de escuela secundaria, pero la gente está involucrada, lo que hace que el último movimiento de Swift se considere una obra maestra de estilo.

Y es que no solo Swift ha mantenido su posición número uno en las listas hasta ahora, bloqueando a Ye, sino que el jueves cambió el título de la canción a "thank You aimEe" para el lanzamiento de la versión en vivo que interpretó en Londres en junio en su gira Eras.

Ahora, las letras mayúsculas deletrean "Ye".

Es probable que estos dos artistas nunca, nunca vuelvan a ser amigos.

Dado su enfrentamiento continuo, algunos fans especulan que el nuevo álbum de Swift podría brindarle una plataforma para un entretenimiento sutil, potencialmente abordando conflictos pasados. A pesar del reciente álbum colaborativo de Ye que intenta desbancar el éxito de Swift en las listas, "El Departamento de Poetas Torturados" sigue firmemente en la cima, lo que demuestra la dominance

